Hallazgos científicos apuntan a que la plaga de nutrias en California fue provocada de forma intencional

El informe del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California identifica la reintroducción intencional como origen de la plaga de nutrias en el estado (AP Foto/Eric Risberg).

Las autoridades en California enfrentan desde 2017 un desafío costoso y en aumento: la expansión de la nutria, un roedor sudamericano identificado como una amenaza grave para los humedales, la agricultura y el suministro de agua en el estado. Este fenómeno ha generado gastos estatales cercanos a USD 5 millones anuales en acciones de erradicación, de acuerdo con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW).

En busca de soluciones, un estudio genético del mismo departamento determinó que la actual invasión de estos animales no proviene de remanentes de la población erradicada en los años setenta, sino que se debe a una probable reintroducción deliberada desde Oregón.

La población de nutrias actuales proviene de Oregón

La investigación genética comparó muestras de ADN de nutrias actuales con ejemplares históricos conservados en museos de California, así como con poblaciones contemporáneas de Oregón, Luisiana, Texas, Maryland, Virginia, Washington, Asia y Brasil. Por consiguiente, crearon una base de datos de similitud genética de nutrias a escala global que funcionará como herramienta para futuras investigaciones y monitoreo de especies invasoras.

Los resultados confirmaron que los animales que actualmente afectan los humedales de la región presentan una coincidencia genética más estrecha con ejemplares de la zona central de Oregón. Esta información, según la jefa del equipo de investigación genética del CDFW, Kristen Ahrens, permite rastrear el recorrido de la invasión y resulta esencial para definir estrategias de gestión y control.

La expansión de la nutria: del fallido negocio de pieles a la emergencia ambiental

Las nutrias fueron introducidas en Estados Unidos y en distintos países a finales del siglo XIX y principios del XX para promover el comercio de pieles, una actividad que no prosperó. Al perder valor comercial, numerosos ejemplares fueron liberados, lo que originó poblaciones asilvestradas limitadas en diversas regiones, incluida California. Más tarde, se implementaron acciones localizadas de erradicación y, hacia finales de la década de 1970, la especie fue declarada erradicada en el estado.

El programa de erradicación descarta la supervivencia de remanentes tras la eliminación de la especie en los años setenta gracias a la comparación genética (AP/Emma Levy).

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, a través de su programa de investigación genética, descarta que la población actual derive de remanentes ocultos que hayan sobrevivido desde la erradicación de los años setenta. Valerie Cook, gerente del Programa de Erradicación de Nutrias, afirmó en el comunicado oficial del organismo: “Este estudio respalda nuestra convicción de que la invasión actual es el resultado de la reintroducción y no del crecimiento explosivo de una población remanente no detectada”.

Además, añadió: “Si bien solo podemos especular sobre las razones de la reintroducción de esta especie invasora tan destructiva, estos hallazgos resaltan la importancia crucial de las inspecciones de bioseguridad destinadas a prevenir la importación y el transporte de plantas y animales invasores hacia y dentro de California".

Estrategias y desafíos en el control de la nutria en California

De acuerdo con Los Angeles Times, la nutria se distingue de otros roedores por su rapidez de reproducción y su capacidad para consumir hasta un 25% de su peso corporal diario en vegetación de los humedales, a la vez que excava túneles que erosionan riberas y estructuras hidráulicas.

Desde el hallazgo de una hembra preñada en el Condado de Merced en 2017, los equipos del CDFW han capturado o intervenido en la remoción de 7.841 ejemplares de nutrias, informó el departamento.

La especie invasora se caracteriza por su alta tasa de reproducción y su impacto negativo en la vegetación y las riberas de los humedales (AP/Eric Risberg).

El despliegue técnico incluye el uso de trampas, dispositivos de rastreo, cámaras de detección de movimiento y perros adiestrados para la identificación de rastros biológicos. Actualmente, las acciones de erradicación abarcan cientos de miles de hectáreas en los humedales y riberas del Delta Sacramento-San Joaquín y el Valle Central de California.

Asimismo, la magnitud del desafío ha impulsado recomendaciones poco convencionales: el Servicio de Pesca y Vida Silvestre sugirió consumir la carne de nutria como medida de control, iniciativa replicada por usuarios en redes sociales, según Los Angeles Times. Incluso un usuario de la plataforma TikTok llegó a preparar tacos utilizando como ingrediente principal este roedor invasor.