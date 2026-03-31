Estados Unidos

La policía encontró pastillas de opioides en los bolsillos de Tiger Woods luego de su accidente vial

Los agentes que intervinieron tras el vuelco del vehículo del célebre golfista hallaron medicamentos controlados entre sus pertenencias, además de observar comportamientos atípicos durante la evaluación en el lugar del siniestro

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La policía halló dos pastillas de hidrocodona, un opioide recetado, en el bolsillo del golfista durante la inspección posterior al siniestro
La policía halló dos pastillas de hidrocodona, un opioide recetado, en el bolsillo del golfista durante la inspección posterior al siniestro

La madrugada del viernes, un nuevo incidente volvió a colocar a Tiger Woods en el centro de la atención pública. El reconocido golfista, de 50 años, protagonizó un accidente vial en Jupiter Island, Florida, cuando su camioneta Range Rover terminó volcada tras intentar evitar una colisión. Según la información consignada en la declaración jurada de causa probable, obtenida por la policía y reportada por medios estadounidenses, Woods presentaba un estado físico y conductual que generó alarma entre los agentes presentes en el lugar.

La secuencia del accidente comenzó cuando Woods, al volante de su vehículo, viajaba por una carretera local y, de acuerdo a su propio testimonio, bajó la vista a su teléfono celular mientras manipulaba la radio del automóvil. En ese preciso instante, el camión que circulaba delante de su SUV redujo la velocidad, un detalle que Woods no advirtió a tiempo por estar distraído. En un intento por evitar el impacto, giró hacia el carril contrario, pero no logró esquivar completamente el obstáculo: rozó el remolque que era remolcado por una camioneta Ford F-150 y su vehículo terminó volcado sobre el costado del conductor.

Testigos y el propio conductor del camión implicado en el incidente intervinieron rápidamente para sacar a Woods del interior del vehículo. El golfista debió ser extraído por el lado del pasajero, mientras los primeros agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin llegaban a la escena. Las primeras observaciones policiales detallan un cuadro llamativo: Woods estaba “sudando profusamente”, un dato que resalta en la declaración jurada, especialmente porque el aire acondicionado del vehículo policial donde aguardaba estaba encendido.

Así quedó el vehículo de Tiger Woods luego del choque donde intentó adelantar a un camión (REUTERS)
Así quedó el vehículo de Tiger Woods luego del choque donde intentó adelantar a un camión (REUTERS)

En el primer contacto con los oficiales, el comportamiento de Tiger Woods llamó la atención. Los agentes detectaron signos evidentes de intoxicación: ojos “enrojecidos y vidriosos”, pupilas “extremadamente dilatadas” y movimientos descritos como “letárgicos y lentos”. No obstante, la declaración jurada señala que Woods se mostró “sumamente alerta y hablador” durante la interacción con las autoridades, condición que se mantendría a lo largo de la investigación preliminar. Su habla sufrió alteraciones perceptibles, fenómeno registrado de manera reiterada por los policías, quienes también notaron que Woods llevaba una media de compresión sobre la rodilla derecha y presentaba una lesión visible en la pierna.

Durante la revisión de rutina, los oficiales hallaron dos pastillas de hidrocodona, un opioide recetado, en el bolsillo izquierdo del pantalón de Woods. La presencia de este medicamento fue consignada en la declaración jurada como uno de los indicios relevantes del caso. Consultado por el consumo de sustancias, Woods negó haber ingerido alcohol ese día y señaló que suele tomar medicamentos recetados, confirmando que había consumido su medicamento esa misma mañana. El golfista no detalló en ese momento la naturaleza exacta de la medicación, aunque posteriormente se especificó el hallazgo de los comprimidos.

El famoso deportista negó consumo de alcohol y explicó que toma medicamentos recetados, confirmando la ingesta el día del accidente
El famoso deportista negó consumo de alcohol y explicó que toma medicamentos recetados, confirmando la ingesta el día del accidente

Los agentes sometieron a Woods a una prueba de sobriedad, procedimiento rutinario en estos casos. Durante la evaluación, el policía encargado observó que Woods cojeaba y se tambaleaba hacia la derecha. Se consignó que esa dificultad, al menos en parte, podría deberse a sus antecedentes médicos: Woods declaró haber sido sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 operaciones en la pierna. El agente también especificó que, pese a esos factores, las facultades normales del conductor estaban afectadas, por lo que no se consideró capaz de conducir el vehículo de manera segura en ese momento.

El episodio derivó en el arresto inmediato de Tiger Woods bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y causar daños a la propiedad. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel del condado de Martin, donde recuperó la libertad tras pagar la fianza estipulada. La foto policial de Woods circuló ampliamente en medios y redes sociales pocas horas después del incidente, alimentando aún más la repercusión pública del caso.

Este accidente se suma a un historial de incidentes viales protagonizados por el golfista. Woods ya había sufrido lesiones graves en un choque ocurrido en Los Ángeles en 2021, situación que requirió intervención quirúrgica. Además, estuvo involucrado en otro incidente en 2009, también en las cercanías de su residencia en Florida. Estos antecedentes se consideran relevantes para comprender el contexto actual de su vida personal y profesional, marcada por episodios de alto impacto mediático y consecuencias judiciales.

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