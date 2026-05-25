Irán confirmó avances en las negociaciones, pero insiste en exigir peajes en el estrecho de Ormuz y dilata el acuerdo con EEUU

Irán confirmó avances en las negociaciones, pero insiste en cobrar peajes en el estrecho de Ormuz y dilata el acuerdo con EEUU. (REUTERS/ARCHIVO)

La insistencia de Irán en mantener el cobro de tasas por servicios en el estrecho de Ormuz está generando nuevos obstáculos para la consolidación de una tregua con Estados Unidos. Al mismo tiempo, Israel advierte que la eliminación de la amenaza nuclear iraní sigue siendo un requisito para cualquier acuerdo de paz en la región.

La decisión de Irán de aplicar estas tasas introduce un elemento sin precedentes en la ruta marítima clave para el comercio energético mundial y agrega tensión a las negociaciones de alto el fuego. Antes del reciente conflicto militar, no existían estas tarifas, lo que ha generado preocupación entre los actores internacionales y contribuye a la inestabilidad en los mercados petroleros globales.

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Desde el 8 de abril, Estados Unidos e Irán mantienen un alto el fuego tras el ataque estadounidense-israelí contra territorio iraní realizado el 28 de febrero. En este periodo, las negociaciones para un acuerdo han contado con la mediación de representantes de países como China y Pakistán, destacó la AFP. Además, dirigentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Baréin y Turquía han participado en encuentros desarrollados principalmente en Beijing, Nueva Delhi y Teherán.

Irán mantiene el cobro por servicios en el estrecho de Ormuz

La autoridad diplomática de Irán reafirmó que continuará aplicando tasas por servicios vinculados al tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, aclaró que estos pagos no equivalen a peajes, un término que calificó de incorrecto.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores del régimen de Irán, Esmaeil Baqaei. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Baqaei explicó que “los servicios que se ofrecen —servicios de navegación y medidas necesarias para proteger el ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán— requieren el cobro de determinadas tasas”, según registró la AFP. Hasta antes de febrero, estas tasas no formaban parte de la dinámica del paso marítimo, lo que ha incrementado la inquietud entre las potencias internacionales y agudizado la volatilidad en el mercado petrolero.

Obstáculos en la negociación de la tregua entre Irán y Estados Unidos

El anuncio iraní ha sembrado dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo a corto plazo. El portavoz Baqaei, citado por la AFP, señaló: “Es correcto decir que se ha llegado a un acuerdo sobre buena parte de los asuntos en discusión. Pero afirmar que la firma del acuerdo es inminente, nadie puede hacer tal afirmación”.

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Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró en Nueva Delhi que existe “una propuesta bastante sólida sobre la mesa para la apertura del estrecho y la normalización del paso marítimo”. Rubio añadió que “preferimos un buen acuerdo, pero si no se logra, habrá que afrontar la situación de otra forma”.

La negativa del Irán a renunciar a su programa nuclear sigue siendo la principal dificultad para lograr un cauerdo de paz. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente Donald Trump instó a sus negociadores a no apresurarse y recalcó que “si logro un acuerdo con Irán, será bueno y adecuado”, aunque subrayó que aún no está completamente cerrado. Trump puntualizó que el bloqueo naval estadounidense en los puertos iraníes seguirá vigente hasta que se alcance un pacto definitivo.

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La exigencia israelí sobre la amenaza nuclear de Irán

El avance hacia un acuerdo sostenible enfrenta el obstáculo de la exigencia impuesta por Israel sobre el programa nuclear iraní. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, remarcó que “cualquier acuerdo final con Irán debe eliminar por completo la amenaza nuclear”.

Donald Trump aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán han desaparecido. (REUTERS/ARCHIVO)

Mientras las conversaciones progresan en asuntos inmediatos, las cuestiones sobre el enriquecimiento de uranio y el programa nuclear han sido pospuestas para futuras fases de negociación. De acuerdo con la AFP, la situación nuclear continúa siendo un condicionante central para la consolidación de la tregua.

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Estas divergencias, sumadas a la nueva imposición de tasas en Ormuz, bloquean, por ahora, la posibilidad de un acuerdo integral.

Aunque hay cierta mejora en el tono diplomático respecto a semanas anteriores, ninguna de las partes se atreve a prever un desenlace inmediato en estas negociaciones.

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