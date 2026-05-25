Entretenimiento

Fue el universo de Michael Jackson, pero tras un escándalo lo dejó atrás: la historia de Neverland y cómo está ahora

El antiguo hogar del cantante en California albergó un parque de diversiones, un zoológico y un cine privado, pero fue rebautizado, vaciado de toda referencia y vendido en 2020 por debajo de su valor estimado

Guardar
Google icon
Collage: Michael Jackson en uniforme militar, Neverland. Vistas del cine, lago, cancha de tenis, elefantes, noria y carrusel en color y B&W
El antiguo rancho Neverland fue el refugio privado más famoso de Michael Jackson en California.

Durante casi 20 años, la transformación del rancho Neverland de Michael Jackson mantuvo la atención del público internacional, convirtiéndose en un escenario inseparable de la vida y obra del artista.

Ubicado en el condado de Santa Bárbara, California, el terreno fue hogar y refugio, además de símbolo de las contradicciones entre inocencia y fama.

PUBLICIDAD

Vista aérea de la entrada principal de Neverland Ranch, un edificio de ladrillo rojo con una torre de reloj y banderas de EE.UU., rodeado de setos verdes y un gran reloj floral
Entre 1988 y 2003, Neverland albergó un parque de diversiones, un zoológico y un cine privado. (JReyRealEstate)

Hoy, tras décadas de cambios y controversias, el lugar permanece como propiedad privada, distante del acceso público y del legado visible del cantante, según destacó AD Magazine.

El rancho conocido como Neverland, que Michael Jackson adquirió en 1987 y rebautizó inspirándose en Peter Pan, ahora es un espacio privado sin relación con su pasado artístico. En 2020 se concretó su venta, después de años de intentos y transformaciones físicas destinadas a eliminar todo vínculo con el artista.

PUBLICIDAD

La residencia principal de estilo normando francés contrastaba con el entorno lúdico del rancho
La residencia principal de estilo normando francés contrastaba con el entorno lúdico del rancho

Hoy no ofrece visitas públicas ni instalaciones que recuerden su historia musical; su función actual es exclusivamente residencial y está restringida al acceso general.

El origen de Neverland respondió a la visión personal de Michael Jackson. En la cúspide de su carrera, el cantante compró Sycamore Valley Ranch con la intención de crear un universo propio, alejado del escrutinio mediático y de la presión de la vida adulta.

Collage de imágenes del rancho Neverland Valley Park, mostrando elefantes, una noria, un carrusel, una estatua del Gato de Cheshire y a Michael Jackson con un visitante
Neverland representa tanto la creatividad como las contradicciones de la vida del cantante.

El cantante concibió el rancho como refugio donde podría reconstruir la infancia que sentía había perdido. Más allá de ser residencia, el diseño, nombre y atmósfera consolidaron una búsqueda de inocencia y libertad inalcanzables. Como subrayó el medio citado, Neverland fue pensado como un manifiesto emocional y no solo como un lugar para vivir.

La época dorada de Neverland

Entre 1988 y 2003, Neverland alcanzó su máxima expresión como complejo multifuncional. En el terreno existían un parque de diversiones privado, una estación de tren operativa, un cine profesional y un zoológico con animales exóticos como jirafas y elefantes.

Imagen dividida mostrando dos interiores: a la izquierda, una gran escalera de madera oscura con candelabro; a la derecha, una mesa de billar y escalera de madera clara
La residencia principal de estilo normando francés contrastaba con el entorno lúdico del rancho.

La residencia principal, construida en estilo normando francés, contrastaba con el entorno lúdico exterior y reflejaba la dualidad entre la vida pública y privada del artista.

Jackson realizaba encuentros benéficos e invitaba a niños con enfermedades graves a recorrer el parque y los jardines, reforzando la dimensión filantrópica del lugar.

