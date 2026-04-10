El regreso de los astronautas de Artemis II: a qué hora será y cómo verlo en vivo

La cápsula Orión de Artemis II amerizará el 10 de abril a las 20:07 frente a las costas de San Diego tras orbitar la Luna. (REUTERS/Joe Skipper/File Photo)

La cápsula Orión de la misión Artemis II descenderá este viernes 10 de abril de 2026 a las 20:07 (hora del Este), frente a las costas de San Diego, California, tras completar 10 días de viaje y una órbita lunar histórica. El evento podrá seguirse en directo a través de múltiples canales, con opciones tanto en inglés como en español.

A continuación, el detalle de las plataformas de transmisión según categoría:

Canales oficiales de la NASA

NASA + (aplicación oficial de la agencia)

Canal de YouTube de la NASA

Portal web: nasa.gov/nasatv

Plataformas de streaming

Amazon Prime Video

Netflix

Roku

Cadenas de habla hispana en Estados Unidos

Telemundo

Univision

La cobertura comenzará a las 18:30 (hora del Este), es decir, dos horas antes del amerizaje, según confirmó la NASA. Estas alternativas permiten acceder a la transmisión en tiempo real del descenso y el rescate, con programación especial para el público hispano en los principales canales latinos del país.

Durante los diez días de misión, Orión recorrió 1.100.000 km, orbitó la Luna y estudió 30 sitios científicos distintos, incluyendo el lado oculto lunar. (NASA/Handout via REUTERS)

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense), será rescatada inmediatamente por la Marina estadounidense y recibirá atención médica a bordo del USS John P. Murtha antes de su traslado a Houston.

La NASA detalló que el descenso implicará una fase crítica, con temperaturas superiores a 2.500 ℃ y una breve interrupción de las comunicaciones cuando la cápsula atraviese la atmósfera a casi 40.000 km/h.

El regreso de Artemis II: cronograma y transmisión

La maniobra final de Artemis II contempla la separación de los módulos de la nave Orión desde las 19:33 (hora del Este), seguida del inicio del reingreso a las 19:53, cuando la cápsula comenzará a desacelerar y a soportar el máximo calor generado por la fricción con la atmósfera.

La NASA precisó que durante unos seis minutos se producirá una interrupción en las comunicaciones por el efecto del plasma que rodea la nave, fenómeno habitual en este tipo de reentradas.

Los cuatro astronautas de Artemis II serán rescatados por la Marina de Estados Unidos y trasladados al USS John P. Murtha para evaluaciones médicas. (NASA)

La tripulación fue entrenada para este procedimiento, que incluye la correcta disposición de los asientos y la revisión minuciosa de la cabina con todos los objetos asegurados. El escudo térmico de Orión, fabricado con una base de titanio y materiales ablativos, fue mejorado tras el desgaste inusual observado en Artemis I, la misión no tripulada de 2022.

Después de superar la fase de calor extremo, la cápsula desplegará sus paracaídas y descenderá suavemente hacia el océano. Helicópteros Seahawk de la Marina de Estados Unidos rastrearán visualmente la nave y coordinarán el rescate inmediato en aguas del Pacífico.

La misión Artemis II en números

La misión Artemis II se prolongó por aproximadamente diez días, durante los que la nave recorrió 1.100.000 km desde el lanzamiento en Cabo Cañaveral hasta el amerizaje. El trayecto incluyó una órbita completa alrededor de la Luna, con un acercamiento máximo de 6.500 km a la superficie lunar y un récord de distancia para vuelos tripulados: 400.000 km de la Tierra, según datos de la NASA.

El reingreso de Orión implica temperaturas superiores a 2.500 ºC y una breve pérdida de comunicaciones debido al plasma atmosférico. (NASA/Imagen cedida a través de REUTERS)

Durante la fase de observación lunar, los astronautas estudiaron hasta 30 objetivos científicos, como cráteres y regiones inexploradas del lado oculto. El contacto visual con la Tierra se interrumpió durante aproximadamente 40 minutos mientras Orión cruzaba detrás de la Luna, replicando situaciones experimentadas en las misiones Apolo.

La cápsula alcanzó velocidades de casi 40.000 km/h en el reingreso, soportando fuerzas de hasta 3,9 g y temperaturas comparables a la mitad de la superficie solar. La coordinación entre la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y la Marina de Estados Unidos aseguró que todos los sistemas de comunicación, rescate y soporte médico funcionaran a pleno.

Qué esperar tras el regreso

Una vez recogidos por las fuerzas armadas, los astronautas pasarán varios días en observación médica y debriefing técnico en el Centro Espacial Johnson de Houston. La NASA analizará todos los datos de vuelo, imágenes y muestras biomédicas realizadas durante la misión, con el objetivo de probar los sistemas de soporte vital, comunicación óptica y navegación de la nave, así como perfeccionar los protocolos para Artemis III.

La misión Artemis II marca el regreso de astronautas estadounidenses a la órbita lunar por primera vez desde 1972, con transmisión en vivo por NASA+ y canales hispanohablantes. (NASA/Handout via REUTERS)

Durante la misión, se evaluaron los sistemas de protección contra radiación solar y los procedimientos de emergencia fuera de la magnetosfera terrestre, mientras el éxito de Artemis II avanza el plan estadounidense para explorar la Luna de forma sostenida y preparar el futuro salto a Marte.