El exdirector de la CIA dice que Irán está en el “proceso de parpadear” primero sobre el Estrecho de Ormuz

Una vista aérea con dron muestra embarcaciones navegando por el Estrecho de Ormuz, vista desde Musandam, Omán, el 25 de mayo de 2026 (Reuters)

Irán parece estar cediendo en el estrecho de Ormuz, una señal que podría destrabar un acuerdo inicial para reabrir sin condiciones una de las rutas marítimas más sensibles del comercio energético, dijo David Petraeus, exdirector de la CIA y presidente del KKR Global Institute, al medio CNBC durante la UBS Asian Investment Conference.

Ese eventual entendimiento, según Petraeus en CNBC, no debería permitir que Teherán controle el tránsito, cobre peajes ni formule amenazas de cierre futuro sobre el paso marítimo. El exjefe de inteligencia sostuvo que “parece que eso podría estar en camino”.

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La evaluación llegó después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmara durante el fin de semana que las conversaciones para terminar la guerra con Irán y reabrir el estrecho avanzan, aunque pidió a su equipo negociador que no acelere un pacto.

La principal traba de las negociaciones está en la exigencia de Teherán de conservar dentro del país una reserva de uranio enriquecido y de imponer peajes por el paso por Ormuz, de acuerdo con CNBC.

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Petraeus advirtió no dar a Teherán control sobre la vía marítima

Petraeus, general retirado de Estados Unidos con mandos de combate en Irak y Afganistán, dijo que si Irán conserva algún grado de control sobre esa vía crítica, el país podría quedar “fortalecido estratégicamente” pese a haber sido debilitado en el plano militar por los ataques de Estados Unidos e Israel.

Al describir ese deterioro, Petraeus afirmó: “Toda su marina está en gran parte hundida, salvo las lanchas rápidas; su capacidad de misiles se ha reducido sustancialmente; cuarteles generales, instalaciones militares, sin fuerza aérea, etcétera”.

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Aun así, advirtió que Irán todavía conserva medios para amenazar el cierre del estrecho. Según Petraeus, podría hacerlo minando la vía marítima o utilizando drones, misiles y lanchas rápidas para atacar buques comerciales.

David Petraeus (AP)

Ese escenario implica que, incluso con sus capacidades militares reducidas, Teherán aún podría impedir que el estrecho recupere su funcionamiento anterior a la guerra, dijo Petraeus. Y señaló que el régimen iraní estaba en el proceso de “parpadear” primero en la mesa de negociaciones.

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El estrecho es solo una parte de la negociación

Petraeus señaló que Ormuz es un componente importante del acuerdo en discusión, pero no el único. Añadió que también deben resolverse el programa nuclear iraní y la financiación de grupos aliados de Teherán como Hezbollah.

Sobre esos puntos, el exdirector de la CIA dijo: “Deberían abordarse, pero no me queda nada claro que eso vaya a ocurrir en el corto plazo”.

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El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio dijo en Nueva Delhi que un acuerdo podría concretarse “hoy”, según France 24. La agencia Reuters informó además que Rubio declaró ante periodistas que Estados Unidos dará a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito antes de explorar “alternativas”.

Peajes en el estrecho

La insistencia de Irán en mantener el cobro de tasas por servicios en el estrecho de Ormuz está generando nuevos obstáculos para la consolidación de una tregua con Estados Unidos. Al mismo tiempo, Israel advierte que la eliminación de la amenaza nuclear iraní sigue siendo un requisito para cualquier acuerdo de paz en la región.

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Una mujer sostiene una bandera iraní cerca de una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán (Reuters)

La decisión de Irán de aplicar estas tasas introduce un elemento sin precedentes en la ruta marítima clave para el comercio energético mundial y agrega tensión a las negociaciones de alto el fuego. Antes del reciente conflicto militar, no existían estas tarifas, lo que ha generado preocupación entre los actores internacionales y contribuye a la inestabilidad en los mercados petroleros globales.