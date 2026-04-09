Los jóvenes están dejando California por el creciente costo de vida y el estancamiento de salarios

La población joven de California enfrenta salarios estancados y alquileres elevados, lo que retrasa su independencia y fomenta la migración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo promedio de alquilar un departamento de una habitación en ciudades clave de California supera los USD 2.000 mensuales, haciendo que más de la mitad del ingreso de los jóvenes entre 22 y 34 años se destine solamente a la vivienda, lo que provoca que muchos decidan posponer su independencia, regresar al hogar familiar o migrar a otros estados.

Este fenómeno, que afecta especialmente a la comunidad latina y a quienes perciben menores ingresos, modificó la tradicional imagen de California como tierra de oportunidades, según informó el medio local La Opinión y confirmado por cifras del Public Policy Institute of California.

De acuerdo con las estimaciones, para que una persona logre vivir sola sin comprometer más del 30% de su ingreso en alquiler, debería percibir entre USD 75.000 y USD 110.000 anuales.

Sin embargo, los salarios medios no se ajustaron significativamente mientras el costo de vida y, en particular, el alquiler se elevó de forma sostenida. En ciudades como Los Ángeles o San Diego, la renta promedio oscila entre USD 2.200 y USD 3.000 mensuales, una cifra inalcanzable para quienes ocupan puestos en el sector servicios, comercio minorista o posiciones profesionales iniciales.

La comunidad latina de California sufre el impacto del alto costo de vida, con ingresos más bajos y limitadas opciones de vivienda propia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ecuación se vuelve especialmente crítica para la población latina, que constituye un pilar en la fuerza laboral joven del estado y experimenta ingresos promedio más bajos, menor acceso a vivienda propia y una mayor proporción de su sueldo destinada al alquiler.

Según datos del Pew Research Center, el impacto económico y social se refleja en una generación que percibe la independencia residencial no solo como un objetivo difícil, sino como una fuente de ansiedad y frustración: la imposibilidad de dejar la casa familiar afecta los proyectos personales y la autoestima, situación advertida por expertos en salud mental citados por el medio.

California pierde una parte sustancial de su población joven y trabajadora

En los últimos 25 años, California registró sus ritmos de crecimiento poblacional más bajos desde que existen registros. El principal factor detrás de este estancamiento es la migración interna: casi 10 millones de personas se mudaron desde California hacia otros estados entre 2010 y 2024, mientras poco más de 7 millones llegaron procedentes de otras partes de Estados Unidos, según datos del American Community Survey.

El éxodo ha impactado de manera desproporcionada a los adultos de menores ingresos: en los últimos 10 años, 532.000 adultos con bajos ingresos han dejado California, lo que representa más del 10% del total actual de este grupo social.

Por el contrario, la pérdida neta de adultos con ingresos altos fue de 165.000 —menos del 2% del total de adultos de altos ingresos en el estado— y la de graduados universitarios, de 75.000 personas, un segmento que sigue siendo minoritario entre quienes se van, señala el mismo informe.

El costo de alquilar un departamento en California supera los USD 2.000 mensuales y absorbe más de la mitad del ingreso de los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Texas, Arizona y Nevada: los nuevos destinos ante el costo de vida

El fenómeno migratorio se direcciona principalmente hacia estados como Texas, Arizona y Nevada, donde el costo de la vivienda es hasta un 40% menor y la carga impositiva se reduce considerablemente, según La Opinión.

En el último lustro, ciudades como Austin, Phoenix y Las Vegas experimentaron un aumento constante en la llegada de jóvenes que buscan oportunidades fuera de California.

Para buena parte de ellos, la decisión no es solo económica, sino también emocional: implica romper vínculos familiares y culturales, especialmente en el caso de la comunidad latina, para priorizar la estabilidad financiera sobre la cercanía a sus redes de apoyo tradicionales.

En casi la mitad de los casos, quienes dejan California logran comprar una vivienda en su nuevo destino, mientras que apenas un tercio de quienes llegan al estado pueden hacer lo mismo, de acuerdo con datos de la Current Population Survey citados por el Public Policy Institute of California.

Texas, Arizona y Nevada se consolidan como los principales destinos de quienes migran desde California en busca de vivienda más barata (Freepik)

Crisis de asequibilidad como principal motivo

Desde 2015, California perdió cerca de 900.000 habitantes que calificaron el precio de la vivienda como la razón principal de su mudanza, cantidad que muestra un crecimiento marcado respecto a la década anterior.

Según una encuesta retomada por el Public Policy Institute of California, el 34% de los residentes ha considerado seriamente dejar el estado debido a los elevados costos de la vivienda y un 21% por la escasez de empleos bien remunerados.

La brecha entre los ingresos y el costo de vida se ha convertido en el núcleo del problema. Con este contexto, vivir solo a los 20 o 30 años ha dejado de ser la norma, una realidad que transforma silenciosamente la estructura social y económica del estado más poblado de Estados Unidos.