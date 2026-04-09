Los precios de alimentos suben pero otros productos básicos se están abaratando en Estados Unidos

La inflación desigual en precios de alimentos en Estados Unidos afecta de forma distinta a productos básicos y transforma las decisiones de compra de las familias (REUTERS/Mike Segar)

Los precios de los alimentos siguen subiendo en Estados Unidos, pero la tendencia no es uniforme: mientras café, carne de res, bebidas y otros productos básicos encarecen de manera notoria, ciertos alimentos como los huevos y los ingredientes para galletas cayeron considerablemente en el último año.

La persistencia de esta inflación alimentaria se explica por factores estructurales y coyunturales que afectan tanto a productores como a consumidores, y los expertos anticipan que algunos aumentos continuarán impactando el presupuesto familiar hasta por lo menos 2028, según datos analizados por USA Today y el resumen “Food Price Outlook, 2026” del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La volatilidad en los precios obliga a las familias a modificar sus compras y buscar estrategias de ahorro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café y carne lideran la inflación alimentaria

El fenómeno de la inflación alimentaria en supermercados es más restringido de lo que sugiere la percepción general. De las 25 categorías de productos estudiadas por CouponFollow en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, solo once registraron caídas de precio durante el último bienio.

No obstante, estos descensos no logran compensar los incrementos pronunciados en rubros como proteínas y bebidas. Siguiendo el análisis de USA Today, el precio promedio del café en los mercados estadounidenses se disparó un 55 % entre 2024 y 2026, impulsado por dos cosechas consecutivas deficientes en Brasil y Vietnam y nuevos aranceles de Estados Unidos sobre los principales exportadores, detalló David Ortega, economista alimentario de la Universidad Estatal de Michigan.

El sector cárnico también encendió alarmas. Según Ortega, el precio de la carne molida de res trepó un 31 % en dos años, vinculado a la escasez de ganado —la tasa más baja en 75 años de estadounidenses— combinada con una demanda sostenidamente alta por parte de los consumidores.

Para Ortega, “los precios de la carne vacuna probablemente permanecerán elevados hasta 2027 o incluso 2028”, lo que representa una presión prolongada para los hogares, reportó USA Today.

La carne de res encabeza la lista de subidas de precios en los supermercados estadounidenses por factores internacionales y locales (REUTERS/Hannah Beier)

Opciones que se vuelven más accesibles

Por contraste, los huevos, tras experimentar máximos históricos durante la crisis de gripe aviar que golpeó a la industria durante 2025, han visto caer su precio de manera marcada una vez controlada la emergencia.

Una docena de huevos y pan tostado que costaba USD 7,48 en febrero de 2025 descendió a USD 5,07 en 2026, una reducción del 9 % respecto de 2024, según el informe de CouponFollow. El desayuno de galletas caseras es, además, el más económico y estable en el listado, con un coste de USD 2,13 en 2026, menor al precio registrado dos años antes.

El comportamiento desigual de los precios se explica, de acuerdo con Ortega, por una serie de “shocks” recientes —brotes sanitarios, sequías vinculadas al clima y barreras arancelarias— que desarticularon cadenas y generado efectos divergentes según la sensibilidad de cada rubro. “El resultado neto es que las familias siguen pagando más en la caja registradora”, afirmó el especialista.

Los huevos y los ingredientes para galletas registran las mayores caídas de precio tras la crisis por gripe aviar y representan opciones más accesibles para el consumidor (REUTERS/Eduardo Munoz)

Alza sostenida en restaurantes y predicciones para el resto del año

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó en marzo de 2026 que el índice de precios al consumidor para alimentos subió un 0,4 % entre enero y febrero de 2026 y resulta 3,1 % mayor al registrado en febrero de 2025.

En el segmento de comidas fuera del hogar, como restaurantes y servicios de comida rápida, el alza fue aún más pronunciada: 3,9 % interanual, mientras que las compras para el hogar aumentaron un 2,4 % respecto al mismo mes del año anterior, según el reporte “Food Price Outlook, 2026”.

La previsión oficial para el año indica que los precios generales de alimentos se incrementarán un 3,6 % durante 2026, situando el alza doméstica (supermercados) en 3,1 % y la restauración en 3,9 %. El organismo aclaró que, por la volatilidad de los mercados y las variables globales, existe un margen de incertidumbre del 1,6 % al 5,6 % en la predicción total.

El desglose mensual revela además grandes oscilaciones: cuatro categorías—carne de res y ternera, vegetales frescos, bebidas no alcohólicas y azúcar y dulces— sobresalieron por subas superiores al 1 % entre enero y febrero. Por otro lado, los huevos, grasas y aceites, y otras carnes registraron los mayores descensos en el estudio.

El sector gastronómico demostró mayores aumentos con un índice del 3,9 % interanual (REUTERS/Shannon Stapleton)

Costo de la canasta familiar y recomendaciones ante la inflación

El impacto en la mesa cotidiana es claro. Para una familia de cuatro personas, preparar una cena temática de tacos alcanzó los USD 24,65 en febrero de 2026, un 18,6 % más que el coste de USD 20,79 en el mismo mes del año anterior, indica el análisis de CouponFollow. Clay Cary, analista de tendencias en la misma firma, sugirió que “reemplazar proteínas caras y alternar al menos una o dos comidas sin carne a la semana puede marcar una diferencia perceptible”.

Frente a la volatilidad, Cary recomendó estrategias como el uso de cupones, elegir marcas propias de supermercados si resultan de calidad similar, adquirir productos en grandes volúmenes y comparar precios por unidad como medidas que, sumadas, pueden dar “ventajas financieras a largo plazo”.

El contexto internacional, las condiciones climáticas y las políticas comerciales seguirán definiendo cómo evolucionan los precios en los anaqueles, pero la recomendación de los especialistas y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es clave: analizar cada categoría y adaptar los hábitos es fundamental para disminuir el efecto del encarecimiento general.