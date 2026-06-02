Estados Unidos

El metro de Nueva York se pintó de azul y naranja para apoyar a los Knicks en las Finales de la NBA

La intervención fue en una entrada de 34th Street–Penn Station, con emblemas del equipo, y se volvió punto de encuentro de fanáticos antes de la serie ante los San Antonio Spurs

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Una entrada de 34th Street–Penn Station aparece intervenida con emblemas del equipo y se convierte en punto de encuentro de fanáticos antes de la serie ante los San Antonio Spurs. (@VictorExploraNYC)

El metro de Nueva York decoró una estación cercana al Madison Square Garden con los colores y emblemas de los New York Knicks, que no llegaban a una final de la NBA desde 1999, para celebrar su clasificación a las Finales de la NBA 2026, en las que enfrentarán a los San Antonio Spurs.

La intervención alcanzó una de las entradas de 34th Street–Penn Station, junto al estadio: el acceso, que conecta con las líneas A, C y E, amaneció pintado de azul y naranja, con señalética y detalles gráficos alusivos al equipo.

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Según Time Out New York, el lugar quedó intervenido como un guiño para los hinchas que llegan caminando a la zona del Garden y como punto de referencia para las concentraciones previas a los partidos.

Vista exterior de la entrada de la estación de metro 34 Street Penn Station en azul y naranja, con banderas internacionales y Madison Square Garden en el fondo
La estación 34th Street–Penn Station fue decorada con los colores y emblemas de los New York Knicks para celebrar su paso a las Finales NBA 2026 (MTA)

En la práctica, el cambio convirtió un ingreso habitual del sistema en una escena de la previa: fanáticos con camisetas, gorras y banderas se detuvieron a sacarse fotos y a compartir videos antes de entrar al estadio o de seguir viaje por la estación.

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La estación intervenida, a pocos metros de la cancha, funcionó como antesala y punto de referencia para los hinchas que llegaron temprano a la zona.

El peso de la historia para los Knicks

Una mano sostiene un cartel negro con el logotipo de los Knicks y "Madison Square Garden" frente a una pantalla digital y una estructura azul en la noche de Nueva York
Los New York Knicks disputarán la serie final de la NBA 2026 frente a los San Antonio Spurs tras una sequía de finales desde 1999 (MTA)

Del otro lado están los Knicks, con una de las aficiones con menos títulos de la NBA. Durante más de medio siglo, sus hinchas buscaron un equipo que recuperara el nivel de los Knicks de comienzos de la década de 1970, liderados por Walt Frazier y Willis Reed.

El grupo de Patrick Ewing de los años 1990 estuvo cerca y llegó a las Finales dos veces, pero no logró el título.

Ahora, con Jalen Brunson como líder, New York llegó a la definición con una racha de 11 victorias consecutivas y una diferencia de puntos de -262.

Este es el mejor tramo de 11 partidos de un equipo en los 80 años de historia de la NBA, al contabilizar temporada regular y playoffs.

Cómo llegan los Spurs

Los Spurs eliminaron al Oklahoma City Thunder en una serie de siete partidos, destacando la actuación histórica de Victor Wembanyama con 41 puntos (Reuters/Jerome Miron-Imagn Images)
Los Spurs eliminaron al Oklahoma City Thunder en una serie de siete partidos, destacando la actuación histórica de Victor Wembanyama con 41 puntos (Reuters/Jerome Miron-Imagn Images)

Con una plantilla con poca o nula experiencia de playoffs antes de esta temporada, los Spurs eliminaron al Oklahoma City Thunder, campeón defensor, y al dos veces MVP reinante Shai Gilgeous-Alexander, en una serie de siete partidos.

El salto de Victor Wembanyama marcó el recorrido: su actuación de 41 puntos y 24 rebotes en el Juego uno ante OKC generó comparaciones con grandes noches de playoffs de otras épocas. En San Antonio esperan que ese paralelismo no se traduzca en el mismo desenlace que sufrieron el Orlando Magic de 1995 y los Cleveland Cavaliers de 2007, barridos en las Finales.

La expectativa alrededor de Wembanyama también se apoya en el crecimiento de un núcleo joven que llegó al tramo decisivo con poco recorrido en series largas, pero con impacto inmediato en su primera carrera profunda de postemporada.

Si los Spurs suman cuatro triunfos más, la era de Wembanyama habrá llegado antes del final de su contrato de novato, algo inusual en la historia reciente de la liga.

Días y horarios de la serie

Las Finales NBA 2026 entre Knicks y Spurs se jugarán a mejor de siete partidos, comenzando el miércoles 3 de junio según el calendario oficial (REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Las Finales NBA 2026 entre Knicks y Spurs se jugarán a mejor de siete partidos, comenzando el miércoles 3 de junio según el calendario oficial (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La serie por el título comenzará el miércoles 3 de junio y se jugará al mejor de siete, según el calendario oficial de la NBA y NBC New York.

Días de los partidos (hora del Este, ET):

  • Juego 1: Miércoles 3 de junio, 8.30 pm
  • Juego 2: Viernes 5 de junio, 8.30 pm
  • Juego 3: Lunes 8 de junio, 8.30 pm
  • Juego 4: Miércoles 10 de junio, 8.30 pm
  • Juego 5: Sábado 13 de junio, 8.30 pm (si es necesario)
  • Juego 6: Martes 16 de junio, 8.30 pm (si es necesario)
  • Juego 7: Viernes 19 de junio, 8.30 pm (si es necesario)

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