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Las fuerzas ucranianas impulsan maniobras para romper el estancamiento ruso en el frente

El ejército de Ucrania ha comenzado a utilizar vehículos blindados y nuevas estrategias mientras aprovecha los recientes retrocesos de las tropas de Vladimir Putin

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Un militar ucraniano de la Compañía Cerberus de Sistemas Terrestres No Tripulados, de la 60º Brigada Mecanizada Separada, Tercer Cuerpo del Ejército, participa en un ejercicio con un dron de combate terrestre durante un entrenamiento en la región de Járkiv, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)
Un militar ucraniano de la Compañía Cerberus de Sistemas Terrestres No Tripulados, de la 60º Brigada Mecanizada Separada, Tercer Cuerpo del Ejército, participa en un ejercicio con un dron de combate terrestre durante un entrenamiento en la región de Járkiv, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Ucrania desafía el carácter posicional de la guerra que predomina en el campo de batalla desde 2023, mientras los avances rusos se encuentran cerca del estancamiento, de acuerdo a un reciente informe del think tank Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés). Las fuerzas ucranianas están sentando las bases para romper este estancamiento al reintroducir maniobras mecanizadas limitadas a nivel táctico, lo que podría modificar la dinámica de la confrontación.

Actualmente, Ucrania ha recuperado la ventaja general en el uso de drones y ha desplegado sistemas capaces de perturbar a las fuerzas rusas a lo largo de toda su profundidad operativa. Estas capacidades tecnológicas respaldan tanto las operaciones ofensivas como defensivas de las tropas ucranianas. A pesar de estos avances, ni Rusia ni Ucrania han logrado ejecutar maniobras a nivel operacional.

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El éxito de Ucrania al frenar los avances rusos y revertir las ganancias rusas en algunos sectores de la línea, junto con la reintroducción limitada de elementos de maniobra mecanizada táctica, puede, no obstante, marcar el comienzo de una nueva fase de la guerra”, señala el ISW.

Las recientes operaciones ucranianas han conseguido frenar los avances rusos y revertir sus ganancias en algunos sectores del frente. En paralelo, la reintroducción limitada de elementos mecanizados por parte de Ucrania podría señalar el inicio de una nueva fase en el conflicto. Se informó que el combate en Ucrania podría evolucionar hacia un menor grado de estancamiento posicional y un aumento de las maniobras tácticas, al menos hasta que Rusia adapte sus estrategias y vuelva a equilibrar el terreno.

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En este momento, Ucrania dispone de una oportunidad única y limitada en el tiempo para explotar su iniciativa actual, ya que las fuerzas rusas presentan vulnerabilidades derivadas de recientes reveses en el campo de batalla y de la campaña ucraniana de ataques en profundidad.

Según el análisis, del ISW los países socios de Ucrania deberían ampliar su respaldo a estas iniciativas, aprovechando el momento en que Rusia enfrenta retrocesos militares y la presión de los ataques profundos ucranianos. El objetivo sería forzar a Vladimir Putin a reconsiderar su enfoque respecto a la prolongación del conflicto.

Mapa de Ucrania y Rusia que ilustra el territorio ocupado en rosa y ataques ucranianos con drones contra camiones y vehículos rusos, con carreteras principales marcadas
Mapa detallado de los ataques con drones de alcance intermedio de Ucrania contra la logística rusa en profundidad operativa, mostrando cómo desafían la guerra posicional en los territorios ocupados hasta mayo de 2026. (ISW)

Los socios de Ucrania deberían ampliar su apoyo a estos esfuerzos ucranianos en un momento en que Rusia está tambaleándose tanto por los reveses sufridos en el campo de batalla como por la campaña de ataques en profundidad de Ucrania, con el objetivo de obligar al presidente ruso Vladímir Putin a reevaluar su enfoque de este conflicto”, indica el instituto.

Estados Unidos reafirmó su disposición a mediar

El secretario de Estado de Estados UnidosMarco Rubio, afirmó este martes que Washington mantiene su disposición a mediar para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, después de que Moscú amenazara con lanzar nuevos ataques “sistemáticos” contra Kiev y advirtiera a diplomáticos extranjeros que abandonen la capital ucraniana.

Cada vez que se ven estos grandes ataques de un lado o del otro, es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible que ya duró más que la Segunda Guerra Mundial, y necesita llegar a su fin”, declaró Rubio ante periodistas durante una visita oficial a India.

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que “Estados Unidos está listo y preparado para ayudar a hacer todo lo que podamos para facilitar el fin de esta guerra, y ojalá la oportunidad se presente en algún momento”.

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