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Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para el Mossad israelí

La república islámica identificó al ejecutado como Golamreza Jani Shekarab y lo describió como “uno de los principales líderes operativos” del servicio de inteligencia israelí en el exterior

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La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní
La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní

Las autoridades iraníes ejecutaron el martes a un hombre tras declararlo culpable de colaborar y espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, en la más reciente de una serie de condenas a muerte vinculadas a casos de seguridad desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

El poder judicial identificó al ejecutado como Golamreza Jani Shekarab y lo describió como “uno de los principales líderes operativos del Mossad en el extranjero”, que buscaba reclutar personas dentro del país para realizar acciones contra la seguridad nacional, según el sitio web Mizan Online, vinculado al poder judicial. Su condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.

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No quedó claro de inmediato cuándo había sido detenido o juzgado Shekarab.

La ejecución se produjo un día después de que Irán ajusticiara a otro hombre declarado culpable de llevar a cabo ataques armados durante las protestas antigubernamentales que alcanzaron su punto más álgido en enero. La república islámica es el segundo país del mundo con más ejecuciones, solo detrás de China, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

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La condena se da en el marco de una serie de ajusticiamientos que la república islámica ha llevado adelante en casos de seguridad desde el estallido del conflicto bélico con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero.

Activistas de Amnistía Internacional e iraníes que viven en Atenas sostienen velas y pancartas para apoyar al pueblo de Irán (REUTERS/Louisa Gouliamaki/Archivo)
Activistas de Amnistía Internacional e iraníes que viven en Atenas sostienen velas y pancartas para apoyar al pueblo de Irán (REUTERS/Louisa Gouliamaki/Archivo)

Ataques y negociaciones simultáneas

El contexto diplomático y militar siguió siendo volátil. El lunes, el ejército estadounidense realizó ataques de “autodefensa” en el sur de Irán, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas en el estrecho de Ormuz, según el portavoz del Comando Central de EEUU, el capitán Tim Hawkins. El militar precisó que las fuerzas actuaron para “proteger a nuestras tropas de amenazas iraníes” y que se estaba “usando la mesura durante el alto el fuego en curso”.

El alto el fuego vigente fue negociado para dar margen a ambas partes de avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra. Pese a ello, desde su declaración en abril, el cese de hostilidades ha sido violado por ambas bandas.

En Irán, el sitio web Tabnak, considerado cercano al ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaei, identificó a cuatro soldados de esa fuerza muertos en los ataques estadounidenses contra embarcaciones. La televisión estatal iraní reportó explosiones en los alrededores de Bandar Abbás, ciudad a orillas del estrecho de Ormuz que alberga un puerto militar y un aeropuerto de uso mixto.

Trump afirmó en redes sociales que las negociaciones con Teherán “avanzan muy bien”, incluso mientras se registraban los ataques. Los puntos de mayor fricción en las conversaciones incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní y los activos congelados de Irán.

El estrecho de Ormuz, por donde históricamente transitaba una quinta parte del crudo y el gas natural que se comercializa en el mundo, permanece efectivamente bajo control iraní, con severas consecuencias para los mercados energéticos globales.

El presidente iraní había enviado al presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, a Qatar para participar en las negociaciones sobre el posible acuerdo con Washington. Qatar, que sufrió ataques intensos de Irán durante la guerra, administra miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

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