Un lujoso cine en casa con butacas de terciopelo rojo, una gran pantalla, un vestíbulo con suelo de madera, una barrera de cuerda y una barra de dulces
Tras las controversias y el juicio, Neverland perdió su carácter de refugio y quedó deshabitada. (JReyRealEstate)

La privacidad era prioritaria, garantizada por la ubicación apartada y el estricto control de acceso. Para Jackson, el rancho llegó a funcionar como una burbuja donde el tiempo parecía suspendido, según recogió el medio. La propiedad se consolidó como extensión conceptual de su identidad artística y emocional.

De refugio a espacio marcado por escándalos

La historia de Neverland cambió radicalmente con las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson en 1993. Aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales y sin condena penal, el impacto mediático fue devastador para la imagen del rancho.

Cuatro imágenes: un sendero de piedra junto a un estanque, una casa de ladrillo rodeada de árboles, un lago con fuente y cisnes, y un paisaje de colinas verdes con montañas
El rancho fue vendido en 2020 y ya no mantiene ninguna relación con la historia artística de Michael Jackson. (JReyRealEstate)

En 2003 surgieron nuevas acusaciones que llevaron a un juicio penal y un cateo policial. Ese mismo año, Jackson abandonó Neverland definitivamente. Aunque resultó absuelto en 2005, el lazo personal y emocional quedó roto, y el rancho perdió su función como refugio.

El deterioro se acentuó tras la salida del artista. Se retiraron los juegos, el zoológico cerró y gran parte de las instalaciones quedaron vacías. La vegetación creció sin control y Neverland, despojado de su carácter original, se sumió en el silencio.

Vista aérea de una casa con techo de tejas y cancha de tenis verde. Rodeada de árboles y césped, con un macizo montañoso bajo cielo azul
Actualmente, la finca permanece cerrada al público y funciona exclusivamente como propiedad residencial. (JReyRealEstate)

Como reflejó AD Magazine, la propiedad se transformó en un recordatorio constante de una etapa oscura en la vida pública del artista.

El destino final y estado actual de Neverland

Tras la muerte de Jackson en 2009, la propiedad pasó a formar parte de los activos de su patrimonio. La familia y los administradores intentaron venderla en varias ocasiones, enfrentando la carga simbólica y mediática del nombre Neverland.

Mansión estilo cabaña con tejado oscuro y entramado de madera, junto a una piscina irregular con trampolines, rodeada de césped y árboles frondosos
La transformación del rancho simboliza el paso del mito a la discreción absoluta. (JReyRealEstate)

En un esfuerzo por despegarse de ese pasado, el rancho fue rebautizado como Sycamore Valley Ranch y se retiraron la mayoría de las referencias asociadas a Michael Jackson. La propuesta de venta resaltó las cualidades como finca de lujo, alejadas de cualquier temática relacionada con el artista.

Finalmente, luego de años en el mercado, la venta se concretó en 2020 por una suma muy inferior a la estimada originalmente. En la actualidad, el antiguo Neverland existe bajo absoluta discreción, sin acceso al público ni función turística o cultural.

Vista aérea de la Propiedad M: granero rojo, varias casetas, Cottage M, cercas blancas, árbol sin hojas, animal similar a una llama en corral y vías de tren
Neverland continúa siendo un ícono cultural, reflejo de los sueños y sombras de una generación. (JReyRealEstate)

A pesar de los cambios, Neverland sobrevive como símbolo en la memoria colectiva. Si bien para algunos representa creatividad y sensibilidad artística, para otros sigue ligado a las controversias y al desenlace del “Rey del Pop”.

Según la perspectiva recogida por AD Magazine, el rancho se mantiene como referencia cultural, marcada tanto por los sueños como por las sombras, y hoy no participa de ningún uso público.

Cabaña M con tejado de madera y patio empedrado rodeada de árboles sin hojas. Se observa una pequeña fuente y césped
El legado de Neverland persiste como un símbolo de la compleja relación entre fama, inocencia y controversia en la vida de Michael Jackson. (JReyRealEstate)

Neverland evidencia hasta qué punto los lugares pueden convertirse en símbolos que perpetúan deseos, contradicciones y recuerdos de quienes los habitaron.

