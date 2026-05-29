La ciudad de Paterson organiza eventos especiales por la Copa Mundial 2026

La ciudad de Paterson se prepara para vivir la emoción de la Copa Mundial FIFA 2026 con actividades dirigidas a toda la comunidad (REUTERS/Bing Guan)

Paterson, en el estado de Nueva Jersey, se prepara para vivir uno de los momentos más vibrantes de su historia reciente al convertirse en sede de eventos especiales con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ciudad, reconocida por su diversidad cultural, se alista para recibir a miles de aficionados y familias que, durante el torneo, buscarán disfrutar del fútbol y de una variada oferta de actividades culturales y recreativas. La iniciativa no solo destaca a Paterson como punto de encuentro para los seguidores del deporte, sino que propone una experiencia comunitaria que promete trascender lo meramente deportivo.

La celebración del Mundial en Paterson no se limitará a la simple transmisión de los partidos. Las actividades, que tendrán lugar en distintos puntos de la ciudad, se distinguirán por la integración de fútbol, música y gastronomía. Esta fusión busca reflejar el espíritu multicultural de la urbe, donde conviven comunidades de orígenes muy diversos. Los organizadores han diseñado una programación que permitirá a los asistentes disfrutar de actuaciones musicales en vivo y degustar platos típicos de distintas regiones, acompañando los partidos con el sabor y el ritmo característicos de la ciudad.

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Los niños de Paterson ya han comenzado a sentir la emoción que rodea la llegada del Mundial. En el estadio Hinchliffe, grupos de menores se reúnen para practicar fútbol bajo la atenta mirada de entrenadores y docentes. Las imágenes de los pequeños ocupando el campo, perfeccionando sus movimientos y soñando con emular a sus ídolos, se han convertido en una postal cotidiana en la ciudad. Este ambiente no solo fomenta la actividad física, sino que también fortalece el sentido de pertenencia entre los más jóvenes, quienes encuentran en el deporte una vía para integrarse y desarrollarse.

El estadio Hinchliffe de Paterson se convierte en epicentro de eventos que mezclan fútbol, música y gastronomía durante el Mundial (REUTERS/Bing Guan)

La preparación de los niños en el estadio Hinchliffe evidencia el entusiasmo local. Los entrenadores y auxiliares docentes han expresado su confianza en que la exposición al Mundial tendrá un impacto positivo y duradero en la niñez de Paterson. Según la auxiliar docente Sidney Hinson, ofrecer a los pequeños la oportunidad de presenciar el fútbol en un contexto festivo y accesible facilita su aprendizaje y despierta su interés por el deporte. La expectativa es que el torneo inspire a una nueva generación de futbolistas, consolidando el fútbol como una de las actividades preferidas entre los menores de la ciudad.

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Los especialistas en educación física y entrenadores coinciden en que la Copa Mundial representa una ocasión única para fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto. Consideran que el evento puede ser el punto de partida para aumentar la participación infantil en el fútbol y, por extensión, en otras disciplinas deportivas. En palabras de los docentes, la experiencia de ver partidos de alto nivel y compartir momentos con sus pares en un entorno seguro y estimulante contribuye al desarrollo integral de los niños, mientras siembra el interés por el deporte en las nuevas generaciones.

En el marco de la Copa Mundial, la ciudad ha lanzado una nueva serie de eventos de verano denominada “Pasaporte a Paterson”, la cual incluye cinco fiestas para ver partidos en diferentes puntos de la ciudad. Entre los escenarios elegidos destaca el estadio Hinchliffe, símbolo del deporte local, donde se instalarán pantallas gigantes y sistemas de sonido de alta calidad. La mayoría de estas actividades serán gratuitas, lo que permitirá que personas de todos los sectores puedan participar y sentir la emoción del torneo sin barreras económicas.

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La iniciativa 'Pasaporte a Paterson' ofrece cinco fiestas gratuitas para ver partidos en distintos puntos de la ciudad, promoviendo la inclusión (REUTERS/Brendan McDermid)

El lanzamiento de “Pasaporte a Paterson” responde a la intención de acercar el Mundial a la comunidad y transformar la ciudad en un espacio de encuentro y celebración. Los organizadores han puesto el acento en la accesibilidad y la inclusión, asegurando que las actividades estén abiertas a toda la población. La programación se ha diseñado para ofrecer opciones recreativas tanto a niños como a adultos, reforzando la idea de que el fútbol y la cultura pueden ser motores de cohesión social.

La primera dama de Paterson, Farhanna Sayegh, quien es también una de las organizadoras principales, resaltó el carácter comunitario de los eventos. Subrayó que la iniciativa brinda a los ciudadanos la posibilidad de vivir el Mundial en un ambiente festivo y seguro, sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero en entradas. Según sus palabras, el objetivo es que todos puedan experimentar la energía y la emoción de la Copa, sintiéndose parte de algo grande y compartido.

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Por su parte, el alcalde Andre Sayegh definió la propuesta como una celebración del fútbol, la comunidad y la cultura. Destacó la diversidad de Paterson y la oportunidad que representa el Mundial para mostrar el espíritu inclusivo de la ciudad. El mandatario afirmó que la organización de estos eventos busca acercar el deporte más popular del planeta a los habitantes locales, reforzando la identidad multicultural que caracteriza a Paterson.

Las expectativas en torno a la convocatoria son altas. Los organizadores prevén que miles de personas asistirán a las actividades programadas, lo que podría traducirse en un impulso significativo para la economía local. La llegada de visitantes y el movimiento generado alrededor de los eventos se consideran una oportunidad para dinamizar el comercio y fortalecer el tejido social de la ciudad.

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