Colombia

Condenaron a 18 años de cárcel en Estados Unidos a norteamericano que abusó de una menor en Medellín: la niña resultó en embarazo

Michael Jamie Inofuentes entregó dinero en tres ocasiones a la víctima, simulando interés por su situación de vulnerabilidad

Guardar
Condenaron a 18 años de
Condenaron a 18 años de cárcel a estadounidense por abusar de una menor en Medellín, que embarazó - crédito @FicoGutierrez/X

El 27 de febrero de 2026, un juez de Estados Unidos condenó a Michael Jamie Inofuentes, ciudadano americano de 45 años originario de Virginia, a 18 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 15 años en Medellín, Antioquia.

La condena, emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia luego de una investigación transnacional, puso en evidencia la colaboración articulada entre autoridades de ambos países y sienta un precedente en la lucha contra la explotación sexual de menores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Entre las pruebas decisivas para la condena se encuentran las conversaciones por WhatsApp mantenidas entre Inofuentes y la víctima, en las que quedó demostrado que el acusado entregó dinero en tres ocasiones a la menor, simulando interés por su situación de vulnerabilidad y usando el alias Laura para contactarla. La investigación también reveló que la adolescente quedó embarazada a raíz de los encuentros con Inofuentes, hecho que éste reconoció tras inicialmente haber negado cualquier relación sexual.

Las pruebas digitales y la operación internacional facilitaron la captura del acusado en Miami

Chats de WhatsApp en los
Chats de WhatsApp en los que Michael Jaime Inofuentes negocia con una menor pagos por encuentros sexuales en Medellín - crédito Distrito de Virginia

El destino de Inofuentes quedó sellado tras su captura el 4 de noviembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami. Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante un acto público donde destacó el “trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía, HSI Colombia y HSI Washington”, la detención fue posible gracias a la alerta emitida por las autoridades colombianas tras la denuncia interpuesta por la madre de la menor.

En el momento de su detención, Inofuentes regresaba de Colombia y se disponía a abordar un vuelo hacia Washington. La recopilación de pruebas digitales, rastreo de movimientos y coordinación judicial entre ambos países permitió formalizar la imputación en territorio estadounidense.

La dinámica del delito y la reincidencia reconocida por el acusado

La investigación reveló giros de
La investigación reveló giros de dinero a tratantes, conversaciones de Whatsapp en las que negociaba pagos de hasta doscientos mil pesos y fotografías tomadas en su apartamento en la capital antioqueña - crédito Camila Díaz / Colprensa y @FicoGutierrez/X

Según consta en el proceso, Inofuentes pagó entre USD 13 y USD 47 (el equivalente a $50.000 y $180.000) a la menor en diferentes ocasiones, ambos encontrándose en un hotel de Medellín que el estadounidense había llegado a registrar como su segunda residencia.

Las conversaciones y transacciones documentadas ocurrieron entre el 26 de febrero y el 14 de abril de 2024, con un intento no concretado por trasladar a la víctima hacia otra ciudad, frustrado por las restricciones legales sobre el traslado de menores en aeropuertos colombianos.

Durante la investigación judicial, Inofuentes admitió además que había tenido hijos en Colombia fruto de otros episodios de explotación sexual de menores, aunque no especificó cuántos. Las autoridades se encuentran cruzando información para verificar la veracidad de esta confesión y asociarla a otros posibles casos en curso.

El alcalde celebró la condena
El alcalde celebró la condena de 18 años del criminal estadounidense - crédito @FicoGutierrez/X

Este fallo eleva a cuatro el número de extranjeros condenados por delitos sexuales contra menores en Medellín. En la misma jurisdicción fueron sentenciados Stefan Andrés Correa y Manuel Poceiro a cadena perpetua y Mohamed Anaswed a 21 años de prisión en Estados Unidos.

