El régimen de Irán amenazó con responder a cualquier ataque de Estados Unidos e Israel en su territorio: “Estamos preparados”

El primer vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref

El régimen de Irán aseguró este martes que se mantiene en estado de alerta máxima ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel y confirmó que ha diseñado respuestas ante cualquier tipo de ataque.

El primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, dijo que “ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia”, aludiendo a los recientes mensajes de la Casa Blanca y el endurecimiento del ultimátum de Washington para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

“La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos”, afirmó Aref, al tiempo que subrayó que el régimen ha ultimado cada detalle para responder a cualquier escenario.

El régimen iraní fijó su postura en respuesta a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien llegó a sugerir la posibilidad de la “aniquilación de toda una civilización” si Teherán no acepta las condiciones de Estados Unidos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también endureció la retórica oficial y aseguró en una rueda de prensa que “tenemos herramientas en nuestro arsenal que, hasta ahora, no hemos decidido utilizar… El presidente puede decidir usarlas, y lo hará si los iraníes no cambian su comportamiento”.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance (REUTERS/Jonathan Ernst)

Por su parte, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, rechazó cualquier posibilidad de alto al fuego temporal y negó que su régimen ceda ante la presión militar o diplomática.

Iravani exigió que cualquier acuerdo “garantice el fin permanente de la agresión” y cuente con “mecanismos creíbles y verificables”, dejando claro que el régimen no acepta ningún compromiso que implique una pausa en los ataques de Estados Unidos y sus aliados.

“Un alto el fuego temporal solo sirve para que los agresores se rearmen”, sostuvo el diplomático, quien reiteró que Irán hará uso de la “legítima defensa” si continúan las operaciones militares sobre su territorio.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Iravani denunció la postura de Washington y sus aliados en Medio Oriente, acusando a la administración estadounidense de estar detrás de resoluciones “desequilibradas y desestabilizadoras” sobre la seguridad en el estrecho de Ormuz.

El diplomático agradeció a Rusia y China por vetar el texto respaldado por países del Golfo, y acusó a Estados Unidos de buscar manipular organismos internacionales para justificar una escalada aún mayor.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, rechazó cualquier posibilidad de alto al fuego temporal (REUTERS/Jeenah Moon)

El régimen de Irán sigue utilizando el control del estrecho de Ormuz como herramienta de presión. La vía marítima es clave para el comercio energético global, y cualquier restricción o cierre genera alarma internacional.

Iravani defendió que su país respeta la libertad de navegación, pero advirtió que se han adoptado medidas para impedir el uso de la ruta por “agresores y sus aliados”, en clara referencia a Estados Unidos e Israel. Por el estrecho transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que explica la preocupación global por la amenaza iraní a la estabilidad del suministro.

El embajador también negó que el programa nuclear del régimen tenga fines militares y afirmó que Irán ha sido objeto de inspecciones internacionales.

“Nunca ha existido evidencia de un desarrollo armamentístico”, aseguró, pese a las reiteradas denuncias de gobiernos occidentales y de inteligencia sobre el avance de las capacidades nucleares iraníes.

La ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada hace más de un mes, derivó en la muerte del líder supremo Alí Khamenei y en la eliminación de gran parte de la cúpula militar del régimen, según cifras de ONG.

El régimen de Irán sigue utilizando el control del estrecho de Ormuz como herramienta de presión

Entretanto, el ministro de Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayan, advirtió que la paciencia de la región ante la agresión iraní “tiene límites” y prometió que seguirán tomando “todas las medidas necesarias” para defender la soberanía regional.

“Nuestros derechos no pueden verse restringidos por la inacción”, afirmó Al Zayan, en alusión al bloqueo diplomático en Naciones Unidas.

(Con información de AFP y EFE)