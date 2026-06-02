El volcán Kilauea rompe un récord histórico con 48 episodios de fuentes de lava de más de 200 metros

El volcán Kilauea en Hawái alcanza un récord histórico con 48 episodios de fuentes de lava en una sola erupción, según el USGS. (Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS))

El volcán Kilauea, situado en la isla grande de Hawái, alcanzó este lunes un nuevo máximo histórico tras registrar 48 episodios de fuentes de lava en una sola erupción, de acuerdo con datos confirmados por el Observatorio de Volcanes de Hawái (HVO) del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El fenómeno, registrado el 1 de junio de 2026, afecta a residentes, autoridades locales y turistas, y marca un hito en la vigilancia volcánica de la región por la magnitud y la frecuencia del evento. El récord supera la marca anterior de 47 episodios, establecida en la erupción de Puʻuʻōʻō durante los años ochenta.

El USGS informó que el episodio 48 comenzó a las 4:40 a.m. y concluyó a la 1:37 p.m. (hora local) del 1 de junio. Durante este período, fuentes de lava superaron los 200 metros de altura. La autoridad mantiene la erupción en pausa, pero la alerta volcánica continúa en nivel ADVISORY y el código de aviación en YELLOW. El seguimiento oficial destaca el carácter excepcional de esta erupción, iniciada en diciembre de 2024, y la necesidad de continuar con la vigilancia activa.

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El volcán Kilauea es uno de los sistemas volcánicos de mayor actividad en el mundo y objeto de monitoreo constante por parte de instituciones científicas y organismos de protección civil. La secuencia eruptiva se caracteriza por episodios intermitentes de fuentes de lava, que han modificado el relieve en la cima y generado emisiones de ceniza y fragmentos volcánicos en áreas circundantes, según los informes oficiales del USGS.

¿Cuándo y cómo rompió Kilauea el récord de fuentes de lava?

El USGS comunicó que el 1 de junio de 2026 el volcán Kilauea estableció un nuevo récord en la cantidad de episodios de fuentes de lava dentro de una sola erupción, con el episodio número 48 registrado en el cráter Halemaʻumaʻu. La erupción, iniciada en diciembre de 2024, mostró un patrón marcado por intervalos alternados de actividad intensa y pausas. El episodio 48 se desarrolló entre las 4:40 a.m. y la 1:37 p.m., con fuentes de lava que superaron los 200 metros de altura, según el boletín oficial del USGS.

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El observatorio detalló que este episodio establece la mayor cantidad de fuentes de lava documentadas durante una erupción episódica en la historia de Kilauea, superando el récord anterior de 47 episodios de la erupción de Puʻuʻōʻō entre 1983 y 1986. El conteo se refiere exclusivamente a episodios de fuentes de lava emitidas desde el mismo sistema de conductos en la cima del volcán.

La alerta volcánica en nivel ADVISORY y el código de aviación en YELLOW se mantienen activos tras la pausa de la erupción en Kilauea, informa el USGS. (UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS)/M. Patrick/Handout via REUTERS)

¿Qué es una erupción episódica y cómo se monitorea?

Una erupción episódica consiste en periodos alternados de intensa emisión de lava y lapsos de inactividad. En el caso de Kilauea, la erupción vigente se caracteriza por episodios que se repiten con una frecuencia de una a tres semanas, cada uno con fuentes de lava que pueden sobrepasar los 200 metros de altura. El USGS monitorea continuamente la actividad mediante estaciones sísmicas, cámaras térmicas y observaciones en campo, permitiendo anticipar variaciones y ajustar los niveles de alerta.

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El sistema oficial de alerta incluye los niveles NORMAL, ADVISORY, WATCH y WARNING. Tras el episodio 48, la alerta se mantiene en ADVISORY y el código de aviación en YELLOW, señalando actividad moderada con posibilidades de cambios que podrían afectar operaciones aéreas o accesos a la zona. El monitoreo permite emitir avisos en tiempo real para residentes y visitantes.

¿Cuál es el impacto de la erupción récord en Hawái?

