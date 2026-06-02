Mundial 2026: ¿qué impacto tendrá en la economía estadounidense?

El impacto económico del Mundial será inferior al 0,1% del PIB anual de Estados Unidos, según un informe (Imagen Ilustrativa Infobae).

La FIFA estima que la Copa Mundial 2026 aportará USD 17.000 millones al producto interior bruto de Estados Unidos, con un desembolso total vinculado al torneo de aproximadamente USD 11.000 millones.

A pesar de la magnitud de estas cifras, el impacto en la economía estadounidense será limitado, dado que el incremento previsto equivale a menos del 0,1% del PIB anual, de acuerdo con un análisis reciente de Saxo Bank. La entidad afirmó: “El Mundial 2026 no representa un motor de crecimiento significativo para el país”.

PUBLICIDAD

Por su parte, diversos analistas explicaron a ABC News que los grandes eventos deportivos suelen rendir menos de lo que anticipan sus organizadores y que la mayoría de los ingresos termina en manos de quien los organiza, mientras que una porción del gasto turístico sustituye consumos que de todos modos se habrían producido en las grandes ciudades durante la temporada alta de verano.

“Definitivamente esperamos ganadores y perdedores aquí”, dijo Victor Matheson, economista del deporte del College of Holy Cross. El especialista señaló que “parte del dinero que se gasta en estas ciudades no se queda” y que “el dinero gastado en entradas para la Copa del Mundo va directamente al bolsillo de la FIFA”.

PUBLICIDAD

El beneficio económico se concentra en ciudades y negocios cercanos a los estadios

Aunque el impacto nacional sea acotado, los beneficios pueden ser más visibles a escala local. Según ABC News, las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos podrían registrar ingresos en hoteles, bares deportivos y otros negocios de hospitalidad situados cerca de los estadios.

En Filadelfia, por ejemplo, el torneo podría generar cerca de USD 770 millones de impacto económico, lo que constituiría “el mayor impulso financiero de un solo evento en la historia de Filadelfia”, detalló la consultora Collier’s, citada por ABC News.

PUBLICIDAD

No obstante, respecto a la hotelería, la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento, que agrupa a más de 30.000 establecimientos en el país, consultó a sus afiliados en las sedes anfitrionas y casi el 80% indicó que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales para la Copa del Mundo, informó The Athletic.

Asimismo, ABC News detalló que el precio de algunos boletos supera ampliamente los USD 1.000, lo que deja menos margen de gasto para los comercios locales y reduce la accesibilidad a los partidos.

PUBLICIDAD

Filadelfia prevé un impacto económico récord de USD 770 millones gracias a la organización de partidos del Mundial 2026 (REUTERS /Kirby Lee-Imagn Images).

Nueva York y Nueva Jersey prevén más de USD 3.000 millones y 1,2 millones de visitantes

En la región de Nueva York y Nueva Jersey, la proyección oficial es más ambiciosa. El director ejecutivo del Comité Anfitrión local Alex Lasry prevé un impacto económico superior a USD 3.000 millones y la llegada de más de 1 millón de visitantes durante el torneo, reportó EFE.

Durante una conferencia de prensa en el Museo Americano de Historia Natural, Lasry afirmó: “Estamos viendo a 1,2 millones de personas viniendo aquí y más de USD 3.000 millones de impacto económico. Y eso no ocurre simplemente porque queremos que ocurra; tenemos que trabajar en ello. Tenemos que asegurarnos de que estamos impulsando el impacto”.

PUBLICIDAD

El ejecutivo subrayó que el desafío es sostener el consumo a lo largo de los 40 días de competición: “La mayoría de los fanáticos vienen de cinco a siete días y necesitamos y queremos que la gente esté activa y tenga cosas que hacer en los días que no hay partidos”.

Nueva York y Nueva Jersey estiman más de USD 3.000 millones de impacto económico y 1,2 millones de visitantes durante el torneo (REUTERS/Mike Segar).

Como parte de esa estrategia, el comité confirmó que todos los Fan Festivals en las dos ciudades tendrán acceso gratuito. Esos espacios requerirán una reserva previa de boleto a través del sitio oficial del comité y permitirán ver partidos al aire libre, asistir a conciertos y participar en actividades culturales.

PUBLICIDAD

La organización también impulsa un programa de pasaportes para promover el comercio local. Esos pasaportes podrán retirarse en las bibliotecas públicas de Nueva York y permitirán reunir sellos en los cinco distritos de la ciudad y en distintos puntos de la ciudad vecina.

La iniciativa busca premiar el consumo en comercios locales: cuanto más compre una persona en esos negocios, más puntos acumulará y luego podrá canjearlos por recompensas. Entre los incentivos se encuentran artículos firmados y la posibilidad de asistir a la final del campeonato.

PUBLICIDAD