“Es la cuarta sentencia de esta ofensiva internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: • Stefan Correa: cadena perpetua. • Manuel Poceiro: cadena perpetua. • Mohamed Anaswed: 21 años. • Michael Jamie Inofuentes: 18 años”.

El mandatario local subrayó que los operativos continúan mostrando resultados. “Esta semana, en una corte de Miami, el ciudadano Ramón Arellano fue declarado culpable por inducir actividades sexuales con menores en Medellín. En pocos meses se conocerá su condena”, informó Federico Gutiérrez, dejando clara la magnitud transnacional y la respuesta judicial coordinada frente a este tipo de delitos.

A propósito, señaló: “Cero impunidad. Quien venga a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena, incluso fuera del país.

Temas Relacionados

Michael Jaime InofuentesExtranjeros MedellínEstadounidense en MedellínPedofiloCondena Michel Jaime InofuentesFederico GutiérrezExplotación sexual de menoresDelitos sexualesEmbarazo de menor de edadColombia-Noticias

Más Noticias

Se accidentó transporte militar en el Cauca mientras intentaban retener a un hombre con explosivos: un soldado resultó muerto

Un grupo de personas se aglomeró y avanzó hacia los uniformados, buscando obstaculizar su labor, lo que llevó a la tropa a efectuar un repliegue táctico. La evacuación del capturado, junto con el personal militar, se realizó en vehículos, uno de ellos con blindaje

Se accidentó transporte militar en

Por no recibir medicamentos de Nueva EPS, médico que padece dos enfermedades huérfanas pidió que le autoricen la eutanasia

El video se hizo viral en redes sociales el 26 de febrero de 2026, un día antes de la expedición del Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, y que establece las nuevas reglas para la operación en el país de las Entidades Promotoras de Salud (EPS)

Por no recibir medicamentos de

Margarita Rosa de Francisco se refirió a la fritanga y provocó debate en redes: “Prohibiré el consumo de arroz con sangre”

Las redes sociales estallaron tras el llamado de la reconocida actriz a eliminar ingredientes tradicionales de la mesa colombiana

Margarita Rosa de Francisco se

Habrá ley seca el fin de semana del 8 de marzo: estas son las medidas que anunció el Gobierno para las elecciones

Respecto a las actividades proselitistas, Benedetti informó que a partir del lunes 2 de marzo y hasta el lunes 9 de marzo del 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados

Habrá ley seca el fin

Nicolás Arrieta habló sobre el momento más duro en ‘La casa de los famosos Colombia’ debido a su adicción: “Perdí todo, pero hoy gané un día”

El creador de contenido abrió su corazón en el Canal RCN y se refirió a su proceso de recuperación, mientras confesaba las lecciones que le dejó el ‘reality’, donde aprendió a reconstruirse día a día

Nicolás Arrieta habló sobre el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco se

Margarita Rosa de Francisco se refirió a la fritanga y provocó debate en redes: “Prohibiré el consumo de arroz con sangre”

Nicolás Arrieta habló sobre el momento más duro en ‘La casa de los famosos Colombia’ debido a su adicción: “Perdí todo, pero hoy gané un día”

El padre Diego Jaramillo, director de ‘El Minuto de Dios’, habló de los sacerdotes que lo reemplazarían en caso de su muerte: “Hay varios”

Grupo Frontera anunció colaboración con Silvestre Dangond: vocalista de la agrupación dio detalles

Diomedes Díaz, Gabo y Garzón: estos son los billetes con el rostro de famosos muertos que se han vuelto virales en redes

Deportes

El exdefensor de la selección

El exdefensor de la selección Colombia Iván Ramiro Córdoba anunció que tiene un nuevo negocio: este es el listado de sus emprendimientos

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver la última fecha del Sudamericano Sub-20 en la que la Tricolor se juega la clasificación al Mundial

Crece la importancia de James Rodríguez en la MLS: el colombiano revolucionó el calendario del Minnesota United aún sin debutar

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diaz en el clásico de Alemania por la fecha 24 de la Bundesliga

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”