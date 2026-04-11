El Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisa su protocolo tras incidentes con reporteros en coberturas recientes

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles contrató a la empresa Lede Company para gestionar la comunicación tras el polémico informe sobre el incendio de Palisades (REUTERS/Daniel Cole)

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recurrió a la empresa de relaciones públicas Lede Company para gestionar el impacto mediático tras la publicación del informe sobre el manejo del incendio de Palisades, ocurrido el año pasado, según informó el diario Los Angeles Times.

La decisión de contratar asesores externos respondió a la presión por la percepción pública negativa y al temor de un daño reputacional para el organismo y la oficina de la alcaldesa Karen Bass, en un contexto marcado por la destitución del jefe de bomberos y el descontento de miles de personas que perdieron sus hogares a causa del incendio.

La Lede Company recibió USD 65.000 por sus servicios, monto financiado por la Los Angeles Fire Department Foundation, organización sin fines de lucro considerada el brazo oficial del LAFD para proveer recursos y equipos, según reportó Los Angeles Times.

El objetivo era contener el riesgo reputacional al divulgar el informe after-action, que debía identificar errores y proponer soluciones para evitar futuras catástrofes similares.

En ese momento, el cargo de directora de información pública del LAFD estaba vacante, aunque la plantilla incluía a los capitanes Erik Scott y Adam Van Gerpen, así como a cuatro bomberos asignados a la Oficina de Enlace Comunitario.

La Lede Company recibió USD 65.000, financiados por Los Angeles Fire Department Foundation, con el objetivo de reducir el riesgo reputacional del LAFD y la oficina de Karen Bass (REUTERS/Leah Millis)

Datos de nómina revisados por Los Angeles Times indican que tanto Scott como Van Gerpen percibieron cerca de USD 200.000 solo en horas extra durante el año anterior, además de un salario base similar.

La gestión de Lede abarcó instrucción directa para el entonces jefe interino de bomberos, Ronnie Villanueva. Entre los materiales obtenidos por Los Angeles Times figura una guía de entrenamiento, Media 101, que advertía: “Aunque los periodistas no siempre buscan perjudicarte, tampoco son tus amigos”.

El programa enfatizaba técnicas periodísticas para obtener información, como inducir a la especulación, provocar debates, usar pausas prolongadas o adoptar una actitud cercana.

La recomendación principal era mantener el discurso institucional y no responder a preguntas no formuladas explícitamente.

El trabajo de Lede incluyó la elaboración de un protocolo ante posibles filtraciones del informe: se preveía una reunión de emergencia entre el LAFD, la firma y la alcaldía en la hora posterior al hallazgo, junto a sesiones informativas bajo embargo para reforzar el mensaje institucional y destacar las lecciones aprendidas.

Si bien la Lede Company cobró USD 65.000 por sus servicios, la relación con el LAFD finalizó en noviembre cuando Jaime Moore asumió la jefatura del cuerpo de bomberos. Dos meses después, Stephanie Bishop fue nombrada directora de información pública.

La coordinación entre Lede, el LAFD y la alcaldesa Karen Bass incluyó reuniones de emergencia y monitoreo de la cobertura mediática sobre el manejo del incendio de Palisades (New York Times)

Documentos internos revelan la coordinación entre Lede, el LAFD y la oficina de Karen Bass

Documentos internos obtenidos por Los Angeles Times a través de la Ley de Registros Públicos de California muestran que la función de la Lede Company fue fundamental para coordinar acciones con el LAFD y la oficina de la alcaldesa Karen Bass.

En un correo del 9 de octubre, el capitán Erik Scott señaló que cualquier entrevista adicional con el jefe de bomberos dependería de la orientación de la alcaldesa.

La selección de Lede se basó en la recomendación de Jay Brown, cofundador de Roc Nation junto a Jay-Z y hermano del subjefe Kairi Brown.

La empresa Lede declinó comentar sobre su trabajo con el LAFD alegando confidencialidad con su cliente, según Los Angeles Times. Tampoco hubo respuesta inmediata del portavoz del departamento cuando fue consultado el viernes.

Antes de seleccionar a Lede, el LAFD consideró la firma Cielo Strategic Communications, pero finalmente optó por la que cuenta entre sus clientes a figuras como Kerry Washington y Emma Stone.

Además de diseñar mensajes institucionales, Lede monitoreó la cobertura mediática sobre el LAFD antes y después del incendio, identificando críticas a la dirección, pero también muestras de solidaridad hacia el personal operativo.

La reacción ciudadana tras el incendio de Palisades se caracterizó por enojo y desconfianza, mientras Lede Company buscaba fortalecer la imagen institucional y reducir las críticas (Los Angeles Times)

El incendio de Palisades, la crisis de mando y el debate sobre la gestión municipal

El incendio en Pacific Palisades generó una crisis en el Departamento de Bomberos. Una investigación previa de Los Angeles Times reveló que la cúpula del LAFD no desplegó anticipadamente unidades en la zona afectada, pese a pronósticos de “vientos peligrosamente altos”.

Esta omisión derivó en la destitución del jefe de bomberos por decisión de la alcaldesa Karen Bass.

El informe post-acción, eje de la estrategia comunicacional, tenía como propósito identificar errores y prevenir su repetición.

La gestión oficial incluyó intentos documentados de suavizar las conclusiones por parte de Bass y otros funcionarios, según Los Angeles Times.

La reacción de la ciudadanía fue de enojo y desconfianza, mientras la narrativa institucional buscó respaldar al personal operativo y reducir los cuestionamientos hacia la dirección y las autoridades políticas.