Trump expresó su optimismo sobre un posible acuerdo con Irán previo a las conversaciones en Pakistán: “Es alcanzable” (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves a NBC News su “gran optimismo” respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Irán, mientras su equipo diplomático se prepara para iniciar conversaciones en Islamabad.

“Estoy muy optimista. Creo que un acuerdo es alcanzable”, expresó Trump vía telefónica.

El mandatario estadounidense consideró que los líderes iraníes “son mucho más razonables en las reuniones privadas que en sus declaraciones públicas” y aseguró que “están aceptando todo lo que deben aceptar”.

“Han sido derrotados, no tienen ejército”, agregó Trump, al tiempo que subrayó la posición de fuerza de Estados Unidos en la mesa de negociación. También advirtió que, si no se concreta un acuerdo, “les resultará muy doloroso”.

De acuerdo con fuentes de la administración citadas por NBC News, Trump conversó recientemente por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para solicitar que reduzca las operaciones militares en Líbano y así favorecer el éxito de las conversaciones con Teherán.

El presidente estadounidense afirmó que los líderes iraníes “son mucho más razonables en persona” y anticipó que las negociaciones podrían dar resultados en breve (REUTERS/Evan Vucci/Foto de archivo)

“Hablé con Bibi y va a moderar la situación. Pienso que debemos ser un poco más discretos”, comentó Trump en la entrevista.

El vicepresidente JD Vance, quien encabezará la delegación estadounidense en las negociaciones de Islamabad junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, también se refirió a la postura israelí.

Ante periodistas en Hungría, Vance señaló que los israelíes podrían “autolimitarse algo” en sus acciones contra Líbano para dar espacio al diálogo.

Según funcionarios europeos, varios países han solicitado que Líbano se incluya en la tregua, pero Israel ha insistido en mantener sus operaciones contra el grupo terrorista Hezbollah fuera del acuerdo.

Netanyahu, por su parte, declaró que la pausa temporal con Irán no abarca a Hezbollah y que Israel continuará atacando posiciones de ese grupo armado.

“Insistí en que el cese temporal de hostilidades con Irán no incluya a Hezbollah, y seguimos golpeándolos con fuerza”, sostuvo el mandatario israelí.

Trump anunció el martes una suspensión de bombardeos durante dos semanas, tras advertir en días previos que “toda una civilización podría desaparecer esta noche” si Irán no reabría el estrecho de Ormuz. Sin embargo, mientras Trump y Netanyahu consideran que Líbano queda fuera del pacto, Irán asegura lo contrario.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

NBC News reportó que el tránsito por el estrecho de Ormuz sigue siendo limitado, con solo cinco embarcaciones atravesándolo el miércoles, ninguna de ellas petrolera.

El ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Ahmed Al-Jaber, criticó públicamente la situación y afirmó: “El estrecho de Ormuz no está abierto. El acceso está restringido y controlado”.

JD Vance advirtió que la reanudación de la guerra será inminente si Irán no cumple con la reapertura total del paso marítimo.

“El presidente no mantendrá nuestros compromisos si Irán no cumple los suyos”, expresó Vance a la prensa.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el cese al fuego como “un logro” y exigió la reapertura inmediata del estrecho, asegurando a los periodistas que Trump recibió garantías privadas de que esto ocurriría.

Mientras tanto, la delegación iraní encabezada por Reza Amiri Moghadam confirmó a través de sus redes sociales que viajará a Islamabad, aunque luego eliminó ese mensaje sin dar explicaciones.

NBC News también recogió declaraciones de un ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, quien reconoció que muchas de las condiciones planteadas por Teherán difícilmente sean aceptadas por Washington, pero señaló que su país está dispuesto a negociar y ceder en ciertos puntos.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, advirtió que la reanudación de la guerra será inminente si Irán no cumple con la reapertura total del paso marítimo (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El escenario diplomático se mantiene tenso, con el futuro del acuerdo condicionado a la evolución de las negociaciones y a la situación en el estrecho de Ormuz y el Líbano.