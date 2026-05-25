The Mandalorian and Grogu conquista los cines en su primer fin de semana y supera los 145 millones de dólares

El monto global de The Mandalorian and Grogu llegó a $145 millones gracias al impulso internacional, según cifras de Disney

El estreno de “The Mandalorian and Grogu” supuso el regreso de la franquicia “Star Wars” a la gran pantalla tras casi siete años sin presencia en cines. La película consiguió 82 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana y alcanzó un estimado de 102 millones de dólares al cierre del lunes, de acuerdo con datos de Comscore.

Este resultado cumplió con las previsiones del sector, aunque generó debate sobre si es suficiente para una saga de este tamaño. Si bien el monto es relevante en el contexto pospandemia, se ubica por debajo de los estándares previos a 2020.

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El desempeño de la película se vio reforzado por el interés de los seguidores de la serie original de Disney+, quienes acudieron masivamente al estreno. La historia de Din Djarin y Grogu, personajes populares en la cultura pop reciente, logró movilizar a distintos segmentos de público.

El estreno de The Mandalorian and Grogu marca el regreso de Star Wars a los cines tras siete años de ausencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito inicial de taquilla sugiere que la franquicia mantiene su atractivo, incluso tras la transición de la pantalla chica a la grande. A nivel internacional, la película sumó USD 52 millones, elevando el total global a USD 145 millones en su primer fin de semana, según cifras reportadas por Disney.

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Comparación y expectativas en la franquicia Star Wars

El arranque de “The Mandalorian and Grogu” fue comparado de inmediato con otros estrenos recientes de “Star Wars”. El anterior récord negativo lo ostentaba “Solo: A Star Wars Story” (2018), que abrió con USD 84 millones y llegó a USD 103 millones durante el mismo feriado, aunque aquella producción fue considerada un fracaso comercial. En contraste, el nuevo estreno contó con una mejor recepción crítica y un presupuesto más controlado, de acuerdo con las estimaciones recogidas por el agregador Rotten Tomatoes.

La reacción del público resultó más positiva que la obtenida por “The Rise of Skywalker” (2019), último episodio de la saga principal, que había mostrado signos de desgaste en la franquicia. La calificación “A-” en CinemaScore para “The Mandalorian and Grogu” superó el “B+” de su predecesora, según la medición de CinemaScore. Esta evaluación refleja el respaldo de los fans y el interés renovado, lo que incrementa las expectativas para futuros proyectos del universo galáctico.

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La recepción crítica y la puntuación A- en CinemaScore reflejan el apoyo de los fanáticos a The Mandalorian and Grogu (Disney+ vía AP)

Estrategia de Disney y Lucasfilm después de la saga Skywalker

Tras finalizar la saga Skywalker en 2019, Lucasfilm optó por concentrarse en la producción de series para Disney+, como “The Book of Boba Fett”, “Ahsoka” y “Andor”, según comunicados y anuncios del propio estudio. Esta estrategia buscó mantener vigente el interés en la franquicia y explorar nuevas historias dentro del universo de “Star Wars”.

El salto de regreso al cine con “The Mandalorian and Grogu” fue interpretado como una prueba del potencial comercial de la saga fuera del streaming. El éxito en taquilla refuerza la confianza de los estudios en continuar apostando por el formato cinematográfico.

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El desempeño positivo demuestra que la exposición previa en Disney+ no agotó el interés de la audiencia por ver a estos personajes en la pantalla grande. Con la próxima llegada de “Star Wars: Starfighter”, prevista para 2027, Disney y Lucasfilm buscan consolidar la marca como referente del entretenimiento global, según informó Lucasfilm.

La relación entre Din Djarin y Grogu, un elemento clave en el desarrollo de la trama. (Créditos: Disney+)

Resultados del fin de semana y desempeño de otros estrenos

El fin de semana mostró una recuperación paulatina para las salas de cine estadounidenses, con una recaudación total de USD 221 millones entre todas las películas en cartelera, de acuerdo con Comscore. Esta cifra se aproxima a los niveles previos a la pandemia y refleja el retorno del público a la experiencia colectiva del cine. El éxito de “The Mandalorian and Grogu” fue acompañado por títulos de diversos géneros.

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Entre los estrenos destacados, la película de terror “Obsession” sumó $28 millones en su segundo fin de semana, acumulando USD 58,5 millones en Norteamérica. El biopic “Michael” sobre Michael Jackson logró USD 25,7 millones en su quinta semana, mientras que “The Devil Wears Prada 2” alcanzó USD 16,5 millones. Otras producciones, como “Passenger” e “I Love Boosters”, no lograron ingresar al top cinco, evidenciando la competencia intensa de la temporada, según el relevamiento de Comscore.

The Mandalorian and Grogu se distancia del bajo desempeño comercial de Solo: A Star Wars Story y revitaliza la franquicia (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

Importancia del verano para la industria cinematográfica

El inicio del verano en Estados Unidos con el Memorial Day representa un momento clave para los estudios, ya que históricamente el periodo aporta alrededor de USD 4.000 millones o el 40% de la recaudación anual en taquilla, según estimaciones citadas por analistas del sector.

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La diversidad de estrenos y la afluencia de público durante estos meses son determinantes para la salud financiera de la industria. Un arranque sólido genera optimismo sobre la recuperación del sector tras años de incertidumbre.

El comportamiento de la taquilla en verano suele marcar la tendencia del resto del año. El buen desempeño de títulos como “The Mandalorian and Grogu” establece una base prometedora para las próximas semanas. Los analistas consideran que un verano exitoso puede consolidar la recuperación y revitalizar la confianza de los estudios, según lo informado por Variety.

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