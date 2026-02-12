Las ciudades de California se ubican entre las menos asequibles del mundo para adquirir vivienda

Un informe reciente posicionó a Los Ángeles, Long Beach y San Diego entre las ciudades menos asequibles del mundo para comprar vivienda (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

En el último año, el acceso a la vivienda se volvió un desafío casi insalvable para los habitantes de varias ciudades de California.

Un reciente informe internacional posiciona a Los Ángeles, Long Beach y San Diego entre las urbes menos asequibles del mundo para quienes desean comprar su primera casa. La brecha entre ingresos locales y precios inmobiliarios deja a miles de familias ante una meta que parece cada vez más lejana.

Ranking global de ciudades menos asequibles para compradores de vivienda

El estudio realizado por Remitly analizó la situación de 151 ciudades de 11 países, evaluando el poder adquisitivo local frente a los precios de la vivienda.

Entre los principales hallazgos, California emerge como epicentro de la crisis de asequibilidad: San José, Los Ángeles y San Diego figuran en el top 5 mundial de mercados más inaccesibles para quienes buscan adquirir una propiedad.

La comparación se realizó considerando precios de propiedades, salarios promedio antes de impuestos, tasas de interés hipotecario y requisitos de pago inicial. En este contexto, otras ciudades estadounidenses, como San Francisco y Oakland, también aparecen en el listado de las 20 menos asequibles.

California destaca como zona referente de la crisis inmobiliaria al ubicar a Los Ángeles, San José y San Diego en el top 5 global de mercados más inalcanzables (Imagen Ilustrativa Infobae)

California frente a otras ciudades emblemáticas

A pesar de la fama internacional de ciudades como Nueva York, París o Singapur, el informe demuestra que los principales polos urbanos de California superan a estas metrópolis en falta de asequibilidad.

Las ciudades californianas ofrecen salarios elevados en comparación con otros puntos del país, pero el ritmo de crecimiento de los precios de las viviendas ha dejado atrás a los ingresos promedio.

Según datos de la Oficina de Análisis Legislativo de California, en diciembre la vivienda promedio en el estado costaba USD 755.000, aproximadamente el doble que una casa típica en el resto de Estados Unidos.

Los Ángeles, Long Beach, San Diego y San José: una barrera casi infranqueable

En Los Ángeles, un comprador individual con salario medio solo podría aspirar a adquirir el 28% del valor de una vivienda promedio en la región. En Long Beach, ese porcentaje apenas alcanza el 31.7%.

Para los residentes de San Diego y San José, la situación es igual de restrictiva: en la última ciudad, un habitante promedio solo puede costear una cuarta parte del precio promedio de una casa.

Incluso sumando ingresos de dos personas, la capacidad de compra resulta insuficiente. En San José, una pareja que gana el salario promedio local solo podría afrontar el 54.6% del costo de una vivienda típica. En Los Ángeles, una pareja con salario combinado apenas llega al 56.4% del precio medio del mercado.

Este desajuste obliga a los compradores a recurrir a estrategias como pagos iniciales más altos o solicitar apoyo económico familiar para poder acceder a una vivienda.

Incluso dos salarios promedio en ciudades como San José y Los Ángeles no alcanzan a cubrir el costo total de una vivienda habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Francisco y Oakland: el problema se extiende

El informe también ubica a otras dos ciudades del Área de la Bahía dentro de las menos asequibles del mundo. San Francisco aparece en la décima posición del ranking, mientras que Oakland ocupa el puesto 19.

Ambas ciudades comparten las mismas dinámicas de salarios por encima del promedio nacional, pero con precios de vivienda que han escalado a niveles inalcanzables para la mayoría de sus residentes.

Factores detrás de la crisis de asequibilidad en California

Según expertos como Michael Lens, profesor de urbanismo y políticas públicas en UCLA, la situación californiana es el resultado de una combinación de factores. Por un lado, el estado ofrece atractivos como un mercado laboral robusto y servicios difíciles de igualar en otras regiones. Por el otro, existen fuertes restricciones y desafíos para la construcción de nuevas viviendas.

La oferta insuficiente frente a la elevada demanda, sumada a la concentración de riqueza en ciertos sectores, eleva el costo de entrada al mercado inmobiliario mucho más allá de lo que podría considerarse asequible para la mayoría de la población.

La combinación de alta demanda, oferta limitada y fuertes restricciones para construir impulsa la crisis de asequibilidad en el mercado californiano (REUTERS/Carlos Barria)

Contraste con Detroit y otras ciudades más accesibles

Mientras las ciudades californianas se consolidan entre las menos asequibles, Detroit se destaca como el caso opuesto. En la ciudad del medio oeste, una persona con salario promedio puede comprar una vivienda que cuesta más del doble de su ingreso anual.

Este fenómeno responde, en parte, a la pérdida sostenida de población, el declive de la industria automotriz y las altas tasas de vacancia.

Detroit figura como la única ciudad estadounidense en el ranking de las más asequibles del mundo para compradores de vivienda, acompañada por varias urbes alemanas e italianas, donde los precios y salarios mantienen una relación mucho más equilibrada para quienes desean acceder a una casa propia.