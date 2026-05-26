Irán difundió un nuevo mensaje atribuido a Mojtaba Khamenei con amenazas a EEUU, Israel y varios países de Medio Oriente

El ayatolá Mojtaba Khamenei advierte sobre presencia militar de Estados Unidos en la región. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ayatolá Mojtaba Khamenei afirmó este martes en un mensaje televisado que los países de la región ya no serán escudos para las bases de Estados Unidos. La declaración se produjo en el marco de la festividad de Eid al-Adha y representa la primera comunicación pública de Khamenei desde que asumió el liderazgo supremo de Irán en marzo, tras la muerte de su padre Ali Khamenei.

“Lo que es seguro a este respecto es que el tiempo no va a retroceder, y que las naciones y los territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses”, afirmó Khamenei, quien no ha hecho ninguna aparición pública desde que asumió el cargo en marzo, en un mensaje con motivo de la festividad del Eid al-Adha o Fiesta del Sacrificio.

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Khamenei sostuvo que Estados Unidos “ya no tiene refugio seguro en la región” y aseguró que la influencia militar estadounidense disminuye “con cada día que pasa”. Estas palabras llegan mientras Irán y Estados Unidos mantienen contactos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, conflicto que se extendió rápidamente por Oriente Próximo. Un alto el fuego frágil está vigente desde el 8 de abril, aunque las hostilidades no han cesado por completo.

Posteriormente, a través de una serie de mensajes en X, Khamenei dijo que la operacion militar con “misiles y drones por tierra, aire y mar”, de los últimos meses “permitió a la República Islámica de Irán asestar un duro golpe al agresor estadounidense y frustrar el objetivo del enemigo de someter a Irán”.

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Intercambios militares y situación en el Golfo Pérsico

El martes, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que derribó un dron estadounidense e interceptó otras aeronaves que intentaban ingresar al espacio aéreo iraní, sin precisar el momento exacto de los incidentes. En un comunicado transmitido por la televisión nacional, la fuerza advirtió que considera legítima y segura la respuesta recíproca ante cualquier violación del alto el fuego por parte del ejército estadounidense.

El Ayatolá Mojtaba Khamenei afirmó que los países de la región ya no serán escudos para las bases de Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)

La situación escaló el lunes, cuando el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó ataques contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones en el sur de Irán, justificando la operación como defensa propia para proteger a sus tropas ante “amenazas de fuerzas iraníes”. Irán no ha confirmado oficialmente estos bombardeos, pero medios estatales informaron sobre explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, sin especificar el origen.

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Negociaciones y clima diplomático

El Ministerio de Exteriores de Irán afirmó que existen avances en los intercambios con Washington para un acuerdo de paz, aunque advirtió que la firma no es inminente. La portavoz gubernamental, Fatemé Mohayerani, señaló que “las declaraciones y el comportamiento contradictorio de Estados Unidos son un problema” en la negociación, según la cadena pública IRIB. Mohayerani expresó confianza en el ejército y el equipo diplomático iraní, y reiteró la intención de alcanzar una paz duradera.

El gobierno iraní reconoció que las sanciones y los “shocks internacionales” afectan a toda la economía nacional, especialmente en el control de la inflación, un desafío que atribuyó a la inestabilidad regional y las presiones externas.

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Irán amenaza con bloquear la salida de crudo de Oriente Próximo si se intenta cortar sus exportaciones de petróleo, intensificando las tensiones energéticas. (REUTERS/ARCHIVO)

Amenazas y advertencias de Irán

El portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi, advirtió que cualquier ataque contra Irán recibirá “una respuesta mucho más violenta” que podría “ir más allá de las fronteras de la región”. Además, Shekarchi subrayó que cualquier intento de bloquear las exportaciones de petróleo de Irán llevará a Teherán a impedir la salida de crudo desde Oriente Próximo.

En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria reiteró su advertencia sobre futuras incursiones y defendió el derecho de Irán a responder por la vía militar. Según el comunicado, los sistemas antiaéreos iraníes identificaron y derribaron un dron MQ-9, abrieron fuego contra un RQ-4 y un F-35, forzando su retirada de las aguas territoriales iraníes.

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Los incidentes se producen en un contexto de negociaciones diplomáticas mediadas por Pakistán y de tensiones latentes, mientras persisten las acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego y ataques militares en la región.