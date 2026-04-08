Estos son los mejores y peores estados para alquilar vivienda en EEUU en 2026, según ranking reciente

El ranking de ConsumerAffairs 2026 identifica a Dakota del Norte como el mejor estado de Estados Unidos para inquilinos por costo y disponibilidad de viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril de 2026 se difundió un ranking sobre los mejores y peores estados de Estados Unidos para quienes alquilan vivienda, elaborado por ConsumerAffairs, firma especializada en análisis de consumo. El relevamiento abarca a millones de residentes que dependen del mercado de alquiler, en un contexto de presión sostenida en los precios y cambios en la regulación.

El estudio toma como base datos oficiales provenientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el organismo federal de estadísticas demográficas, la National Low Income Housing Coalition, coalición nacional dedicada a la vivienda asequible, y otras fuentes institucionales. El análisis clasifica a cada estado mediante una puntuación que considera el acceso, el costo en relación al ingreso, la calidad de vida y el marco legal de protección a los inquilinos.

El informe responde a la demanda de información precisa en un escenario donde casi un tercio de los hogares del país reside en viviendas alquiladas, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos. En los últimos años, las autoridades federales han dispuesto programas para incrementar la oferta habitacional y limitar la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes fondos de inversión, aunque el mercado permanece cada vez más competitivo.

Estados mejor evaluados para alquilar vivienda en 2026

La investigación determinó que Dakota del Norte encabeza la lista de los estados mejor evaluados para inquilinos, por tercer año consecutivo. Entre los factores destacados figuran el bajo costo del alquiler y la disponibilidad de unidades. Según los datos, la mediana mensual de la renta en este estado asciende a USD 954, cifra inferior al promedio nacional, que se sitúa en USD 1.413.

El porcentaje de ingreso que destinan los hogares de Dakota del Norte al pago del alquiler es el menor del país, con 23,7 %. El ranking señala que este estado se mantiene en el primer puesto debido a la combinación de bajo costo y amplia oferta de propiedades para quienes buscan alquilar.

En el segundo lugar se ubicó Colorado, impulsado sobre todo por sus normativas orientadas a proteger a los arrendatarios. El informe señala que Colorado es uno de los cinco estados que establecen límites respecto al momento, frecuencia y monto de los incrementos en los contratos de alquiler. Aunque la mediana de la renta en Colorado se sitúa en USD 1.761, por encima de la media nacional, la robustez del marco legal compensa el impacto de los costos.

Minnesota figura en el tercer puesto, con una puntuación elevada en equilibrio entre precio, protección jurídica y calidad de vida. La lista de los cinco estados mejor posicionados se completa con Wyoming y Utah.

Florida ocupa el último lugar nacional en condiciones para inquilinos debido a altos alquileres y ausencia de protección legal estatal según el informe de alquileres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados con condiciones menos favorables para inquilinos

En el extremo opuesto, Florida ocupa la última posición del ranking nacional. El análisis atribuye este resultado a una conjunción de factores: altos valores de alquiler, baja calificación en calidad de vida y ausencia de leyes estatales que respalden a los inquilinos. El precio medio mensual en Florida asciende a USD 1.669, el octavo más alto del país, y los residentes destinan el 37,4 % de sus ingresos al pago de la vivienda.

La investigación subraya que Florida también se sitúa en el último puesto en materia de protección legal, debido a la ausencia de normas estatales que amparen a los arrendatarios en las áreas evaluadas. Completan el grupo de estados peor valorados Arizona, Nuevo México, Hawái y Massachusetts. Las dificultades resaltadas incluyen precios por encima de la media, escasez de viviendas disponibles, condiciones de vida desfavorables para los inquilinos y regulaciones insuficientes.

Metodología y criterios del ranking

La clasificación surge de un modelo que pondera cuatro dimensiones fundamentales:

Asequibilidad: Relación entre el precio del alquiler y el ingreso promedio de los hogares.

