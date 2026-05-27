El Tribunal Supremo de Italia avala que hoteles no estén obligados a dar agua del grifo

El Tribunal Supremo de Italia dictaminó que los hoteles no tienen obligación legal de servir agua del grifo a sus clientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Italia a favor del Hotel Sassongher, que se negó a proporcionar agua del grifo a una huésped durante su estancia a finales de 2019, ha abierto un debate sobre los derechos de los consumidores y las políticas en la hospitalidad europea. La visitante solicitó EUR 2.700 como compensación tras no recibir agua de la canilla.

El tribunal italiano falló que los hoteles y restaurantes en Italia no están obligados por ley a ofrecer agua de la llave a los clientes. Por lo tanto, consideró que la actuación del hotel fue legal al limitarse a ofrecer agua embotellada en su restaurante, según informaron CNN, BBC y Reuters.

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Fallo judicial y argumentos legales sobre el agua de la canilla

La disputa comenzó cuando una mujer de Roma se alojó en el Hotel Sassongher de Corvara entre el 26 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020. Hizo la solicitud durante la cena, pero el personal del hotel solo le ofreció agua mineral a 7 euros la botella, destacó CNN.

La huésped presentó una demanda en la que defendía que “el agua es un bien natural y un derecho humano universal”. Sostuvo que debía recibir gratuitamente una cantidad mínima suficiente para cubrir necesidades básicas, según indicó CNN con acceso al documento. También comparó el suministro de agua de tubería con otros servicios básicos de hotel, como sábanas o jabón, de acuerdo con la información de BBC.

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La sentencia a favor del Hotel Sassongher generó un intenso debate sobre derechos del consumidor y políticas de hospitalidad en Europa (HotelSassongher.it)

Tras la negativa inicial en los tribunales inferiores, la demanda llegó al Tribunal Supremo. En la sentencia difundida por Reuters, el tribunal estableció que la legislación italiana y la normativa europea no imponen la obligación de servir agua a hoteles o restaurantes. De este modo, la decisión queda a criterio de cada establecimiento.

El abogado del hotel, Silvio Belardi, afirmó a BBC que “no existe obligación de suministrar agua de la canilla”. Explicó que la política del hotel, habitual en otros establecimientos de lujo, es servir únicamente agua embotellada, cerrada en la mesa. Según Belardi, el acceso al agua corriente era posible en otras áreas del hotel, aunque no en el restaurante. El reclamo por daños económicos y morales fue rechazado por falta de pruebas, informó BBC.

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Reacciones por el acceso al agua en hoteles italianos

El Hotel Sassongher emitió un escueto comunicado a CNN señalando que “respeta plenamente la decisión de la Corte Suprema”.

El fallo ha reactivado el debate en Italia y Europa sobre el acceso al agua de la cañería. Aunque la directiva europea sobre agua potable recomienda que los restaurantes la ofrezcan, esta disposición no es vinculante, según puntualizó Reuters. En Inglaterra y Gales, en cambio, la ley obliga a los restaurantes con licencia a realizarlo de forma gratuita si el cliente la solicita, una diferencia legal y cultural destacada por CNN y BBC.

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Para muchos turistas internacionales, especialmente quienes provienen de Estados Unidos, resulta habitual y esperado que se ofrezca agua del grifo en los restaurantes, apunta CNN. Esta situación ha suscitado conversaciones en redes sociales y ha promovido comparaciones sobre los estándares de hospitalidad en distintos países.

La demanda de una huésped pendiente de agua de canilla gratuita fue rechazada al considerarse que la ley no lo exige a hoteles ni restaurantes (HotelSassongher.it)

La autonomía de los hoteles italianos para decidir sobre el acceso al agua del grifo pone de relieve las diferencias culturales y regulatorias, así como las distintas expectativas entre viajeros y prestadores de servicios.

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Cómo es la normativa del agua potable en Argentina

En Argentina, los hoteles y restaurantes están obligados por ley a proveer agua potable gratuita a todos los clientes que la soliciten. Esta disposición abarca el servicio de agua de canilla o filtrada, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino para consumo humano. El objetivo de la norma es asegurar el acceso universal al agua en establecimientos gastronómicos, considerando este recurso un derecho básico e inalienable.

Además, la ley exige que los locales informen a los clientes sobre este derecho mediante carteles visibles y que sirvan el agua en recipientes higienizados. El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones económicas para el establecimiento e incluso en su clausura, según lo determine la autoridad de aplicación. La norma alcanza a restaurantes, bares, confiterías, hoteles y otros locales gastronómicos en todo el país, y su implementación busca proteger la salud y el bienestar de los consumidores.

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