La renovación de la autopista I-395 en Miami se retrasa ocho años por errores técnicos y conflictos legales

El megaproyecto de la Interestatal 395 en Miami enfrenta ocho años de retraso y sobrecostos superiores a USD 64 millones, según cifras oficiales (South Florida Business Journal)

El megaproyecto de reconstrucción de la Interestatal 395 en el centro de Miami enfrenta una de las demoras más prolongadas y costosas de las últimas décadas de la ciudad. La obra, que debía completarse en 2021, ahora prevé su finalización para finales de 2029, acumulando ocho años de retraso y sobrecostos que superaron las previsiones iniciales.

El impacto de estas demoras ha sido documentado por el diario local Miami Herald, que identificó una combinación de obstáculos técnicos, disputas legales y falta de transparencia por parte del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) como factores determinantes en la actual crisis del proyecto.

El aplazamiento hasta 2029 implica que la reconstrucción de la Interestatal 395 en el centro de Miami llevará en total ocho años más de lo previsto y costará al menos USD 64 millones adicionales sobre el monto inicial, según cifras oficiales y documentación judicial consignada por el Miami Herald.

La principal causa del retraso son los errores técnicos en el diseño de los arcos principales de la estructura, lo que desencadenó múltiples rediseños estructurales y litigios entre contratistas, ingenieros y aseguradoras.

En 2024, la situación se agravó a raíz de dos accidentes graves en el área de obras, incluyendo uno con saldo fatal para un trabajador que cayó desde una estructura sobre Biscayne Boulevard, según reportó el diario local.

Los efectos para la movilidad urbana son manifiestos: cortes constantes en rampas, circulación caótica y acumulación de escombros y maquinaria en el entorno de referentes culturales como el Arsht Center for the Performing Arts, el Perez Art Museum y el Frost Science Museum. Estos obstáculos diarios afectan a decenas de miles de automovilistas y peatones que transitan el área, incrementando la presión pública sobre las entidades responsables.

El presupuesto inicial, de USD 802 millones, se incrementó a USD 866 millones luego de sucesivas revisiones y renegociaciones motivadas por problemas de ingeniería y la necesidad de rediseñar los seis arcos de hormigón que sostienen la nueva estructura.

El contratista Archer Western, aliado con The de Moya Group, atribuye la demora a fallas en los cálculos originales, en particular a la omisión de variables como la resistencia al viento y a huracanes, una condición esencial en la región.

Este “rediseño integral”. añadió 18 meses al cronograma y una complejidad técnica y logística que repercutió directamente en los costos.

El proyecto fue adjudicado en 2018 bajo la modalidad “diseño y construcción”, con la promesa de acelerar los plazos y contener los incrementos presupuestarios. Sin embargo, el esquema trasladó la responsabilidad de los eventuales sobrecostos al contratista, lo que generó tensiones y una sucesión de demandas cruzadas.

El FDOT modificó la fecha de finalización de la obra en su web oficial sin brindar explicaciones detalladas, consolidando así la percepción de opacidad y falta de comunicación pública.

Origen del contrato, alternativas descartadas y controversias urbanas

La comunicación institucional del Departamento de Transporte de Florida ha sido cuestionada por su falta de transparencia y de respuestas ante las demoras y sobrecostos del proyecto I-395 (Florida Dept. of Transportation)

La reconstrucción de la Interestatal 395 fue calificada como urgente por el FDOT tras declarar obsoleta la vieja infraestructura, inaugurada en los años 60, cuya antigüedad y capacidad superada para soportar el tráfico actual la hacían inadecuada para las necesidades viales de la ciudad.

La obra incluyó la remodelación del cruce con la autopista Dolphin Expressway (carretera estatal 836) y la I-95, arteria que soporta el tránsito de 450.000 vehículos diarios. Todo fue englobado en un megaproyecto para modernizar la conectividad vial de Miami.

