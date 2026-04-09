Expansión récord, innovación digital y menú renovado impulsan el liderazgo de The Cheesecake Factory en Estados Unidos

The Cheesecake Factory abre 25 nuevos restaurantes en 2025 y consolida su liderazgo en el sector gastronómico de Estados Unidos (Eater)

El crecimiento de The Cheesecake Factory en 2025 se evidenció no solo en sus resultados financieros, sino también en la expansión territorial y la diversificación de su oferta gastronómica.

La empresa abrió 25 nuevos restaurantes y consolidó su presencia en centros comerciales estadounidenses, alcanzando ingresos anuales de USD 3.750 millones, según detalló su director ejecutivo, David Overton.

Este desempeño, impulsado por el aumento de ventas y el récord de aperturas en un solo año, posicionó a la cadena como uno de los actores de mayor relevancia en el sector ante una competencia en aumento y hábitos de consumo en constante cambio.

En un entorno marcado por la presión inflacionaria y la búsqueda de experiencias diferenciadas, The Cheesecake Factory apostó por estrategias de fidelización y digitalización.

Overton afirmó que los “resultados sólidos” de la compañía se debieron tanto al crecimiento orgánico como a la capacidad de adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores.

La cadena alcanza ingresos récord de USD 3.750 millones impulsada por la expansión territorial y el crecimiento de ventas (Ricardo DeAratanha / Los Angeles Times)

El grupo, que también gestiona las marcas Flower Child y North Italia, identificó 2025 como un año récord en su historia reciente, estableciendo bases para próximas fases de expansión.

La compañía informó que el incremento de ingresos a USD 3.750 millones fue resultado de la apertura de nuevos locales y el fortalecimiento de la clientela recurrente.

De acuerdo con reportes internos, la estrategia de elegir ubicaciones de alto tránsito, particularmente centros comerciales, permitió a The Cheesecake Factory captar nuevos públicos y aumentar la frecuencia de visitas de sus clientes.

El crecimiento físico se acompañó de una apuesta por la innovación digital, concretada en el lanzamiento de una aplicación móvil propia.

El 1 de abril de 2026, The Cheesecake Factory anunció a sus clientes el lanzamiento anticipado de su nueva app vinculada al programa de fidelidad Cheesecake Rewards.

La aplicación permite reservar mesas, consultar el historial de pedidos y guardar platos preferidos, buscando ofrecer una experiencia más integrada en todos los puntos de contacto con el cliente.

David Overton, CEO de The Cheesecake Factory, destaca que la fidelización y la innovación tecnológica son claves para el éxito de la empresa (Tripadvisor)

Quienes descarguen la app entre el 1 y el 30 de abril tendrán acceso a un trozo gratuito de cheesecake o layer cake, beneficio exclusivo para quienes formen parte del programa, vigente desde junio de 2023 y que ya incluye ventajas como reservas online, postres de cumpleaños y recompensas adaptadas al usuario durante el año.

La presentación de la plataforma digital estuvo a cargo de David Overton y fue anticipada en febrero por el presidente de la compañía, David Gordon, quien señaló: “El objetivo es crear una experiencia más conectada y fluida para los invitados”.

La digitalización se considera clave en la estrategia de la empresa para consolidar la fidelidad, atraer nuevos públicos y responder a las expectativas de consumidores con mayores exigencias.

Estrategias para atraer a nuevos públicos y retener a los actuales

El menú de The Cheesecake Factory, reconocido por su amplia variedad, sumó en marzo diez opciones ligeras bajo la línea bites and bowls, ampliando la carta a más de 250 platos.

Esta medida responde al objetivo de adaptarse a consumidores que priorizan la salud, la practicidad y la personalización de la experiencia gastronómica.

Entre las nuevas propuestas aparecen pickle fries, nachos asiáticos de pollo, bollos de cerdo BBQ, arancini picante de jambalaya y bowls con pollo, carnitas, camarones o atún.

El menú de The Cheesecake Factory amplía su oferta a más de 250 platos con la incorporación de la línea bites and bowls en 2025 (Vox)

La compañía introdujo la línea bites and bowls en 2025 anticipando la demanda de opciones con menor carga calórica y alto valor proteico.

Este enfoque busca captar al público que cuida su alimentación, incluyendo usuarios de medicamentos GLP-1 para el control del apetito, un segmento en crecimiento en Estados Unidos.

Además, la iniciativa se alinea con una tendencia de la industria donde la satisfacción del cliente depende cada vez más de la calidad y la adaptabilidad de la oferta.

El consultor David Portalatin, de Circana, destacó que “los restaurantes siguen adaptándose y creciendo con estas tendencias”, ya que los cambios en preferencias alimenticias no necesariamente implican dejar de salir a comer, sino modificar las costumbres y platos seleccionados.

La ampliación de la carta permite que The Cheesecake Factory mantenga su atractivo ante un público que reclama variedad y alternativas saludables, sin dejar de lado los clásicos de la marca.

El impacto de las novedades en la experiencia del cliente

Durante 2026, The Cheesecake Factory integró tecnología y diversificó su oferta gastronómica como ejes principales para reforzar la lealtad de sus clientes y captar nuevos segmentos.

La integración de tecnología y la diversificación de la oferta gastronómica consolidan a The Cheesecake Factory como referente de la restauración casual en Estados Unidos (SFGATE)

Tanto la app como la ampliación del menú forman parte de una estrategia orientada a la innovación y personalización, con el objetivo de mejorar la experiencia en cada visita.

La conjunción entre expansión física, digitalización y renovación de la carta posiciona a The Cheesecake Factory como referente en el segmento de la restauración casual en Estados Unidos.

La empresa busca responder con agilidad a las demandas del mercado, mantener la preferencia de sus clientes y consolidar su liderazgo en un sector caracterizado por la intensa competencia y la transformación constante.