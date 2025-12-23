La economía de Estados Unidos superó las expectativas y creció 4,3% interanual en el tercer trimestre de 2025

La gente compra comestibles en una tienda en Port Washington, Nueva York, Estados Unidos, 19 de noviembre de 2025. REUTERS/Shannon Stapleton

La economía estadounidense se expandió en el tercer trimestre al ritmo más rápido en dos años, impulsada por la resiliencia del gasto de los consumidores y las empresas, así como por políticas comerciales más flexibles.

El producto interior bruto ajustado a la inflación, que mide el valor de los bienes y servicios producidos en EE. UU., aumentó a un ritmo anualizado del 4,3%, según mostró un informe de la Oficina de Análisis Económico (BEA) el martes. Esto siguió a un crecimiento del 3,8 % en el período anterior, también impulsado por los hogares.

La BEA tenía previsto publicar una estimación anticipada del PIB el 30 de octubre, pero el informe se canceló debido al cierre del gobierno. La agencia suele publicar tres estimaciones de crecimiento trimestrales, ajustando sus proyecciones a medida que se obtienen más datos, pero solo publicará dos para el período previo al cierre más prolongado registrado.

Los bonos del Tesoro cayeron tras el informe. Los futuros de acciones extendieron sus caídas.

El informe atrasado muestra que la economía mantuvo su impulso hasta mediados de año, gracias al impulso de los consumidores y a la reducción de los aranceles más punitivos del presidente Donald Trump. Si bien se espera que el cierre afecte el crecimiento del cuarto trimestre, los economistas prevén una modesta recuperación en 2026, cuando los hogares reciban reembolsos de impuestos y un fallo anticipado de la Corte Suprema pueda anular los amplios aranceles globales de Trump.

Trabajadores permanecen cerca de piezas de acero en una fábrica de partes metalmecánicas con aplicación a la industria. REUTERS/Daniel Becerril/Archivo

Las últimas proyecciones de la Reserva Federal reflejan esta percepción, y su presidente, Jerome Powell, cita la política fiscal favorable, el gasto en centros de datos de inteligencia artificial y la continuidad del consumo de los hogares como razones para el pronóstico del banco central de un crecimiento más rápido el próximo año. Los responsables políticos proyectan solo un recorte de los tipos de interés en 2026, tras tres reducciones consecutivas para finalizar este año.

Parte de la razón de la vacilación de algunos funcionarios a la hora de reducir mucho más los costes de los préstamos se debe a que la inflación se mantiene por encima de su objetivo del 2%. El informe mostró que la métrica de inflación preferida por la Fed —el índice de precios del gasto en consumo personal, excluyendo alimentos y energía— aumentó un 2,9% en el tercer trimestre. La BEA aún tiene que reprogramar los datos PCE mensuales de octubre o noviembre.

El gasto del consumidor, principal motor de crecimiento de la economía, avanzó a un ritmo anualizado del 3,5%. Esto reflejó un sólido desembolso en servicios, como la atención médica y los viajes internacionales. El gasto en vehículos motorizados disminuyó.

Sin embargo, un mercado laboral más débil y el alto costo de vida representan obstáculos para el consumidor en 2026. Esta combinación ha creado una brecha más notable en el gasto de los hogares según los ingresos.

La inversión empresarial se expandió a una tasa del 2,8%, impulsada por otro trimestre sólido en la inversión en equipos informáticos. La inversión en centros de datos, que albergan la infraestructura para la IA, alcanzó un nuevo récord.

Otros datos publicados el martes mostraron que los pedidos estadounidenses de equipos empresariales cayeron más de lo previsto en octubre. Los envíos de bienes de capital no relacionados con la defensa, incluyendo aeronaves, que contribuyen directamente a la inversión en equipos del PIB, fueron más fuertes de lo esperado, lo que indica cierto impulso de cara al cuarto trimestre.

Las cifras sobre la producción industrial y la actividad manufacturera en octubre y noviembre se publicarán esta mañana.

Ventas finales

Las exportaciones netas añadieron alrededor de 1,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB tras las fluctuaciones del primer semestre. Los bienes y servicios que no se producen en EE. UU. se deducen del cálculo del PIB, pero se contabilizan al consumirse. Tanto los inventarios como la inversión residencial lastraron el crecimiento en el tercer trimestre.

Debido a que las fluctuaciones en el comercio y los inventarios han distorsionado el PIB general este año, los economistas están prestando mayor atención a las ventas finales a compradores nacionales privados, una métrica más restringida de la demanda de los consumidores y la inversión empresarial. Esta medida aumentó un 3%, su mayor aumento en un año.

El otro indicador principal del gobierno para la actividad económica, el ingreso interno bruto (INB), aumentó un 2,4%, tras un avance anualizado revisado del 2,6% en el segundo trimestre. Mientras que el PIB mide el gasto en bienes y servicios, el IDB mide los ingresos generados y los costos incurridos en la producción de esos mismos bienes y servicios.

