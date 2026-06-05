Estados Unidos

Brendan Banfield, sentenciado a cadena perpetua: el plan macabro que ejecutó junto a una niñera para matar a su esposa y a un desconocido en Virginia

La jueza Penney Azcarate sostuvo que el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos actuó con premeditación al ejecutar el plan con la niñera Juliana Peres Magalhães, mientras una niña de cuatro años permanecía en la casa

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Brendan Banfield recibió cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su esposa Christine Banfield y de Joseph Ryan en Virginia
Brendan Banfield recibió cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de su esposa Christine Banfield y de Joseph Ryan en Virginia

El caso que ha estremecido a Virginia y captado la atención internacional gira en torno a Brendan Banfield, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (IRS), quien fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa, Christine Banfield, y de Joseph Ryan, un hombre desconocido para la familia, en febrero de 2023. La jueza Penney Azcarate calificó las acciones de Banfield como premeditadas y carentes de remordimiento, subrayando el desprecio mostrado hacia la vida de su esposa y el daño irreversible causado a su hija pequeña.

La historia comienza con una relación extramatrimonial entre Banfield y Juliana Peres Magalhães, la niñera brasileña que cuidaba a la hija del matrimonio desde 2021. La joven, de 24 años al momento de los hechos, se convirtió en cómplice de un plan para eliminar a Christine Banfield y así poder iniciar una nueva vida junto a Brendan. Según la declaración de Magalhães, el objetivo de Banfield era evitar el divorcio para no perder dinero ni la custodia de su hija. La niñera testificó que el acusado le había asegurado que primero debía “deshacerse” de su esposa para lograr ese propósito.

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El núcleo del plan macabro fue la manipulación digital: Banfield y Magalhães crearon un perfil falso de Christine en un sitio web de fetiches sexuales. Usaron su nombre y sus fotos para contactar a Joseph Ryan, a quien convencieron, tras semanas de mensajes, de acudir a la casa familiar de los Banfield bajo la promesa de cumplir una fantasía de violación consensuada. Las instrucciones enviadas a Ryan fueron precisas: debía entrar directamente al dormitorio, donde supuestamente encontraría a Christine dormida, y llevar consigo un cuchillo y otros elementos. Este engaño tenía el objetivo de convertir a Ryan en un chivo expiatorio, haciendo creer que había sido el agresor de Christine.

Brendan Banfield, Christine Banfield, Juliana Peres Magalhaes y Joseph Ryan
Brendan Banfield, Christine Banfield, Juliana Peres Magalhaes y Joseph Ryan

La mañana del 24 de febrero de 2023 fue el escenario de la tragedia. Magalhães, tras fingir que salía con la hija de los Banfield, llamó a Brendan, quien esperaba en un McDonald’s cercano. Ambos regresaron a la casa por el sótano, dejando a la niña en el nivel inferior. Al subir al dormitorio principal, encontraron a Ryan, quien, según el testimonio de la niñera, se mostró atónito antes de que Banfield le disparara en la cabeza. A continuación, Banfield apuñaló a Christine siete veces en el cuello. Cuando Ryan mostró signos de movimiento, Magalhães, siguiendo las instrucciones de su amante y usando un arma que él le había enseñado a manipular, le disparó una vez más, provocando su muerte. La escena fue alterada para simular un asalto sexual violento.

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La investigación policial comenzó de inmediato, tras una serie de llamadas al 911 realizadas desde la casa. Los agentes encontraron a Brendan intentando detener la hemorragia de su esposa y a Ryan muerto por disparos. El cuchillo que Ryan había llevado estaba manchado con la sangre de ambas víctimas. Los análisis forenses revelaron que solo había ADN de Christine y Ryan en el arma, y que la sangre en las manos de Ryan había sido vertida deliberadamente, no transferida durante una agresión real. Al revisar los dispositivos electrónicos, los investigadores hallaron pruebas contundentes de la creación del perfil falso y de la manipulación digital para contactar a la víctima. También se documentó la relación íntima entre Banfield y Magalhães, incluyendo escapadas y fotografías juntos.

La fiscalía, Magalhães y la defensa de Banfield presentaron versiones radicalmente opuestas. Para los fiscales, el doble crimen fue fruto de un plan premeditado para eliminar a Christine sin perder dinero ni la custodia de la hija. Magalhães, tras ser arrestada y acusada de asesinato en segundo grado, aceptó un acuerdo de culpabilidad y colaboró con la fiscalía, detallando la planificación del crimen. Por su parte, Banfield sostuvo que su relación con la niñera era secundaria y que actuó en defensa propia al ver a Ryan aparentemente atacando a su esposa. El abogado defensor argumentó que Magalhães había mentido para obtener un trato favorable y que la investigación policial fue defectuosa.

Brendan Banfield conducido esposado por un policía
El jurado del Tribunal de Fairfax declaró culpable a Brendan Banfield de asesinatos agravados, uso de arma de fuego y poner en peligro a un menor

El impacto en la familia y las víctimas ha sido devastador. La hija de los Banfield, de solo cuatro años, estuvo presente en la vivienda durante los asesinatos y fue encontrada ilesa en el sótano. Los familiares de Christine y Ryan remarcaron el vacío y el dolor permanentes que dejó la pérdida de sus seres queridos. La madre de Ryan pidió en el tribunal que se reconociera el valor y la dignidad de su hijo, mientras que la hermana y amigas de Christine destacaron su entrega profesional y humana.

El desarrollo judicial fue extenso y complejo. Magalhães permaneció un año en prisión antes de aceptar el acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario. Brendan Banfield fue arrestado en septiembre de 2024, tras más de un año de investigaciones y contradicciones en los testimonios. El juicio se celebró en el Tribunal de Fairfax, con la participación de más de veinte testigos y un jurado que deliberó durante dos días antes de declararlo culpable de todos los cargos: dos asesinatos agravados, uso de arma de fuego y poner en peligro a un menor. La jueza Azcarate impuso la cadena perpetua, mientras que Magalhães recibió una condena de diez años de prisión, muy por encima de la recomendación de la fiscalía.

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