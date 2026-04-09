Estados Unidos

La hermana del influencer Noah Beck y otra docente son destituidas por presuntas conductas sexuales con un mismo alumno

Haley Beck y Angela Burlaka fueron removidas de sus cargos en Centennial High School luego de una investigación interna que determinó que ambas docentes mantuvieron contacto sexual con un estudiante menor de edad

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Mujer joven de cabello oscuro y suéter verde sonríe junto a hombre de cabello oscuro, bigote y polo negro, ambos posando al aire libre
El caso mantiene una investigación penal activa y podría derivar en cargos formales para ambas docentes (Instagram: Tatum Beck).

Dos profesoras de Arizona, incluida Haley Beck, hermana mayor del influencer Noah Beck, enfrentan acusaciones de abuso sexual y conducta inapropiada con un estudiante adolescente de Centennial High School en Peoria. Según New York Post, Beck habría mantenido una relación con el joven, durante la cual realizó pagos en efectivo, intercambió miles de mensajes y le envío material explícito. A su vez, su colega, Angela Burlaka, está acusada de enviar al alumno una grabación sexual.

La investigación podría derivar en cargos penales para Beck, de 27 años, quien también es investigada por inducción a la prostitución, así como para Burlaka, de 47 años, apartada de la institución tras veinticinco años de servicio, según informó People.

Detalles de la investigación y evidencias recopiladas contra las docentes

El expediente policial de casi 200 páginas indica que Haley Beck, contratada en 2020, admitió por mensaje que la relación con el estudiante “se sentía como prostitución pura y dura”. Se descubrió que la docente realizó tareas académicas para el alumno, mejoró sus calificaciones, le permitió usar su automóvil, le facilitó alcohol y marihuana, y transfirió USD 630 entre junio y agosto de 2025. En las comunicaciones, se autodenominó “sugar momma” y ofreció practicarle sexo oral.

En una nota manuscrita incautada durante un allanamiento, Beck escribió: “Por más equivocada que sea esta ‘relación’, siento que la hemos aprovechado al máximo. No hay otro estudiante (lo sé, está muy mal) con quien quisiera hacer todo esto”. Además, en los mensajes expresó su incomodidad por las comparaciones con Angela Burlaka: “No me gusta que me comparen con la Sra. B” y señaló que si bien la situación entre ambos no era la ideal, consideraba relevante la cercanía de edades entre ambos.

Noah Beck y su hermana sonríen a cámara en una playa durante el atardecer. Él lleva una gorra verde y camisa vaquera; ella, un vestido de cuadros
Haley Beck, hermana de Noah Beck, enfrenta acusaciones adicionales de inducción a la prostitución (Instagram: Tatum Beck).

El alumno era menor cuando comenzaron los contactos. Según The New York Post, Beck se acercó a él siendo su profesora de psicología en segundo o tercer año de preparatoria. Ni el joven ni su familia colaboraron en profundidad en la investigación por temor al impacto en futuras becas deportivas universitarias. No obstante, la madre del estudiante reconoció estar al tanto de la naturaleza sexual del vínculo.

En paralelo, Burlaka fue acusada por el distrito de enviar videos de contenido sexual en los que pronunciaba el nombre del alumno. La existencia del material fue reportada en julio de 2025, cuando la abuela del menor encontró uno de los videos en su teléfono.

Mujer rubia de ojos azules sonríe a la cámara, lleva un top negro y un collar de flores blancas y amarillas. El fondo borroso muestra plantas verdes
Angela Burlaka, con 25 años de servicio en Centennial High School, fue señalada por enviar videos de contenido sexual en los que mencionaba al menor (Facebook: Centennial High School).

Las consecuencias disciplinarias y la investigación penal

Tal como informó The New York Post, las docentes fueron suspendidas administrativamente en agosto de 2025, luego de que el Departamento de Policía de Peoria notificara al distrito sobre la presunta relación y las denominadas “prácticas depredadoras”. Angela Burlaka renunció voluntariamente a sus títulos estatales tras su desvinculación, mientras que Haley Beck no lo hizo.

El 11 de marzo siguiente, un funcionario recomendó la destitución definitiva de Beck y su inhabilitación para ejercer en el distrito. La junta del distrito escolar aprobó por unanimidad la medida, mientras que la Fiscalía del Condado de Maricopa devolvió los casos a la policía para profundizar la investigación antes de definir una imputación formal, según People.

Un hombre y una mujer sentados frente a micrófonos en un estudio de podcast o radio, con una pantalla oscura al fondo que muestra gráficos en forma de dados
La junta del distrito escolar de Peoria aprobó unánimemente la destitución definitiva de Haley Beck e inhabilitó su ejercicio docente (Captura de video: Put A Sock In It Podcast).

Por su parte, la fiscalía indicó que aún no existe un calendario para una posible presentación de cargos y la investigación penal sigue activa. De acuerdo con The New York Post, los detectives de Peoria consideran que hay suficiente evidencia para formular acusaciones y no descartan la existencia de más víctimas.

Us Weekly detalló que Beck no ha hecho pública su versión, aunque su abogado, Matt Long, afirmó a The Arizona Republic: “La señorita Beck tiene derecho al debido proceso y confiamos en que una revisión exhaustiva de los hechos demostrará su inocencia”.

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