Estados Unidos

La “regla de los 6 meses”: el requisito que puede frustrar los viajes internacionales de estadounidenses

Muchos países solicitan que el pasaporte cuente con al menos seis meses de vigencia después de la fecha de salida. Por ello, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses revisar la fecha de vencimiento de su documento antes de planificar sus viajes de verano

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Los resultados de la fase beta buscarán mejorar la experiencia del usuario y reducir problemas de tramitación. (Opy Morales/Infobae)
La regla de seis meses en pasaportes podría limitar los viajes que salen de Estados Unidos este verano (Opy Morales/Infobae).

Verificar la fecha de vencimiento del pasaporte es esencial para quienes planean viajar al extranjero este verano, ya que algunos países exigen que los documentos tengan una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha de regreso. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, un número creciente de destinos ha incorporado este requisito, lo que podría impedir la entrada incluso a viajeros con pasaportes formalmente válidos, pero cercanos a expirar.

La recomendación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos

La recomendación inmediata de la entidad estatal es consultar los requisitos de entrada específicos de cada país en el sitio oficial antes del viaje y anticipar la gestión del pasaporte, dado que si el pasaporte vence en menos de seis meses desde la fecha prevista de regreso, la entrada a múltiples destinos puede ser rechazada, aun cuando el documento siga vigente.

Además, el Departamento se encuentra organizando ferias especiales de aceptación de pasaportes en todo el país durante abril y mayo, lo que busca agilizar los trámites ante la alta demanda. Este mecanismo permite a los solicitantes realizar el trámite sin cita y en sedes alternativas como oficinas postales, bibliotecas o notarías públicas.

Por otro lado, las autoridades enfatizaron que la única vía segura para renovar el pasaporte es su sitio oficial y recomendaron evitar intermediarios no autorizados para resguardar los datos personales.

Desde el 9 de abril, el procesamiento estándar de pasaportes demora entre cuatro y seis semanas, mientras que la modalidad expedita requiere entre dos y tres semanas. Estos plazos no incluyen el tiempo de envío por mensajería. Para situaciones urgentes, como viajes imprevistos o emergencias familiares en el exterior, existen canales de cita prioritaria habilitados bajo condiciones estrictas.

El Departamento de Estado reabrió el portal de renovación de pasaportes en línea después de más de un año. (Opy Morales/Infobae)
El Departamento de Estado exige verificar la vigencia del pasaporte y recomienda consultar los requisitos de entrada según el país de destino (Opy Morales/Infobae).

Costos y procedimiento: tarifas diferenciadas y pruebas necesarias

El costo de un pasaporte para adultos o jóvenes de 16 o 17 años es de USD 130 para el libro de pasaporte, USD 30 para la tarjeta de pasaporte o USD 160 para ambos. Los documentos tipo tarjeta solo habilitan el tránsito terrestre o marítimo hacia México, Canadá, Bermudas y ciertos países del Caribe.

Para los menores de 16 años, el libro cuesta USD 100, la tarjeta USD 15 y ambos USD 115. Toda solicitud presencial implica además un recargo de USD 35 por gestión en la instalación autorizada.

Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses mayores de 25 años con pasaporte válido por 10 años. (Opy Morales/Infobae)
La renovación del pasaporte puede realizarse por correo, en línea o presencialmente, con opciones de entrega expedita mediante pago adicional (Opy Morales/Infobae).

La vigencia del pasaporte es de 10 años para personas de 16 años o más y de 5 años para menores. Por consiguiente, el proceso de renovación, posible por correo o en línea, también exige el pago de USD 130 por el libro, USD 30 por la tarjeta o USD 160 por ambos, sin tarifa extra por gestión en sede.

A su vez, para acelerar la entrega, hay un recargo opcional de USD 60 por trámite urgente y otro de USD 22,05 si se desea el envío por mensajería de uno a tres días.

Para realizar la solicitud, todos los aspirantes deben presentar una identificación oficial con foto y prueba de ciudadanía. Si el solicitante es menor de 16 años, debe acudir acompañado por ambos padres o representantes con identificación válida, o presentar documentación que demuestre el consentimiento si uno de ellos no puede estar presente. En el caso de adolescentes de 16 o 17 años sin identificación admisible, deberán asistir junto a uno de sus tutores legales debidamente documentados.

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