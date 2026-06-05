Te pagan por filmar cómo lavás los platos: el negocio detrás de los robots que quieren conquistar tu hogar

Plataformas digitales pagan por grabar tareas domésticas para entrenar robots con videos de la vida cotidiana

Una mujer lava los platos en su cocina. Parece una escena cotidiana, pero hay una diferencia: una cámara registra cada movimiento de sus manos. Al terminar, recibirá unos pocos dólares en su cuenta. Del otro lado del mundo, en un laboratorio de inteligencia artificial, un robot intenta imitar exactamente lo que ella acaba de hacer.

No es ficción. Es el modelo de negocio de una nueva generación de plataformas digitales que pagan a usuarios corrientes por grabar sus quehaceres domésticos —doblar ropa, barrer el piso, limpiar la cocina— con un único propósito: alimentar los algoritmos que entrenarán a los robots del futuro. El fenómeno fue analizado esta semana por Tomás Balmaceda en Infobae al Mediodía, y sus conclusiones son tan reveladoras como perturbadoras.

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El caos del hogar, el mayor desafío de la robótica

Los robots industriales llevan décadas dominando las fábricas. Sueldan, ensamblan y pintan con una precisión que ningún humano puede igualar. Pero cuando se trata de entrar a una casa, quedan desarmados. El problema no es la tecnología: es el desorden.

“Las plataformas necesitan millones de videos reales porque los robots, que son muy eficientes en fábricas, no entienden el caos de una casa. Cada hogar es único, cada desorden es distinto, y hace falta enseñarles hasta la tarea más básica, como doblar una remera”, explicó Balmaceda.

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La economía de estos trabajos para inteligencia artificial muestra pagos bajos, con casos de 21 dólares por una semana de tareas o un dólar por 97 registros (Figure)

Esa brecha entre la eficiencia industrial y la torpeza doméstica es, paradójicamente, un negocio millonario. Plataformas como Clea ya cuentan con 30 mil usuarios que cobran desde 25 dólares la hora por sus grabaciones. Sin embargo, la realidad del mercado es bastante más austera que los titulares publicitarios.

Veintiún dólares por una semana de platos

Para entender la economía real de estas plataformas, basta con un experimento citado por Balmaceda: un cronista de la revista Wired filmó cómo lavaba platos y doblaba ropa durante una semana entera y al final cobró 21 dólares. En otro caso documentado, 97 videos y fotos valieron exactamente un dólar.

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La lógica es pura oferta y demanda. “En horarios o tareas más requeridas, los pagos caen porque la oferta de videos es enorme”, señaló Balmaceda. Lo que empezó como una promesa de ingreso extra se convierte, para la mayoría, en un trabajo precario medido en centavos.

En algunos casos, las empresas van un paso más allá y ofrecen limpiar el hogar de manera gratuita a cambio de que todo el proceso quede filmado. El valor no está en el servicio: está en los datos que genera.

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Un robot humanoide dobla cuidadosamente una pila de ropa en la cama de un dormitorio moderno con un gran ventanal (Figure)

¿Quién es dueño del conocimiento que generás?

Más allá de los magros pagos, Balmaceda plantea una pregunta que la industria todavía no tiene respuesta: cuando alguien graba cómo cose, limpia o cocina, ¿a quién pertenece ese conocimiento? “La propiedad intelectual del trabajo doméstico todavía no tiene respuesta”, advirtió.

No es una pregunta menor. Las técnicas con las que una persona realiza sus tareas cotidianas son saberes acumulados durante años. Al grabarlas y cederlas a una empresa, el trabajador transfiere ese conocimiento sin marcos legales claros que lo protejan. Es un terreno virgen para el derecho laboral, porque nadie imaginó que habría que proteger la forma en que alguien lava sus propios platos.

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Pero la pregunta más incómoda es otra: “Si filmás tu trabajo y lo usás para entrenar robots, ¿no estás cavando tu propia tumba? Porque en dos, cinco años, esas mismas tareas las va a hacer una máquina”, lanzó Balmaceda, generando debate entre los conductores del programa.

El auge de la inteligencia artificial abre un debate sobre la propiedad intelectual del trabajo doméstico y sobre quién es dueño de ese conocimiento (Composición Infobae: REUTERS/Denis Balibouse/Benoit Tessier)

El sueño del robot doméstico y sus límites

El destino final de todos esos videos es un robot en el living de tu casa. Elon Musk prometió que su humanoide Optimus llegará al mercado a unos 20.000 dólares, capaz de limpiar, recoger objetos y doblar ropa. Pero Balmaceda marca el límite real de esa promesa: “El desafío más complejo es que el robot entienda el caos de un hogar argentino, con desorden, adornos frágiles y costumbres únicas. La motricidad fina y la capacidad de improvisar siguen siendo humanas”.

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Un robot puede reproducir un movimiento estándar con precisión perfecta. Pero si un vaso está en un lugar inesperado, si hay una mascota en el camino o si alguien corrió la silla, el sistema falla. La capacidad de leer el entorno y adaptarse en tiempo real sigue siendo, por ahora, irreproducible.

Una decisión cultural, no solo técnica

El análisis generó posiciones encontradas en el estudio. Mientras algunos vieron con buenos ojos delegar tareas tediosas en máquinas, otros defendieron el valor social de contratar personas para realizarlas. “Confiar en el humano o la máquina no es solo una cuestión técnica; es una decisión cultural”, resumió Balmaceda.

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Los robots dominan las fábricas, pero la robótica doméstica todavía no logra adaptarse al desorden de un hogar

La discusión llegó también al terreno filosófico. Si los robots van a realizar tareas cada vez más autónomas, en algún momento la sociedad tendrá que preguntarse qué estatus jurídico les corresponde. “Hoy discutimos si los robots pueden emanciparse o si tienen derechos. Hace años, la definición de persona no incluía animales; en Argentina, algunos primates ya están protegidos. ¿Cuánto falta para que la discusión se traslade a las máquinas?”, planteó Balmaceda.

Es una pregunta que hoy suena a ciencia ficción, pero hace una década también sonaba así la posibilidad de que una inteligencia artificial redactara noticias. Eso hoy es una realidad cotidiana, y el propio Balmaceda lo usó como cierre: “Hace muy poco, nadie imaginaba que la inteligencia artificial automatizaría hasta las noticias. Hoy, en todo el mundo, ya hubo despidos por IA y algunas empresas están reconsiderando sus decisiones. El debate sobre el trabajo, la privacidad y la convivencia con robots recién empieza”.

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