Relación entre el precio del alquiler y el ingreso promedio de los hogares. Disponibilidad: Porcentaje de unidades ofrecidas en alquiler respecto de la demanda en cada estado.

Porcentaje de unidades ofrecidas en alquiler respecto de la demanda en cada estado. Condiciones de vida: Indicadores vinculados al entorno habitacional, los servicios y el bienestar de los inquilinos.

Indicadores vinculados al entorno habitacional, los servicios y el bienestar de los inquilinos. Protección jurídica: Existencia y alcance de leyes estatales que resguardan los derechos de quienes alquilan.

La puntuación combinada de estos aspectos determina la ubicación de cada estado en el ranking. El informe resalta que los estados con mejor calificación no responden a un único perfil y que cada uno presenta fortalezas específicas. En algunos casos, la asequibilidad resulta decisiva; en otros, la protección legal o la disponibilidad de opciones habitacionales.

Las cuatro dimensiones analizadas para el ranking de alquiler en EE.UU. son asequibilidad, disponibilidad, calidad de vida y protección jurídica para los arrendatarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias regionales en precios y acceso al alquiler

El informe exhibe diferencias sustanciales en los valores de alquiler y el acceso a la vivienda en todo el país. Dakota del Norte registra la mediana de alquiler más baja y el menor porcentaje de ingreso destinado a la renta, con USD 954 y 23,7 % respectivamente. Por su parte, Colorado y Minnesota muestran combinaciones de precios y normas que favorecen a los arrendatarios, mientras que los estados del sureste y el suroeste enfrentan mayores obstáculos.

En Dakota del Norte, el alquiler promedio mensual es de USD 954 y la proporción de ingreso destinado a vivienda es la menor del país. Colorado, con una renta media de USD 1.761, figura entre los primeros puestos gracias a la protección legal. Florida se distingue por el octavo alquiler más elevado, USD 1.669, y el mayor porcentaje de salario dedicado a la vivienda, 37,4 %, sin respaldo legal estatal.

Cambios recientes en el mercado y la regulación

En los últimos años, la presión sobre el mercado de alquiler motivó la implementación de iniciativas estatales y federales. Numerosos estados han reformulado sus marcos regulatorios para equilibrar los derechos de propietarios y arrendatarios. El informe indica que solo cinco estados cuentan con leyes que limitan el alcance de los aumentos de alquiler, entre ellos Colorado.

El reporte también destaca que cerca de un tercio de los hogares estadounidenses alquila su vivienda, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos. El acceso a la propiedad se mantiene restringido por el encarecimiento de los créditos hipotecarios y la reducción de la oferta de viviendas disponibles para la compra.

Un tercio de los hogares estadounidenses reside en viviendas alquiladas, de acuerdo con cifras oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias para inquilinos y el sector inmobiliario

La publicación del ranking ofrece un insumo relevante para quienes consideran alquilar o mudarse a otro estado. Los datos permiten comparar condiciones y anticipar las implicancias económicas y legales de residir en distintas regiones del país. El análisis proporciona información útil para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar el acceso a la vivienda y las condiciones de vida de quienes alquilan.

Especialistas consultados para el informe coinciden en que la variedad de escenarios estatales genera diferencias marcadas en las oportunidades para los inquilinos. Las disparidades en los costos y la protección legal explican la dispersión de los resultados.

Tendencias esperadas en el mercado de alquiler

El informe advierte que los precios de los alquileres han mostrado una leve disminución en los primeros meses de 2026, tras varios años de aumentos consecutivos. El mercado exhibe un incremento en la tasa de vacancia y una mayor oferta de unidades, lo que podría moderar el encarecimiento en el corto plazo.

Las autoridades federales y estatales mantienen bajo análisis las condiciones del mercado, en particular el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos. Se prevé la continuidad de los debates legislativos para fortalecer la regulación y ampliar la oferta habitacional.