Netflix estrena el 28 de mayo 'Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo', la primera biografía animada sobre el arquero argentino.(Netflix)

El próximo 28 de mayo, Netflix estrenará “Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo”, una producción original que marca un giro dentro de las biografías deportivas animadas al fusionar animación, testimonios guionados y archivo real para contar la infancia y adolescencia de Emiliano Martínez. La película, dirigida por Gustavo Cova y escrita por Hernán Casciari, es una coproducción de PEGSA bajo la supervisión de Agustín Pichot y cuenta con ilustraciones de Liniers, aportando una narrativa híbrida inédita en el catálogo original del servicio.

El desarrollo del proyecto se remonta a 2023, cuando Casciari y su equipo propusieron una serie animada de seis episodios producida bajo el sistema Orsai, que buscó financiamiento colectivo y recaudó aproximadamente USD 800.000. Según señaló Casciari en una mesa redonda a medios regionales, ese presupuesto resultó insuficiente para alcanzar los estándares de animación requeridos por Netflix, y fue ahí cuando la alianza con PEGSA —productora que ya había trabajado con el gigante del streaming en documentales sobre Ángel Di María y la selección argentina— habilitó la transición hacia un largometraje de estructura mixta. Este antecedente convierte al film en un caso particular de integración de talento independiente y plataforma global, poco frecuente dentro de los procesos de producción argentinos recientes.

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La película, dirigida por Gustavo Cova, combina animación, testimonios guionados y metraje documental real sobre la infancia de Emiliano Martínez. (Netflix)

Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película incorpora entrevistas con figuras centrales de la trayectoria del arquero, como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro, además de la participación de la familia y el entorno cercano del protagonista. El guion pivotea sobre una premisa ficticia: el joven Emiliano descubre que puede “detener el tiempo” y enfrenta desafíos personificados por una pelota —villana de la historia a la que da voz Agustín “Rada” Aristarán—, estableciendo una relación dialéctica entre realidad y ficción que recorre toda la obra.

El giro de ficción: de documental tradicional a mockumentary animado

La negativa de Emiliano Martínez a encabezar un documental tradicional sobre su vida llevó al equipo creativo a definir un formato singular. Casciari afirmó que el propio Martínez solicitó que el largometraje no fuera presentado como “el documental de su vida”, sino que se centrara exclusivamente en su infancia y primeros años como futbolista. Esto impulsó la integración de elementos de ficción dentro del relato testimonial, dando lugar a lo que el autor definió como un “mockumentary” o “documental con guion”.

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El guion narra cómo Emiliano Martínez descubre el poder de detener el tiempo y enfrenta a una pelota antagonista, con voz de Agustín “Rada” Aristarán. (Netflix)

Para sostener esta estructura, los testimonios de familiares y amigos —incluidos los padres y Mandinha Martínez, esposa del arquero— adoptan fragmentos ficcionales propuestos en el guion, fusionando registro documental y puesta en escena animada. Liniers, responsable de las ilustraciones, consideró que la visión de Cova fue clave para lograr el ensamblaje narrativo eficaz entre animación y testimonios en vivo, resolviendo el desafío de composición que presentaba un material tan heterogéneo.

La elección de la pelota como antagonista —por iniciativa de Cova— funciona como eje unificador. En palabras de Casciari, la pelota se convierte en el “enemigo” consciente del arquero: “Los delanteros cambian partido a partido, la pelota no: es siempre el enemigo, el guasón del héroe”, explicó el escritor. El desarrollo de ese antagonismo personificado desafía la convención amable del objeto deportivo, replanteando la relación psicológica del jugador con el juego desde la niñez.

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Entrevistas exclusivas a Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro nutren la visión íntima sobre el crecimiento del arquero. (Netflix)

El guion se concibió desde la premisa filosófica de interrogar el don deportivo: “¿Ese don es un talento a desarrollar o es una trampa frente a los demás que no lo tienen?”, planteó Casciari ante la prensa. El film utiliza el recurso del “interruptor en el ombligo” que permite detener el tiempo, como símbolo de esa disyuntiva entre el esfuerzo legítimo y el atajo, problemática fundamental “comprensible para los niños, sin excluir a los adultos”, según expresó su creador.

En un extracto directo para motores de búsqueda: “Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo” es la primera película argentina original para Netflix que mezcla animación basada en ilustraciones de Liniers, testimonios guionados y metraje documental real en torno a la infancia de un futbolista profesional. Creada tras la negativa de Martínez a un documental tradicional, la obra fue coproducida por PEGSA y rodada en Argentina e Inglaterra en 2025, y llega a la plataforma el 28 de mayo. El equipo creativo incluyó a Hernán Casciari (guionista), Gustavo Cova (director), Agustín Pichot (productor general) y Andrés Emilio (showrunner), con testimonios de familiares, Messi, Scaloni y Santoro.

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Liniers aporta las ilustraciones originales que fusionan el registro documental y la creatividad visual en una narrativa híbrida inédita en Netflix. (Netflix)

El dilema del héroe: entre don y trampa

La narrativa cierra el círculo al retomar la dualidad pública de Dibu Martínez, reconocido en Argentina pero percibido como polémico en el extranjero. La película utiliza la metáfora del “don” como doble filo y explora —a través del guion y la estructura visual— cómo la fortaleza mental y los recursos psicológicos diferenciaron al arquero niño frente a sus pares. El largometraje interroga las fronteras entre talento genuino y ventaja indebida, tematizando la figura del arquero como héroe atípico dentro del universo futbolístico.

Con la integración de declaraciones inéditas, estructura híbrida y un enfoque conceptual sobre el “poder de detener el tiempo”, Netflix redefine el estándar de las biopics deportivas de origen latinoamericano en 2026 y posiciona este lanzamiento como el documento central sobre los orígenes y la construcción del personaje público Dibu Martínez.

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