La secuencia de 48 episodios de fuentes de lava ha transformado la topografía de la cima del volcán y ha generado emisiones de tefra (fragmentos volcánicos) y ceniza que afectan a comunidades próximas y a la actividad turística. El USGS reportó que, tras el episodio 48, la erupción permanece en pausa, aunque persiste la probabilidad de nuevos eventos en las próximas semanas.

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Las autoridades mantienen restricciones de acceso en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y refuerzan los protocolos de seguridad tanto para residentes como para turistas. El monitoreo activo y la comunicación institucional buscan minimizar riesgos y garantizar la seguridad de las personas en la zona.

¿Qué antecedentes existen de erupciones con múltiples episodios en Kilauea?

La erupción de Puʻuʻōʻō (1983-1986) poseía hasta ahora el récord de episodios de fuentes de lava, con 47 eventos documentados en su fase inicial. Esa erupción ocurrió en una zona menos accesible, lo que limitó el monitoreo directo y la observación en tiempo real. La actual erupción de Kilauea en el cráter Halemaʻumaʻu ha permitido un mejor seguimiento instrumental y visual, facilitando la recopilación de datos y la emisión oportuna de alertas institucionales.

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De acuerdo con el USGS, la accesibilidad y las condiciones tecnológicas actuales han favorecido la observación continua y la documentación precisa de cada episodio, lo que contribuye al conocimiento científico y a la toma de decisiones en materia de protección civil.

La secuencia eruptiva del volcán Kilauea ha transformado la cima del cráter Halemaʻumaʻu y generado emisiones de ceniza que afectan a comunidades cercanas y turismo. (USGS)

¿Qué dice el Servicio Geológico de Estados Unidos sobre la situación actual?

El USGS informó oficialmente que, tras el episodio 48, la erupción se encuentra en pausa, pero el monitoreo revela que podrían producirse nuevos episodios en las próximas semanas. “La erupción está actualmente en pausa, aunque el monitoreo indica que podrían registrarse nuevos episodios en la misma cadencia de 1 a 3 semanas”, señala el boletín de la institución.

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La alerta ADVISORY y el código de aviación YELLOW se mantienen activos, lo que implica vigilancia constante ante la posibilidad de cambios rápidos. El USGS enfatiza la importancia de la colaboración entre la comunidad científica, los organismos de protección civil y la población local para optimizar la respuesta ante futuros eventos.

¿Cómo afecta la erupción a la seguridad y el turismo en Hawái?

El récord de episodios de fuentes de lava en Kilauea ha tenido impacto directo en las operaciones del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, así como en la planificación de actividades turísticas y educativas. El USGS y las autoridades estatales han reforzado las medidas de seguridad, incluyendo cierres temporales de rutas y restricciones de acceso, junto con la actualización permanente de protocolos ante la posibilidad de nuevas emisiones de ceniza o fragmentos volcánicos.

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La erupción también ha generado interés internacional por la singularidad del evento y por las oportunidades de observación científica y turística. No obstante, las autoridades insisten en seguir las recomendaciones oficiales, evitar acercamientos no autorizados y consultar fuentes institucionales para acceder a información confiable.

¿Qué pueden esperar los habitantes y visitantes en las próximas semanas?

El seguimiento científico indica que la erupción podría continuar con nuevos episodios en las próximas semanas, siguiendo el patrón observado desde diciembre de 2024. El USGS subraya que el monitoreo permanente permite anticipar cambios y ajustar las medidas de prevención, lo que resulta clave para reducir riesgos a la población y a los visitantes del parque.

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La información recopilada durante la erupción récord contribuirá al conocimiento sobre la dinámica interna de Kilauea y a la gestión de futuras crisis volcánicas. Las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales del USGS para información actualizada y seguir las indicaciones de seguridad en todo momento.

La erupción récord de Kilauea, iniciada en diciembre de 2024, sigue un patrón de episodios intensos alternados con pausas de hasta tres semanas, según monitoreo oficial. (USGS vía AP)

¿Dónde consultar información oficial sobre la erupción de Kilauea?

El USGS publica informes periódicos y alertas sobre la actividad del volcán Kilauea en su portal. Residentes y visitantes pueden acceder a información en tiempo real, alertas y recomendaciones sobre seguridad, accesos y condiciones del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Las autoridades locales mantienen comunicación abierta para atender consultas y emergencias relacionadas con la actividad del volcán.