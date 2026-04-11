Estas 8 ciudades de EEUU se convierten en el nuevo foco para comprar vivienda en 2026

Florida destaca con cuatro áreas metropolitanas entre las más accesibles para comprar vivienda, superando en oferta y precio a otros estados. (Opy Morales)

Durante el primer trimestre de 2026, 8 grandes ciudades de Estados Unidos pasaron a ser mercados favorables para compradores de vivienda, según el informe más reciente del portal inmobiliario Realtor.com. La tendencia afecta a quienes buscan adquirir una propiedad en las principales áreas metropolitanas, especialmente en el sur del país. El reporte destaca que la oferta supera a la demanda en estos centros urbanos, lo que genera condiciones de negociación para los potenciales compradores.

El estudio, basado en el monitoreo de los 50 mercados metropolitanos más relevantes, identificó que Jacksonville, Miami, Orlando y Tampa, en Florida; Atlanta, en Georgia; Austin, en Texas; Nashville, en Tennessee; y Riverside, en California, conforman el grupo de ciudades donde los compradores encuentran más opciones y reducción de precios. Según el análisis, la mitad de estas zonas se ubica en Florida, lo que posiciona al estado como uno de los epicentros de la nueva dinámica habitacional.

Durante los últimos años, el sector inmobiliario estadounidense ha experimentado una fragmentación afectada por la política monetaria. Los sucesivos incrementos de tasas de interés desde 2022 redujeron la accesibilidad al crédito y modificaron los patrones de oferta y demanda. El diagnóstico señala que actualmente, 46% de los mercados metropolitanos presenta un equilibrio entre compradores y vendedores, 26% favorece a quienes venden y solo 16% se inclina hacia quienes buscan adquirir una vivienda.

¿Cuáles son las ciudades de Estados Unidos donde es más fácil comprar una vivienda en 2026?

El análisis de Realtor.com clasificó a Jacksonville, Miami, Orlando, Tampa, Atlanta, Austin, Nashville y Riverside entre los mercados donde la balanza se inclina a favor de los compradores. Este grupo representa el 16% de los 50 principales centros urbanos incluidos en el estudio. Según los datos recopilados por Fox Business, Miami, Orlando y Tampa ya figuraban como mercados de compradores desde mediados de 2025, mientras que Atlanta, Austin, Nashville y Riverside ingresaron recientemente a esta categoría tras haber estado clasificados como mercados equilibrados. Jacksonville siguió una evolución similar durante el periodo analizado.

La concentración de mercados favorables en el sur del país, especialmente en Florida, responde a dinámicas propias de la región, donde el inventario de viviendas y el ritmo de nuevas construcciones han presentado variaciones considerables en los últimos dos años.

Los compradores encuentran más alternativas y mejores precios en Jacksonville, Miami, Orlando, Tampa, Atlanta, Austin, Nashville y Riverside. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores determinan que estos mercados sean favorables para compradores?

El informe utiliza una serie de indicadores para establecer el nivel de ventaja de cada sector. Entre los criterios figuran la cantidad de viviendas disponibles, el promedio de días que las propiedades permanecen en el mercado, los cambios en los valores de venta y la relación entre los precios publicados y los precios finales de cierre. Estos parámetros distinguen si un mercado favorece a quienes buscan adquirir una vivienda, a quienes desean vender o si ambos sectores presentan fuerza similar.

En las ocho ciudades señaladas, el inventario disponible muestra incrementos notables, los listados activos aumentan y los precios tienden a moderarse. El economista senior Jake Krimmel de la plataforma explicó a Fox Business: “Riverside y Nashville, por ejemplo, han visto aumentar la cantidad de viviendas activas en un 222% y un 330%, respectivamente, desde que las tasas de interés altas reconfiguraron el mercado en 2022, cifras que superan el promedio nacional de 172% desde marzo de ese año”.

¿Cómo ha evolucionado la oferta y la demanda en estas áreas metropolitanas?

