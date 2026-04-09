Estados Unidos

La titular del FMI alertó por el impacto de la guerra en Irán: “El crecimiento será más lento, incluso si la paz es duradera”

Durante la apertura de las sesiones de primavera del FMI, su directora gerente Kristalina Georgieva describió la situación global ante el conflicto de Medio Oriente que está en suspenso por una frágil tregua acordada entre Estados Unidos y el régimen chiíta

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Mujer en traje granate y pantalón negro de pie en un escenario, hablando frente a una gran pantalla azul con texto y gráficos económicos
Kristalina Georgieva, directora del FMI, durante su presentación en Washington, (Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Kristalina Georgieva abrió formalmente las sesiones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) alertando sobre las consecuencias económicas de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

“Una economía mundial resiliente está siendo puesta a prueba una vez más por la guerra, actualmente en pausa, en el Medio Oriente. El conflicto ha causado considerables dificultades en todo el mundo", aseguró la directora gerente del FMI en el Spring Meetings Curtain Raiser.

“El crecimiento será más lento, incluso si la paz es duradera. (...) Incluso en nuestro escenario más optimista, habrá una rebaja en el crecimiento global”, añadió Georgieva.

Y completó para sostener su hipótesis de conflicto económico:

“¿Por qué? Debido al daño a la infraestructura, las interrupciones en el suministro, las pérdidas de confianza y otros efectos de ´cicatrización´“.

La presentación de la directora gerente sucedió en el edificio principal del FMI, adonde llegaron directores del board de todos los países miembros del organismo multilateral de crédito.

En medio de un escenario con una pantalla gigante que reflejaba en cifras e imágenes la situación global de la economía, Georgieva pronunció un discurso cauteloso frente a una tregua en la guerra de Medio Oriente que es frágil e incierta.

Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, un paso clave del transporte petrolero mundial
Buques de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, un paso clave del transporte petrolero mundial

En este contexto, Georgieva adelantó que aguarda una demanda de partidas extras de los estados miembros para enfrentar la crisis económica que ya está causando el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La directora gerente sostuvo:

“Para nosotros en el FMI, apoyarlos para construir políticas e instituciones sólidas es nuestra razón de ser. Y, como ´bomberos¨, estamos aquí para ustedes cuando llega la crisis.

Dadas las repercusiones de la guerra en el Medio Oriente, esperamos que la demanda a corto plazo de apoyo para la balanza de pagos del FMI aumente a entre $20.000 millones y $50.000 millones. Estamos bien dotados de recursos para enfrentar este choque".

Asumiendo que Argentina ya obtuvo 20.000 millones de dólares por encima de su actual programa, es poco probable que el FMI asigne al país fondos extraordinarios como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)

El discurso de Georgieva fue seguido en silencio y con muchísima atención por la audiencia, y la directora gerente fue explícita al describir cómo sería la economía global hacia adelante, cuando las negociaciones para un cese definitivo del fuego aún no iniciaron en Pakistán.

Georgieva señaló:

-“Como siempre, un choque de oferta negativo empuja los precios al alza. Como punto de referencia, el Brent saltó de 72 dólares por barril en vísperas de las hostilidades a un pico de 120 dólares. Afortunadamente, los precios del petróleo han bajado, pero siguen siendo mucho más altos que antes de la guerra, y muchos países están pagando primas elevadas para acceder a suministros vitales”.

-“Los precios más altos de insumos clave se trasladan a muchos bienes de consumo, elevando la inflación”.

-“Lo que sí sabemos es que el crecimiento será más lento, incluso si la paz es duradera. Los países que dependen del petróleo y gas importado siguen siendo los más afectados".

-“Hago un llamado a todos los países para que rechacen las acciones unilaterales (controles de exportación, controles de precios, etc.) que pueden alterar aún más las condiciones globales: no echen gasolina al fuego".

-“La deuda pública es generalmente mucho más alta que hace 20 años. Como resultado, los pagos de intereses están aumentando. Todos los países deben desplegar sus limitados recursos de manera responsable”.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

El discurso de Georgieva adelantó los debates públicos y reservados que atravesarán las sesiones de primavera del FMI que inician la semana próxima en Washington.

Habrá preocupación global por la economía y los países de bajos y medianos ingresos harán fila frente al despacho de Georgieva para solicitar fondos extras destinados a aplacar el impacto de la guerra en sus agendas domésticas.

Durante el discurso que pronunció hace instantes en DC, la directora ya abrió las puertas de su despacho para escuchar las necesidades de las naciones que serán golpeadas directamente por la guerra en Medio Oriente.

“Nuestros 191 países miembros pueden contar con nosotros para apoyarlos con financiamiento si es necesario y para encontrar un camino a través de la niebla de la incertidumbre", prometió Georgieva.

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