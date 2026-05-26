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Corea del Norte probó un misil balístico y otras armas tras el respaldo de Xi y Putin a Kim Jong-un

El proyectil de corto alcance fue acompañado de otros sistemas, posiblemente lanzacohetes múltiple. El ensayo se produce tras la cumbre en la que los mandatarios chino y ruso expresaran su oposición a las presiones occidentales sobre el régimen de Pyongyang

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Transeúntes siguen las noticias en una pantalla de televisión en una estación de Seúl, horas después de que Corea del Norte lanzara un misil balístico de corto alcance y otros proyectiles hacia el mar, el 26 de mayo de 2026. (EFE)
Transeúntes siguen las noticias en una pantalla de televisión en una estación de Seúl, horas después de que Corea del Norte lanzara un misil balístico de corto alcance y otros proyectiles hacia el mar, el 26 de mayo de 2026. (EFE)

Corea del Norte lanzó el martes un misil balístico de corto alcance y otras armas hacia el mar, informaron las fuerzas armadas de Corea del Sur, días después de que los líderes de Rusia y China manifestaran su oposición a las presiones occidentales sobre Pyongyang.

El misil, disparado desde Jongju, ciudad cercana a la costa occidental del Norte, recorrió unos 80 kilómetros, según el Estado Mayor Conjunto surcoreano. Corea del Norte también lanzó otro tipo de proyectiles, aunque sin dar más detalles.

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Medios surcoreanos, citando fuentes militares, informaron que los otros sistemas utilizados incluyeron lanzacohetes múltiple. Según esos reportes, los lanzamientos simultáneos de distintos tipos de armas habrían tenido como objetivo probar la capacidad de evadir las defensas de Corea del Sur y Estados Unidos.

El ejército surcoreano afirmó que monitorea de cerca las actividades en Corea del Norte y que, con el respaldo de su sólida alianza con Washington, mantiene una disposición permanente para repeler cualquier provocación norcoreana.

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Fue el primer lanzamiento de armas de Corea del Norte desde el 19 de abril, cuando el país disparó varios misiles de corto alcance en lo que los medios estatales describieron como una demostración de ojivas de bombas de racimo.

El líder norcoreano Kim Jong-un se ha centrado en modernizar sus arsenales nuclear y misilístico desde que su diplomacia nuclear con el presidente estadounidense Donald Trump se derrumbó en 2019. En los últimos años, Kim ha estrechado lazos con Rusia enviando tropas y armamento convencional para apoyar sus operaciones de guerra contra Ucrania, y ha impulsado la profundización de la cooperación con China, el principal sostén económico de Corea del Norte.

El presidente ruso Vladímir Putin, el presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong Un en Beijing en septiembre de 2025; semanas después, Putin y Xi expresaron su oposición a las presiones occidentales sobre Pyongyang. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)
El presidente ruso Vladímir Putin, el presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong Un en Beijing en septiembre de 2025; semanas después, Putin y Xi expresaron su oposición a las presiones occidentales sobre Pyongyang. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

En su cumbre en Beijing la semana pasada, el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente chino Xi Jinping expresaron su oposición al “aislamiento de política exterior, las sanciones económicas, la presión militar y otros métodos destinados a crear amenazas para la seguridad” de Corea del Norte, según un comunicado del Kremlin.

Rusia y China, ambos miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, han bloqueado en repetidas ocasiones los intentos de Estados Unidos y otros países de endurecer las sanciones internacionales contra Corea del Norte pese a sus prohibidos ensayos armamentísticos.

Trump ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de retomar las conversaciones con Kim, pero Pyongyang ha respondido que Washington debe primero abandonar la exigencia del desarme nuclear norcoreano como condición previa para cualquier diálogo.

Kim ha adoptado una postura cada vez más intransigente hacia Corea del Sur, a la que califica como su enemigo más hostil, y ha tomado medidas para cortar todos los vínculos con su vecino. En una reunión con comandantes militares la semana pasada, Kim abordó los esfuerzos para fortalecer las unidades militares desplegadas a lo largo de la frontera con Corea del Sur, en línea con el objetivo estatal de convertir esa línea fronteriza en una “fortaleza inexpugnable”, según los medios oficiales.

El martes, el presidente surcoreano Lee Jae Myung llamó a intensificar los esfuerzos para fortalecer las capacidades militares del país. En declaraciones televisadas durante una reunión ordinaria del Gabinete, destacó las capacidades de inteligencia artificial y drones, así como la posible adquisición de un submarino de propulsión nuclear, un asunto que ha formado parte de su agenda diplomática con Washington.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quien llamó el martes a fortalecer las capacidades militares del país tras el nuevo lanzamiento de misiles de Corea del Norte, en una imagen de archivo tomada en Nueva Delhi el 20 de abril de 2026. (REUTERS/Bhawika Chhabra)
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quien llamó el martes a fortalecer las capacidades militares del país tras el nuevo lanzamiento de misiles de Corea del Norte, en una imagen de archivo tomada en Nueva Delhi el 20 de abril de 2026. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

Lee, un político liberal que defiende la mejora de las relaciones con Corea del Norte, no se refirió específicamente a las amenazas planteadas por el Norte. Sin embargo, subrayó la importancia de que Corea del Sur demuestre la “determinación de asumir la responsabilidad de nuestra propia seguridad y protegerla nosotros mismos”, afirmando que esa postura también fortalecería la alianza del país con Estados Unidos.

Copyright 2026 The Associated Press

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