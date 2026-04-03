El representante de Tennessee Tim Burchett habla sobre los extraterrestres: “Si publicaran las cosas que he visto, no dormirían por las noches”

El congresista de Tennessee advierte que la desclasificación total sobre vida extraterrestre podría generar caos social en Estados Unidos.

El representante por Tennessee, Tim Burchett, afirmó en una entrevista con Newsmax que la sociedad estadounidense “se desmoronaría” si se hicieran públicos los hallazgos oficiales sobre vida extraterrestre. El congresista, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Desclasificación de Secretos Federales en la Cámara de Representantes, subrayó: “El público tiene derecho a saber, son sus impuestos. Pongámoslo todo ahí afuera”.

Burchett precisó que se ha reunido con “prácticamente todas las agencias con siglas que existen”. Aseguró: “Si publicaran las cosas que he visto, no dormirían por las noches, se quedarían pensando en ello”.

Asimismo, el legislador relató que, hace dos semanas, fue informado sobre un asunto que “habría incendiado la Tierra” si se conocieran los detalles. Agregó: “Este país se habría descompuesto, creo, si hubieran escuchado todo lo que escuché. Exigirían respuestas y las necesitan. Pero, lamentablemente, esto sigue cubriéndose y recubriéndose”.

Desapariciones y muertes de especialistas bajo sospecha

El congresista también hizo referencia a una serie de desapariciones y muertes de figuras vinculadas a la investigación espacial y de defensa. Durante la entrevista en Newsmax, afirmó: “No hay coincidencias en esta ciudad. Estas personas han desaparecido o han muerto misteriosamente”.

Entre los casos mencionados figuran el general retirado William McCasland, la ingeniera de la NASA Monica Reza, el director de plasma del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Nouro Loreo y el astrofísico de Caltech Carl Grillmahher. Según Burchett, todos ellos desempeñaban “trabajos relacionados con el espacio, los ovnis, secretos nucleares o misiles”.

El legislador recalcó: “Creo que hay una conexión. La gente simplemente no desaparece… no en esta época”. Además, aclaró: “Para que quede claro, no soy suicida y no tomo riesgos”.

William Neil McCasland, mayor general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, desapareció el 27 de febrero y continúa su búsqueda en Nuevo México (US Air Force).

Obstáculos internos para la transparencia

La entrevista con Newsmax incluyó críticas directas al funcionamiento interno del gobierno federal en relación con el acceso a información clasificada. Burchett relató: “Cuando estoy en una reunión a puerta cerrada y pregunto sobre los puntos del presidente en estos temas, y un burócrata arrogante me dice que el presidente solo sabe lo que necesita saber, eso lo dice todo sobre lo que está ocurriendo”.

El congresista afirmó que, en numerosas ocasiones, el propio entorno de la Casa Blanca desconoce cuáles son las preguntas clave o los lugares donde se debe buscar la información relevante. En sus palabras: “El problema es que quienes rodean al presidente no conocen las preguntas que deben hacerse y el presidente tampoco. Algunos de nosotros tendremos que explicarle qué debe preguntar y dónde buscar”.

Burchett cuestiona la limitada información que recibe el presidente de Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados según información clasificada (REUTERS/Kevin Lamarque).

Las reacciones a las declaraciones de Matt Gaetz y el pedido a Trump

Los dichos se producen tras las recientes declaraciones del excongresista Matt Gaetz en el pódcast The Benny Show, donde afirmó que un miembro del Ejército de Estados Unidos le informó sobre la existencia de supuestos programas de cría híbrida entre humanos y extraterrestres.

Según Gaetz, el informante, identificado como personal militar en servicio, detalló que estos experimentos operarían en entre seis y doce instalaciones secretas en territorio estadounidense, donde presuntamente extraterrestres capturados serían forzados a reproducirse con humanos secuestrados en zonas de conflicto o migrantes.

De acuerdo con el excongresista, el objetivo de estos experimentos sería desarrollar una raza híbrida capaz de comunicarse a nivel intergaláctico. No obstante, admitió que no verificó las afirmaciones del denunciante y explicó que el informante buscaba que miembros del Congreso inspeccionaran todas las instalaciones de manera simultánea para evitar el traslado de las actividades.

Consultado sobre estas declaraciones, Burchett respondió en Newsmax: “No puedo comentar porque sigo siendo miembro del Congreso”, sin desmentir la posible existencia de tales programas.

A su vez, el representante reiteró su solicitud a la administración de Donald Trump para que ordene la publicación completa de los archivos oficiales sobre vida extraterrestre y fenómenos aéreos no identificados. En Newsmax, enfatizó: “Le dije al presidente: ‘Revélelo todo’”.