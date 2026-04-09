Los fiscales citarán a Tiger Woods para que lea su historial de medicamentos recetados tras su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol

La fiscalía de Florida solicita los registros de medicamentos recetados de Tiger Woods tras su reciente arresto por conducir bajo sospecha de intoxicación (Martin County Sheriff's Office)

La reciente solicitud de los fiscales de Florida para acceder al historial de medicamentos recetados de Tiger Woods ha reavivado el interés público en torno a los episodios legales del célebre golfista. El caso se desarrolla luego de que Woods fuera arrestado tras un accidente con su vehículo en Florida, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Este episodio no solo ha puesto en la mira su situación judicial actual, sino que también ha traído al recuerdo incidentes previos que involucran consumo de medicamentos y accidentes viales.

El 19.º Circuito Judicial de Florida anunció que pedirá formalmente los registros de medicamentos recetados de Woods a la farmacia Lewis, localizada en Palm Beach. Esta medida, comunicada apenas una semana después del accidente, busca esclarecer si existió consumo de medicamentos que pudieran haber influido en la conducción del deportista. Los fiscales pretenden acceder a los datos archivados desde principios de año hasta finales del mes pasado, abarcando un periodo que podría ser clave para entender el contexto del accidente y las condiciones en las que Woods se encontraba al volante.

La autoridad judicial detalló que la citación incluirá información precisa sobre la dispensación de los medicamentos: fechas y horas en que se surtieron las recetas, cantidades de pastillas entregadas, dosis prescritas y cualquier instrucción específica añadida por el profesional de la salud. Entre los detalles de interés, destacan las advertencias relacionadas con el manejo de vehículos bajo el efecto de ciertos fármacos, un factor determinante para la investigación de la fiscalía. Cualquier persona que desee presentar objeciones a esta citación debe hacerlo ante la Fiscalía del Estado en un plazo máximo de 10 días, aunque hasta el momento ni la farmacia involucrada ni el abogado de Woods, Doug Duncan, han emitido comentarios públicos sobre la solicitud.

El hallazgo de hidrocodona en el bolsillo de Tiger Woods refuerza las sospechas sobre el papel de los analgésicos en el accidente automovilístico (REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo)

Woods, de 50 años, se declaró inocente de los cargos presentados en su contra, en una comparecencia que se realizó pocas horas después de que se difundiera el informe policial sobre el accidente. En el documento oficial, se señala que el golfista presentaba los ojos enrojecidos y las pupilas muy dilatadas en el momento del arresto. Además, la policía halló dos pastillas identificadas posteriormente como hidrocodona en el bolsillo de los pantalones de Woods. La declaración de inocencia fue un movimiento estratégico de la defensa, en un contexto donde los antecedentes y las pruebas materiales podrían jugar un papel decisivo en el proceso judicial.

Según el relato de Woods a los agentes, el accidente ocurrió mientras él miraba su teléfono móvil y cambiaba la emisora de radio. En ese instante, una camioneta que remolcaba un tráiler redujo la velocidad para girar hacia un camino de entrada y Woods afirmó no haberla visto. El informe de detención añade que, tras ese descuido, el golfista desvió su vehículo hacia el centro de la carretera, lo que culminó en el choque que motivó la intervención policial.

Woods se declara inocente ante los cargos de conducción bajo los efectos de sustancias, en una comparecencia realizada pocas horas después del accidente (Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

El informe policial aporta detalles que han captado la atención de la opinión pública y los investigadores, en especial por el hallazgo de hidrocodona, un analgésico opioide que puede incidir directamente sobre la capacidad de conducir. Este dato, junto a la sintomatología observada en Woods, alimenta las sospechas de que el consumo de medicamentos recetados haya tenido una influencia determinante en el accidente.

En el mismo procedimiento de detención, las autoridades sometieron a Woods a una prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado de cero absoluto, descartando así la presencia de alcohol en su organismo en el momento del siniestro. No obstante, cuando se le solicitó una muestra de orina para detectar posibles sustancias, Woods se negó a realizar la prueba. Esta negativa introduce un elemento de incertidumbre en la investigación, ya que impide establecer con precisión si había consumido algún medicamento o sustancia controlada en las horas previas al incidente.

Paralelamente a la investigación judicial, Woods anunció que se apartará temporalmente de la actividad pública para buscar tratamiento y enfocarse en su salud, una decisión que parece alinearse con el contexto de las acusaciones y la presión mediática que lo rodea.

El historial legal de Tiger Woods incluye antecedentes similares de arrestos y uso de analgésicos, como el ocurrido en Florida en 2017 (Captura de video)

El historial de problemas legales y de salud de Woods añade otra capa de complejidad al caso actual. En 2017, el golfista fue arrestado en Florida bajo cargos similares, luego de que la policía lo encontrara dormido al volante de su automóvil. Tras ese episodio, Woods explicó que la causa había sido una combinación inadecuada de analgésicos. El incidente de 2017 derivó en una ola de cuestionamientos sobre el uso de medicamentos recetados por parte del deportista, un debate que vuelve a cobrar vigencia tras el accidente más reciente.

En 2021, Woods volvió a ser protagonista de un grave accidente automovilístico en Los Ángeles, en el que sufrió lesiones de consideración. Según el informe de las autoridades, la causa principal fue que conducía “a una velocidad insegura para las condiciones de la carretera y fue incapaz de tomar la curva”. Este antecedente, aunque no relacionado directamente con consumo de sustancias, refuerza la imagen de una carrera marcada por episodios viales de alto impacto.