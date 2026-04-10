Las muertes y desapariciones de científicos en Estados Unidos generan preocupación sobre la seguridad nacional

Cinco científicos asociados a la NASA, laboratorios nucleares y empresas farmacéuticas murieron, y otros cuatro permanecen desaparecidos.

Las muertes y desapariciones de científicos ligados a programas de misiles, iniciativas espaciales, energía nuclear y el sector farmacéutico en Estados Unidos han generado inquietud en la comunidad de seguridad nacional. Entre 2023 y 2026, se registraron cinco fallecimientos y cuatro desapariciones de expertos del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, laboratorios nucleares y empresas farmacéuticas, todos en circunstancias no esclarecidas.

El caso más reciente que se descubrió corresponde a Michael David Hicks, integrante del equipo de JPL durante 24 años, quien falleció el 30 de julio de 2023 a los 59 años. Según Daily Mail, no se informó la causa de su muerte ni se realizó una autopsia.

Hicks fue reconocido por su participación en el proyecto DART, la primera misión de la NASA para desviar un asteroide, así como por sus investigaciones sobre las propiedades físicas de cometas y asteroides. Durante su carrera, publicó más de 80 artículos científicos y realizó aportes clave en misiones como Deep Space 1, que en 2001 logró sobrevolar un cometa utilizando tecnologías espaciales avanzadas.

Tres muertes y una desaparición en el Jet Propulsion Laboratory

Uno de los aspectos que ha captado la atención entre especialistas y círculos dedicados a teorías de conspiración es que tres de los nueve científicos mantuvieron vínculos laborales o participaron en proyectos conjuntos con Hicks durante su trayectoria en el Jet Propulsion Laboratory.

Desde junio de 2025, Monica Reza, quien en ese momento ocupaba el cargo de directora del Grupo de Procesos de Materiales, se encuentra desaparecida tras salir a realizar senderismo pocos meses después de asumir la dirección y aún no se han hallado indicios sobre su paradero. Antes de su desaparición, Reza lideró investigaciones sobre metales para motores de cohetes de última generación, financiadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Monica Reza, directora del Grupo de Procesos de Materiales, desapareció en junio de 2025 tras iniciar una excursión de senderismo (Crescenta Valley Weekly).

Por otro lado, el investigador Frank Maiwald, compañero de Hicks, falleció en julio de 2024 a los 61 años. En junio de 2023, Maiwald encabezó un estudio que permitió mejorar la detección de biomarcadores en otros cuerpos del sistema solar. Las circunstancias y causas de su muerte no fueron comunicadas oficialmente; la única referencia pública fue un obituario en línea.

En febrero de 2026, el astrofísico Carl Grillmair, de 67 años, fue asesinado en su domicilio. Grillmair se distinguió por detectar agua en exoplanetas y trabajó en los instrumentos NEOWISE y NEO Surveyor, telescopios infrarrojos empleados para el monitoreo de asteroides.

Un patrón que abarca ciencia espacial, energía nuclear y tecnología avanzada

El alcance de estos casos se extiende más allá del Jet Propulsion Laboratory. William Neil McCasland, general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, desapareció en Albuquerque el 27 de febrero de 2026, luego de salir de su domicilio únicamente con sus botas de montaña, billetera y un revólver calibre .38 en funda de cuero. Según Daily Mail y New York Post, McCasland supervisó el financiamiento de las investigaciones de Monica Reza sobre materiales avanzados para cohetes y era considerado poseedor de información clasificada sobre tecnología nuclear.

McCasland también participaba en debates en internet sobre fenómenos aéreos no identificados y mantuvo un breve vínculo con la organización To The Stars, fundada por Tom DeLonge, músico de Blink-182, dedicada a la divulgación de información sobre objetos voladores no identificados (OVNIS).

William Neil McCasland, mayor general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, desapareció el 27 de febrero y continúa su búsqueda en Nuevo México (Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo).

En el ámbito nuclear, Anthony Chavez (79 años) y Melissa Casias (54 años), ambos empleados del Laboratorio Nacional de Los Álamos, desaparecieron en 2025 tras abandonar sus viviendas en Nuevo México sin llevar dinero, llaves ni teléfonos. Tal como reportó Daily Mail, se cree que Casias disponía de acreditaciones de seguridad de nivel alto en su labor.

En Massachusetts, el físico Nuno Loureiro fue asesinado en diciembre de 2025 por un exalumno mientras desarrollaba investigaciones sobre energía de fusión. Aunque, según Daily Mail, no existe relación directa entre su muerte y los demás casos, figuras políticas como el legislador de Tennessee Tim Burchett y varios investigadores han señalado que el trabajo de Loureiro podría haberlo convertido en objetivo de una conspiración más amplia contra científicos estadounidenses.

Por último, en marzo de 2026, el investigador farmacéutico Jason Thomas, especialista en tratamientos oncológicos de Novartis, fue encontrado muerto en un lago, luego de haber estado desaparecido durante varios meses, según informó el New York Post.

Sospechas, reacciones y la respuesta oficial

La reiteración de fallecimientos y desapariciones ha captado la atención de miembros del Congreso de Estados Unidos y de la comunidad de inteligencia. El ex subdirector del FBI, Chris Swecker, manifestó a Daily Mail: “Puedes decir que todas estas son sospechosas. Son científicos que trabajaron en tecnologías críticas”. Swecker agregó que agencias de inteligencia extranjeras, incluidas las de China, Rusia, Pakistán, India, Irán y Corea del Norte, han dirigido durante décadas sus esfuerzos a obtener secretos tecnológicos estadounidenses.

El legislador republicano Tim Burchett descarta que los casos de personas desaparecidas y muertes sean hechos aislados (REUTERS/Kevin Lamarque).

Por su parte, el congresista Tim Burchett, de Tennessee, durante una entrevista en Newsmax, afirmó sobre las desapariciones e investigaciones abiertas: “No hay coincidencias en esta ciudad. Estas personas han desaparecido o han muerto misteriosamente”.

En lo que respecta a Maiwald y Hicks, la NASA y el Jet Propulsion Laboratory se rehusaron emitir declaraciones sobre sus fallecimientos al Daily Mail. Además, ninguna de las dos instituciones precisó las funciones profesionales que ambos científicos desempeñaban antes de sus muertes.