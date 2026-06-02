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Off Campus ya tiene segunda temporada: ¿se “reiniciará el reloj” para Dean y Allie?

La showrunner Louisa Levy confirmó que el estreno podría concretarse el año próximo y adelantó que Hannah y Garrett seguirán en el elenco mientras la trama suma nuevos protagonistas

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El estreno de Off Campus en Prime Video inaugura una adaptación televisiva con cambios significativos respecto a la saga original de Elle Kennedy - (Prime Video)

El lanzamiento global de Off Campus en Prime Video reavivó el interés por la saga de Elle Kennedy, ahora adaptada a la televisión con cambios sustanciales respecto de los libros.

En ese marco, la primera temporada se estrenó el 13 de mayo de 2026, se grabó en Vancouver y tuvo ocho episodios basados en The Deal, el primer título de la serie.

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La showrunner Louisa Levy encabezó esta relectura, con Kennedy como productora ejecutiva, según informó la revista estadounidense PEOPLE. Así, la trama siguió a Hannah Wells (Ella Bright) y Garrett Graham (Belmont Cameli), aunque incorporó ajustes narrativos para actualizar el contexto universitario y ampliar su registro temático.

La primera temporada de la serie, grabada en Vancouver, consta de ocho episodios basados en 'The Deal', el primer libro de la saga de Elle Kennedy - (Prime Video)

A pocas semanas del debut, el cast volvió al set para comenzar la producción del rodaje de la segunda temporada.

En una entrevista con revista estadounidense, Mika Abdalla adelantó que los próximos episodios “reiniciarán el reloj” para Allie Hayes y Dean Di Laurentis tras el giro del final de la primera entrega.

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La adaptación reconfiguró las relaciones principales y sumó ejes contemporáneos, como los derechos de imagen de los deportistas y una mayor diversidad en pantalla. Entre los cambios destacados figuraron el nuevo motivo de la ruptura entre Hannah y Garrett y el peso creciente de la trama de Dean y Allie, en una apuesta por actualizar el conflicto y el clima del universo universitario.

Primer plano de Ella Bright y un coprotagonista, ella con su mano en su hombro, ambos mirándose de cerca en un interior con luces tenues
La actriz Ella Bright comparte un tierno momento con su coprotagonista en una escena de la esperada serie Off Campus, explorando la dinámica de las relaciones juveniles. (Prime video)

Cambios en la trama, nuevas incorporaciones y el tono de la adaptación

En los libros, Hannah y Garrett se separaron por la interferencia del padre de él; en la serie, en cambio, fue el propio Garrett quien tomó esa decisión por temor a repetir los errores de su progenitor. Louisa Levy explicó que la modificación se vinculó con transformaciones en la legislación universitaria: como las novelas se publicaron hace más de diez años y hoy los atletas pueden aprovechar económicamente sus derechos de imagen, el conflicto financiero original perdió sentido y la producción buscó una motivación más personal.

Según la showrunner, ese ajuste fortaleció el arco de Garrett y volvió más denso su proceso de superación, ya que sostuvo el conflicto emocional sin depender de un contexto que, para la adaptación, resultó desactualizado.

En esa misma línea, otro cambio se vio en la llamada “norma de distanciamiento”: en la historia original, Garrett impuso una regla que prohibió a sus amigos acercarse a Hannah después de la ruptura, pero en la serie ese mecanismo se rearmó para conservar coherencia con la nueva causa de la separación y mantener la tensión, la nostalgia y el deseo de reconciliación.

Cuatro jóvenes sonríen y gritan de emoción dentro de una furgoneta, mientras una persona con el pelo largo les toma una foto con un teléfono móvil
La nueva versión de Off Campus incorpora temas contemporáneos como los derechos de imagen de deportistas universitarios y mayor diversidad en pantalla - (Prime video)

Además, la adaptación incorporó personajes inéditos, entre ellos Jules (Julia Sarah Stone), que en la obra original no existe: allí John Logan solo tiene un hermano mayor, mientras que en la serie Jules aparece como hermana menor y personaje no binario.

Levy indicó que su inclusión aportó una voz para acercar el hockey, los códigos del campus y la circulación de rumores a quienes no conocen ese entorno y, al mismo tiempo, sumó una perspectiva directa al integrar a la familia Logan.

Por último, la química del elenco también influyó en el tono de la serie. Mika Abdalla contó a PEOPLE que, al inicio del rodaje, su vínculo con Stephen Kalyn fue distante, aunque con el tiempo se volvió cercano fuera del set. Según la actriz, esas conexiones, incluidas las de Ella Bright y Belmont Cameli, sostuvieron un clima de colaboración que se trasladó a la pantalla y reforzó la autenticidad emocional de la historia.

El vínculo entre Dean Di Laurentis y Allie Hayes se consolida como el eje central de la segunda temporada, tras un sorpresivo giro en el final anterior - (Instagram: @offcampusonprime)

Dean y Allie, el romance central y lo que se sabe de la temporada 2

La relación entre Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn) y Allie Hayes (Mika Abdalla) creció en la primera temporada y quedó atravesada por el ingreso de Hunter Davenport (Charlie Evans) en el final. Abdalla explicó que ese giro afectó a Dean, quien, tras mostrarse vulnerable, se cerró todavía más en lo emocional, mientras Allie enfrentó culpa e inseguridad.

La segunda temporada tendrá a Dean y Allie como protagonistas. La confirmación se oficializó en redes sociales, en el anuncio de la serie y de Prime Video, y fue acompañada por declaraciones de Louisa Levy.

Según la showrunner, la nueva entrega mantendrá a Hannah y Garrett dentro del grupo principal y ampliará el alcance de la adaptación para seguir a varios personajes, incluso cuando en los libros algunos quedan más al margen tras su “final feliz”.

Mujer joven con cabello castaño largo y rizado, sonríe ampliamente, mirando a la derecha. Viste camiseta azul oscuro, pendientes de aro dorados y tiene un tatuaje en el brazo
El proceso de producción de la segunda temporada de Off Campus ya comenzó, con el elenco regresando al set y guiones terminados para los próximos episodios - (Prime video)

En ese esquema, la nueva entrega también abrirá espacio para la historia de John Logan (Antonio Cipriano) con la incorporación de Grace Ivers (India Fowler) como interés romántico. Por el momento, la producción no detalló cómo se articulará ese arco con el foco puesto en Dean y Allie.

Levy también señaló que los guiones ya estaban escritos y que los episodios comenzaron a grabarse en Vancouver. Sobre el tono del vínculo central, Abdalla había anticipado a PEOPLE que la historia buscará “reiniciar el reloj” para Allie y Dean y desacelerar la relación tras el desarrollo de la primera temporada.

Por el momento, la producción no informó la cantidad final de episodios de la segunda temporada. Levy sostuvo que el estreno podría concretarse el año próximo.

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