Desde su concepción, el plan encontró resistencia. Líderes comunitarios como los exalcaldes Manny Díaz y Xavier Suárez, junto a organizaciones civiles, reclamaron que la autopista elevada afectaba negativamente al barrio afroamericano de Overtown y a la zona de Biscayne Boulevard.

Propusieron alternativas como un bulevar a nivel o el soterramiento; el FDOT las descartó por considerarlas inviables debido al costo y la complejidad técnica. Como compensación, se aprobó la creación de un parque urbano de 13 hectáreas bajo la autopista y se prometió minimizar el impacto visual de la nueva estructura.

La selección del diseño también generó debate. El proyecto ganador, compuesto por seis arcos de hormigón de grandes proporciones, fue criticado por su semejanza con los de la cadena de comida rápida McDonald’s.

La empresa MCM Construction y la firma de ingeniería Figg Bridge Engineers presentaron una alternativa más sencilla, pero perdieron por estrecho margen la licitación. Tras el colapso fatal de un puente peatonal construido por ambas firmas en 2018, que dejó seis fallecidos, desistieron de impugnar la adjudicación.

En 2022, Archer Western presentó una demanda federal contra su socio de ingeniería, HDR, y contra aseguradoras, por supuestos errores en los cálculos de cargas y resistencia a vientos extremos. Esta acción provocó un nuevo ciclo de rediseños y litigios, complicando aún más la ejecución del megaproyecto.

Críticas al modelo y debate sobre el futuro del transporte en Miami

El modelo de priorización del automóvil en la reconstrucción de la I-395 ha sido puesto en duda por expertos, quienes señalan la omisión de alternativas de transporte público masivo como el Metrorail (Florida Dept. of Transportation)

La envergadura del Proyecto I-395/SR 836/I-95 ha sido objeto de cuestionamientos por parte de especialistas en urbanismo y defensores del transporte público. Cathy Dos Santos, directora ejecutiva de la organización civil Transit Alliance Miami, explicó al Miami Herald: “Nació mal planteada”, y remarcó que priorizar el automóvil en detrimento de opciones como el Metrorail redundó en mayores costos y demoras.

Dos Santos señaló que desde la década de 1980 las encuestas ciudadanas favorecían alternativas de transporte masivo, aunque finalmente fueron descartadas en la planeación definitiva.

El financiamiento combina fondos federales y estatales: USD 616 millones provienen de recursos viales y USD 186 millones son gestionados por la Autoridad de Autopistas del Gran Miami (GMX) mediante ingresos por peajes. La agencia anterior a cargo, MDX, fue reemplazada en el proceso.

La comunicación institucional ha sido señalada como insuficiente. La portavoz del FDOT, Maria Rosa Higgins Fallon, no respondió a los requerimientos de información del Miami Herald, lo que repite el patrón de escasa transparencia advertido también en la GMX, que evitó pronunciarse públicamente sobre el estado del proyecto.

Consecuencias cotidianas y perspectivas para los proyectos viales urbanos

El retraso acumulado ha provocado efectos directos para trabajadores y ciudadanos. En los últimos meses, se registraron accidentes fatales y la circulación en el centro de Miami experimentó alteraciones constantes: desvíos, cierres de rampas y cambios frecuentes en la traza vial.

A ello se suman las molestias para peatones y una reducción de la accesibilidad a centros culturales clave.

El FDOT ha justificado en varias ocasiones las demoras por factores climáticos, problemas de insumos o feriados, pero no ha ofrecido detalles técnicos exhaustivos. Esta falta de información profundiza el malestar entre los residentes y usuarios habituales de la interestatal.

La historia del puente de la I-395 da cuenta de la complejidad de los megaproyectos urbanos en entornos de gran densidad poblacional y fragmentación social. Los desafíos técnicos, los sobrecostos, la oposición vecinal y la incertidumbre sobre los beneficios finales mantienen bajo observación la capacidad del Departamento de Transporte de Florida y sus socios privados para cumplir con plazos y estándares fijados.

El destino final de la obra, ahora previsto para 2029, será un test fundamental para la gestión de grandes infraestructuras en el sur de Florida.