Su función ha cambiado, pero su peso como eco de la vida de Michael Jackson persiste.

Temas Relacionados

NeverlandCultura PopularMichael JacksonRanchoParque de diversionesZoológicoPolemicaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bryan Cranston ironiza sobre “The Studio”: “En la segunda temporada, subo mucho mi reputación en la calle o destruyo mi carrera”

En una entrevista para el podcast Funny You Ask with Ike Barinholtz, el actor expresó con humor la presión que implica la grabación de la exitosa serie, dejando ver el riesgo profesional implícito. Su sentido autocrítico evidencia el enfoque lúdico presente en sus nuevos proyectos

Bryan Cranston ironiza sobre “The Studio”: “En la segunda temporada, subo mucho mi reputación en la calle o destruyo mi carrera”

Abdominales, movilidad y calistenia: la rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma

Un enfoque integral garantiza eficiencia y seguridad en los movimientos, mientras la adaptabilidad de los ejercicios acompaña el ritmo frenético de los rodajes y cuida la evolución física del actor

Abdominales, movilidad y calistenia: la rutina de Pedro Pascal para mantenerse en forma

10 secuelas con fecha fija que nunca llegaron a realizarse

El recuento reúne proyectos confirmados entre 2010 y 2023 que tuvieron día de estreno en el calendario, pero se cayeron por fracasos comerciales, disputas creativas, derechos cambiantes y giros de los estudios

10 secuelas con fecha fija que nunca llegaron a realizarse

“Tuve que eliminar todo lo disfrutable de mi vida”: Paul Rudd habló sobre las exigencias físicas de trabajar para Marvel

En una entrevista para el pódcast Friends Keep Secret, el actor reflexionó sobre la fama, el impacto de la imagen pública, las dinámicas de Hollywood y la importancia de mantener una vida sencilla lejos de los reflectores

“Tuve que eliminar todo lo disfrutable de mi vida”: Paul Rudd habló sobre las exigencias físicas de trabajar para Marvel

Jon Bernthal habló sobre el miedo detrás del escenario: “Poder sentirme aterrorizado me resulta saludable”

En una entrevista para el pódcast Dinner’s On Me, el actor dejó de lado su imagen de dureza, recordó etapas de incertidumbre y contó cómo las dudas, los fracasos y la vida familiar moldearon su forma de entender el éxito

Jon Bernthal habló sobre el miedo detrás del escenario: “Poder sentirme aterrorizado me resulta saludable”

DEPORTES

La “maldición” de 64 años que deberá romper la selección argentina en el Mundial para obtener el título

La “maldición” de 64 años que deberá romper la selección argentina en el Mundial para obtener el título

La historia detrás del partido a cancha llena que Maradona le ganó 7-2 a Tinelli: “No lo podíamos agarrar”

Las 6 razones por las que Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y no para de crecer con Alpine

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron si Julián Álvarez se irá del Atlético de Madrid

TELESHOW

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Las fotos del cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Bienvenidos 39”

La sorpresiva confesión de Nicole Neumann: “Nunca fui al baño delante de ninguna pareja”

El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Marixa Balli contó por qué no aceptaría el perdón de Carmen Barbieri: “El daño que me hizo no tiene retorno”

INFOBAE AMÉRICA

Cuáles son los factores históricos y sociales que permitieron que la monarquía británica prevaleciera durante el siglo XX en Europa

Cuáles son los factores históricos y sociales que permitieron que la monarquía británica prevaleciera durante el siglo XX en Europa

Keiko está lista para liderar al Perú

Marco Rubio afirmó que hay una propuesta “sólida” para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia un acuerdo con Irán

De la revolución industrial a la IA: el recorrido de los papas ante grandes transformaciones sociales y tecnológicas

La OMS elevó a más de 900 los casos sospechosos de ébola en el Congo y confirmó más de un centenar de contagios en el país