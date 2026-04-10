Un grave accidente provoca el cierre de carriles en una autopista de San Antonio y ocasiona retrasos de hasta una hora

Un accidente en la autopista 90 en dirección este, cerca de la circunvalación Loop 1604, está provocando retrasos de hasta una hora en San Antonio este viernes 10 de abril

Un grave accidente registrado en las primeras horas de este viernes 10 de abril ha paralizado el tránsito en una de las principales arterias viales de San Antonio. La autopista 90 en dirección este, a la altura de la intersección con la circunvalación Loop 1604, se convirtió en el escenario de un incidente que ha impactado de lleno la movilidad urbana, generando serias complicaciones para quienes dependen de esta ruta para sus desplazamientos matutinos.

La magnitud del accidente, que involucra dos escenas distintas dentro del mismo tramo, ha obligado al cierre de al menos un carril y ha requerido una respuesta inmediata tanto de los equipos de emergencia como de las autoridades encargadas de la gestión vial. El hecho, reportado poco antes de las 6:30 de la mañana por el portal especializado SigAlert, puso en alerta a los automovilistas y a las plataformas de información vial, que desde entonces han monitoreado minuto a minuto la evolución del tránsito.

En el sitio del accidente, las cámaras de vigilancia del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) captaron imágenes del operativo desplegado para atender la emergencia. Personal especializado se encuentra en la zona realizando labores tanto de auxilio como de control del flujo vehicular, mientras el tráfico avanza de manera intermitente y los conductores intentan sortear las demoras.

Para quienes transitan habitualmente por este corredor, la mañana ha estado marcada por una inusual lentitud. La congestión, según los reportes, alcanzó niveles considerables, con retrasos de hasta una hora en el trayecto hacia el este de la ciudad. Este dato, que resume la gravedad de la situación, ha sido reiterado por SigAlert, la fuente que centraliza la información de tráfico en tiempo real para la región.

El accidente en la autopista 90 Este de San Antonio genera congestión vehicular y bloqueos de carriles desde primeras horas del viernes (AP Foto/LM Otero)

El accidente en la autopista 90 Este, cerca de Loop 1604, ha provocado un bloqueo parcial de la vía, interrumpiendo la circulación normal y generando esperas prolongadas para los conductores. El incidente, ocurrido poco antes del inicio de la hora pico matinal, ha impactado de manera directa en la rutina de quienes se desplazan hacia sus lugares de trabajo o estudio, obligándolos a buscar rutas alternas o a resignarse ante la demora. La presencia de dos escenas distintas dentro del accidente ha complicado aún más la labor de los servicios de emergencia y ha ampliado el alcance de las interrupciones en la autopista.

El tráfico intermitente, con vehículos avanzando a cuentagotas, ha generado una cadena de congestión que se extiende más allá del punto exacto de la colisión. Los automovilistas que se incorporan a la autopista desde los accesos cercanos se han encontrado con largas filas y tiempos de espera muy por encima de lo habitual para un viernes por la mañana. La situación, además, ha repercutido en la planificación de quienes dependen de la puntualidad en sus desplazamientos, afectando no solo el flujo vehicular sino también la organización de actividades laborales y familiares.

La actuación de los servicios de emergencia ha sido fundamental para contener los efectos inmediatos del accidente. En las imágenes captadas por las cámaras del TxDOT, se observa la presencia de personal especializado que realiza labores de asistencia en el lugar, asegurando la zona y coordinando el paso de los vehículos por los carriles habilitados. El despliegue de equipos de auxilio y el monitoreo continuo de la situación han permitido mantener informado al público y reducir, en la medida de lo posible, los riesgos asociados a este tipo de incidentes en vías de alta circulación.

Las autoridades cierran carriles en la autopista 90 tras un grave accidente cerca de Loop 1604, causando retrasos de hasta una hora (Spectrum News)

Por su parte, el sitio SigAlert ha desempeñado un papel clave al proporcionar información actualizada y relevante sobre el estado del tráfico. Desde tempranas horas, la plataforma ha reportado de forma continua el avance y las complicaciones derivadas del accidente, alertando sobre la congestión y orientando a los automovilistas sobre los puntos críticos en la autopista 90 Este. La combinación de monitoreo visual por parte del Departamento de Transporte y la difusión de datos a través de canales digitales ha sido determinante para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas en tiempo real.

Las áreas más afectadas por la congestión se concentran en los alrededores del accidente, pero el impacto se ha sentido en un radio mucho mayor. Según los reportes de SigAlert, la congestión vehicular se extiende desde el punto de la colisión hasta la carretera estatal 211 de Texas y Masterson Road, abarcando varios kilómetros de la autopista 90. Además, se ha detectado una congestión significativa en la vía de servicio en dirección este, justo en las inmediaciones del accidente, donde el flujo de vehículos se ha visto ralentizado por la presencia de los equipos de emergencia y las restricciones de paso.

En resumen, el accidente registrado en la autopista 90 Este este viernes ha tenido repercusiones directas en la movilidad de San Antonio, con bloqueos de carriles, retrasos considerables y una fuerte congestión que afecta tanto la autopista principal como las vías de servicio y los accesos cercanos a Loop 1604. Mientras continúan las labores de asistencia y despeje, se recomienda a los conductores extremar precauciones y considerar rutas alternas para minimizar las demoras.