El crecimiento del inventario y la mayor duración de las propiedades en venta explican el cambio de tendencia en los mercados destacados. El análisis indica que la oferta aumentó, tanto por el avance de nuevas construcciones como por la acumulación de viviendas que permanecen más tiempo sin vender. Aunque en algunos mercados el número de listados activos no se incrementó respecto a 2025, la comparación con los datos de 2022 evidencia una expansión considerable.

Los precios, por su parte, han registrado reducciones, lo que favorece a los compradores que buscan negociar valores y condiciones. El informe sostiene que “los compradores cuentan con más tiempo y alternativas al momento de seleccionar una propiedad en la primavera de 2026”, lo que representa una oportunidad para quienes desean acceder a mejores condiciones de financiamiento y precios ajustados.

El incremento de inventario y las nuevas construcciones impulsan la oferta de viviendas en los principales mercados del sur estadounidense en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen diferencias entre el sur y otras regiones del país para comprar vivienda en 2026?

Ninguna ciudad del noreste ni del medio oeste aparece entre los mercados favorables para compradores en el reporte. Estas regiones mantienen una demanda sólida y una oferta restringida, factores que sostienen el equilibrio o brindan ventaja a los vendedores. El informe destaca que cerca de la mitad de los 50 principales mercados urbanos se encuentra en una “zona de equilibrio”, mientras que el 26% permanece como mercado de vendedores, impulsado por la escasez de inventario y la presión de la demanda.

La fragmentación del mercado inmobiliario se ha acentuado desde 2022. Las condiciones varían entre regiones y ciudades, lo que obliga a analizar cada tendencia local antes de tomar decisiones de compra o venta.

¿Qué impacto tiene la tasa de interés sobre el mercado inmobiliario estadounidense?

El endurecimiento de la política monetaria desde 2022, con alzas sostenidas en las tasas de interés, ha sido uno de los factores clave en la reconfiguración del mercado inmobiliario. El análisis de la plataforma explica que el aumento en el costo de los créditos hipotecarios redujo la demanda en algunas regiones y contribuyó al incremento del inventario disponible, particularmente en ciudades como Riverside y Nashville.

El promedio nacional de incremento en listados activos desde marzo de 2022 se ubicó en 172%, pero algunas ciudades superaron ampliamente este valor. Las condiciones actuales reflejan el efecto de la política monetaria en el acceso a la vivienda, la velocidad de ventas y la evolución de los precios.

Las tasas de interés elevadas desde 2022 reconfiguraron el mercado inmobiliario, facilitando oportunidades para compradores y debilitando la demanda. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué pueden esperar quienes buscan comprar vivienda en 2026 en estos mercados?

El reporte difundido por Reuters indica que los potenciales compradores en las ocho ciudades identificadas tienen la posibilidad de comparar una mayor cantidad de viviendas, negociar descuentos y acceder a condiciones más flexibles. La oferta supera a la demanda, y los precios muestran señales de ajuste, en particular en áreas donde el inventario creció con fuerza en los dos últimos años.

La plataforma indica: “las condiciones pueden cambiar en función de la evolución de las tasas de interés, la actividad de la construcción y el comportamiento de la demanda local”. Por ello, el seguimiento regular de datos y tendencias será clave para quienes buscan adquirir una propiedad en los próximos meses.

¿Cuáles son los desafíos y expectativas para el mercado inmobiliario de Estados Unidos en 2026?

El análisis advierte que la fragmentación podría persistir y que algunas áreas metropolitanas podrían modificar su clasificación en los próximos trimestres si la dinámica económica y la demanda evolucionan a distinto ritmo. Factores como la política monetaria, el acceso al crédito y la capacidad de las ciudades para aumentar la oferta habitacional continuarán determinando la configuración del mercado.

Para quienes buscan comprar vivienda, las ocho áreas metropolitanas señaladas en el informe representan las principales opciones con condiciones de negociación. Para los vendedores, el escenario exige un análisis minucioso de las tendencias locales y la adaptación a un contexto menos homogéneo que en años anteriores.