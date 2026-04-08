Estados Unidos

Menos cantidad y precios más altos: las grandes marcas de alimentos ajustan sus productos en Estados Unidos

El aumento en el gasto familiar refleja el impacto de envases más pequeños y precios elevados en la vida cotidiana estadounidense

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El gasto anual en alimentos por familia en Estados Unidos aumentó USD 741 entre 2020 y 2026 debido a inflación y shrinkflation (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)
El gasto anual en alimentos por familia en Estados Unidos aumentó USD 741 entre 2020 y 2026 debido a inflación y shrinkflation (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Los hogares de Estados Unidos enfrentan un aumento sostenido en el gasto de alimentos, impulsado no solo por la inflación tradicional, sino también por un fenómeno silencioso que ha alterado la composición de la cesta básica: la shrinkflation, o reducción discreta del tamaño de los envases.

Según un análisis elaborado por el portal financiero especializado InvestorsObserver, entre 2020 y 2026 el presupuesto anual que debe destinar una familia promedio de cuatro integrantes para adquirir los mismos productos alimenticios ha aumentado en USD 741, aunque en muchos casos reciben menos cantidad por el mismo producto.

Esta diferencia obedece tanto a la inflación general como a ajustes estratégicos y sutiles en la cantidad contenida en cada envase, un mecanismo que erosiona el poder adquisitivo sin que el consumidor lo perciba de inmediato.

En productos como Frosted Flakes de Kellogg’s, el informe detalla que el precio por porción subió 51 % desde 2020, al tiempo que la cantidad de porciones por caja se redujo. El fenómeno involucra a las principales marcas del sector, que han adoptado la shrinkflation como práctica regular, elevando los costos anuales de las familias incluso cuando algunos precios parecen estabilizarse.

Doritos, Cheerios, Coca-Cola, M&M’s y Campbell’s se cuentan entre las marcas que han ajustado el tamaño de sus envases en paralelo a incrementos de precio, dificultando que el consumidor advierta el verdadero encarecimiento. Por ejemplo, una bolsa de Doritos que en 2021 ofrecía 439 gramos por USD 4.79 pasó a contener 406 gramos, mientras su precio ascendió a USD 6.69, implicando una reducción en cantidad y un incremento de casi dos dólares.

En el caso de las mini latas de Coca-Cola, el precio elevado en relación con las presentaciones tradicionales motivó cuestionamientos políticos, según InvestorsObserver.

El informe advierte que la estrategia afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Sam Bourgi, analista de InvestorsObserver, puntualiza que los hogares de bajos ingresos, “donde cada dólar y cada gramo resultan determinantes, son los más expuestos a los efectos acumulativos de estos cambios: Para quienes cuentan con recursos limitados, estos ajustes sutiles pueden tener un impacto considerable en su capacidad para cubrir necesidades básicas”.

Si bien para 2026 se observa una estabilización en los precios de nueve de las dieciséis marcas analizadas entre 2025 y 2026, los valores actuales permanecen al menos un 30 % por encima de los niveles de 2020 y los envases no han recuperado su volumen original. Productos como M&M’s experimentaron un nuevo aumento del 6,7 %, mientras que Reese’s amplió la brecha con un incremento del 15 % en 2026, superando los USD 10 por bolsa.

Estrategias de la industria alimentaria y el fenómeno de la shrinkflation

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fenómeno de shrinkflation impacta más a los hogares de bajos ingresos, que dependen de cada dólar y gramo para cubrir sus necesidades básicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción progresiva del tamaño de los productos, sin disminución proporcional en el precio, constituye una respuesta del sector a los incrementos en costos de producción y distribución.

La shrinkflation, a diferencia de la inflación directa, suele pasar inadvertida para buena parte del público, permitiendo a las empresas proteger sus márgenes sin enfrentar la resistencia frontal de los consumidores ante un alza evidente de precios.

La investigación de InvestorsObserver señala que la percepción de la shrinkflation varía de manera significativa según el grupo etario. Mientras el 70 % de los baby boomers asegura notar la reducción de tamaño en los productos cotidianos, la cifra desciende al 54 % entre los millennials y al 48 % entre la generación Z.

No obstante, la reacción de abandono de productos afectados es más elevada entre los consumidores jóvenes: el 80 % de los adultos menores de 30 años reconoce haber dejado de comprar artículos sujetos a shrinkflation.

Marcas que resisten la reducción: el caso de los helados premium

Las marcas de helados premium Ben & Jerry’s, Breyer’s y Häagen-Dazs subieron precios entre 10 % y 17 % sin reducir el tamaño de sus envases (REUTERS/Siddharth Cavale)
Las marcas de helados premium Ben & Jerry’s, Breyer’s y Häagen-Dazs subieron precios entre 10 % y 17 % sin reducir el tamaño de sus envases (REUTERS/Siddharth Cavale)

El análisis identifica excepciones dentro del segmento de helados premium. Marcas como Ben & Jerry’s, Breyer’s y Häagen-Dazs han ajustado sus precios entre un 10 % y un 17 % en el período evaluado, pero mantuvieron inalterado el tamaño de sus envases.

Según Bourgi, esta estrategia resulta menos lesiva para la percepción del consumidor, ya que los aumentos de precio son evidentes y pueden asociarse al contexto inflacionario, mientras que la reducción de cantidad suele pasar desapercibida hasta que el impacto se vuelve significativo.

Las diferencias en la forma que los consumidores perciben y responden a los aumentos de precio frente a la disminución del tamaño tienen un fundamento psicológico.

Estudios citados por InvestorsObserver indican que la sensibilidad al precio es superior a la sensibilidad ante la reducción de cantidad, lo que permite a las empresas implementar shrinkflation con menor riesgo de repercusión negativa inmediata.

Consecuencias de la shrinkflation en el poder adquisitivo y el consumo

El encarecimiento silencioso de la cesta básica en Estados Unidos ha provocado una erosión paulatina del poder adquisitivo, especialmente en los hogares con menores ingresos.

Este fenómeno, documentado por InvestorsObserver, ilustra cómo la reducción de envases, sumada a incrementos de precios, ha consolidado una nueva normalidad en el consumo cotidiano donde la estabilidad aparente en los estantes oculta un costo real mayor.

Mientras algunos precios muestran signos de estabilización, el efecto acumulado de la shrinkflation mantiene el gasto anual en niveles superiores a los previos a la pandemia. Las etiquetas y envases, aunque similares en diseño, contienen ahora menos producto a cambio de un desembolso mayor, en una tendencia que redefine la experiencia de compra para millones de estadounidenses.

En este escenario, la transparencia y la educación financiera adquieren relevancia, ya que comprender estas prácticas se vuelve esencial para que los consumidores puedan comparar y ajustar sus hábitos en función de su presupuesto real, más allá de la imagen que sugieren los envases en los supermercados.

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