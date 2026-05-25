Gastón Pauls y Matías Mayer desatan una guerra total de hermanos en la nueva temporada de Barrabrava

La nueva entrega de Barrabrava se centra en el conflicto fraternal entre El Polaco y César, redefiniendo el poder en la barra brava del Club Atlético Libertad del Puerto. (Prime Video)

La segunda temporada de Barrabrava dirigida por Jesús Braceras ya está disponible en Prime Video desde el 22 de mayo, sumando nuevas internas en los conflictos planteados en la primera entrega.

En la nueva temporada, Barrabrava desplaza el eje narrativo hacia la disputa entre los hermanos El Polaco (Matías Mayer) y César (Gastón Pauls), enfocado en el proceso de liderazgo, traición y enfrentamiento fraternal que redefine las lógicas de poder dentro de la barra brava del ficticio Club Atlético Libertad del Puerto. De acuerdo a la sinopsis oficial, la escalada de El Polaco a la jefatura desencadena un conflicto interno de consecuencias inéditas para la serie, reforzado por la incorporación de nuevos antagonistas y el cierre de tramas familiares abiertas tras la caída del “Tío” (Gustavo Garzón) y la traición de Luna (Roberto Vallejos).

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La narrativa de Barrabrava aborda la violencia, el poder y las relaciones familiares, alejándose del género deportivo tradicional en series argentinas. (Prime Video)

El ciclo anterior ha registrado 7,7 de puntaje en IMDb, cifra recomendada por la industria para series de exportación y utilizada por Prime Video como argumento en acuerdos de distribución y renovación acelerada. La estructura ejecutiva mantiene a Ariel Tobi, Hernán Musaluppi y Santiago López al frente de la producción, junto con Lilia Scenna como productora y Gabriel Nicoli en la codirección y coescritura. Este equipo desarrolló productos recientes de referencia regional como Muchachos, la película de la gente y Monzón, marcando una tendencia de continuidad creativa y posicionamiento estratégico frente a otras ofertas de contenido local.

El reparto amplía el espectro dramático con las incorporaciones de Gustavo Garzón, Liz Solari, Pablo Alarcón, Mónica Gonzaga, Cande Molfese, Miguel Ángel Rodríguez, Neo Pistea, Frijo, Ángelo Mutti Spinetta, Violeta Narvay, Mica Riera y Ciro Martinez. Esta expansión del elenco responde a una estrategia de acento coral que busca potenciar las dimensiones policiales y familiares de la trama, consolidando el producto en la línea de dramas argentinos de alta visibilidad.

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La dupla protagónica de Gastón Pauls y Matías Mayer se impone como activo dramático, conjuga fuerza física y vulnerabilidad emocional en el relato. (Prime Video)

La narrativa de poder, familia y violencia en el fútbol argentino

Los showrunners han planteado un abordaje intensificado de la violencia, el poder y las dinámicas familiares como nódulos dramáticos de la serie, distanciándose de las convenciones del género deportivo tradicional en la región. Esta segunda entrega expone a los hermanos protagonistas a una “guerra total” derivada de la recomposición del club y la aparición de nuevos enemigos. El dispositivo narrativo enfatiza la soledad de Polaco junto a su hija Ximi (Violeta Narvay), el peso materno de Gladys (Mónica Gonzaga) y la imposición de la violencia como único código de supervivencia, reforzando el posicionamiento distintivo frente a otras ficciones de temática futbolística.

El reparto de Barrabrava suma figuras como Ciro Martínez, fortaleciendo el enfoque coral y la dimensión policial de la serie. (Prime Video)

La decisión de profundizar en el registro policial y la fractura de vínculos familiares ha estabilizado el rendimiento industrial del producto. El guion, articulado por Cecilia Guerty, Mariano Hueter y Julio Boccalatte, explora la reconstrucción identitaria y el enfrentamiento generacional bajo el liderazgo de Jesús Braceras y Gabriel Nicoli en dirección y coescritura.

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Prime Video ha resuelto instalar a Barrabrava como título ancla en su portafolio de dramas argentinos, apostando a registros no idealizados y personajes construidos en la intersección entre lo policial y la cultura barrial.

La dupla protagónica conformada por Gastón Pauls y Matías Mayer sostiene la dinámica entre “dureza física” y “vulnerabilidad emocional”, constituyéndose en el principal activo dramático del relato. La extensión del reparto y la profundización temática refuerzan la apuesta narrativa, marcando el cierre de ciclo con un relato de “recomposición y resistencia”.

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Prime Video posiciona a Barrabrava como ejemplo del modelo de producción argentina de alto presupuesto y replicación global inmediata en streaming. (Prime Video)

Al primer trimestre de 2026, Barrabrava figura en la hoja de ruta de Prime Video como caso testigo del modelo de producción argentina de alto presupuesto y replicación global inmediata.