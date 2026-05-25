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Más de un millón de musulmanes iniciaron la peregrinación a La Meca en plena negociación de paz en Oriente Medio

La ciudad sagrada recibe a fieles procedentes de numerosos países en un contexto marcado por tensiones y negociaciones internacionales, mientras la vigilancia se refuerza para resguardar la seguridad durante los rituales religiosos

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Un peregrino musulmán se echa agua sobre la cabeza para refrescarse ante la Gran Mezquita durante el peregrinaje anual del haj en la ciudad sagrada de La Meca, en Arabia Saudí, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)
Un peregrino musulmán se echa agua sobre la cabeza para refrescarse ante la Gran Mezquita durante el peregrinaje anual del haj en la ciudad sagrada de La Meca, en Arabia Saudí, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri)

Unos 1,5 millones de musulmanes iniciaron el lunes los rituales ancestrales del hach, la gran peregrinación musulmana a La Meca, en un contexto de esperanzas ante un acuerdo que ponga fin de forma duradera a la guerra en Oriente Medio.

Reunidos en la ciudad más sagrada del islam, bajo temperaturas que podrían alcanzar hasta 47 grados durante el día, los peregrinos vestidos de blanco comenzaron cumpliendo el rito del “tawaf”, que consiste en dar vueltas alrededor de la Kaaba, la estructura cúbica negra hacia la que se dirigen en oración los musulmanes de todo el mundo, en el corazón de la Gran Mezquita.

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Este año, el inicio del hach coincide con un posible avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz.

Más de un millón de musulmanes inician peregrinación a La Meca en plena negociación de paz en Oriente Medio
Fieles musulmanes rezan en una calle cercana al complejo de la Gran Mezquita en la ciudad santa de La Meca el 24 de mayo de 2026, antes de la peregrinación anual del Hajj. (Foto de Zain JAAFAR / AFP)

Arabia Saudita y sus vecinos del Golfo, aliados de Washington, han sufrido durante semanas salvas de drones y misiles iraníes, en represalia por el ataque israelo-estadounidense lanzado el 28 de febrero.

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Pero Riad se empeña en mantener la política al margen de la peregrinación, a la que asisten miles de fieles iraníes.

A pesar de la guerra y de la incertidumbre sobre una reanudación del conflicto, la peregrinación a La Meca ha atraído a más visitantes que el año pasado, según las autoridades sauditas.

Más de un millón de musulmanes inician peregrinación a La Meca en plena negociación de paz en Oriente Medio
Musulmanes realizan la oración vespertina alrededor de la Kaaba, el santuario más sagrado del Islam, en el complejo de la Gran Mezquita el 24 de mayo de 2026, antes de la peregrinación anual del Hajj. (Foto de Zain JAAFAR / AFP)

Mientras los presentes en La Meca se dejan llevar por la euforia espiritual que les produce cumplir con uno de los cinco pilares del islam, el reino se mantiene en estado de alerta.

“Las fuerzas de defensa aérea están encargadas de proteger el cielo sobre los lugares santos y de hacer frente a cualquier amenaza aérea, garantizando la seguridad y la tranquilidad de los peregrinos”, subrayó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita en las redes sociales, mostrando en un video los medios desplegados en la periferia de La Meca.

Miles de millones de dólares

Peregrinos consultados por la AFP expresaron su esperanza en una recuperación inminente de la paz. “El conflicto en Irán ha afectado a todo el mundo. Nadie quiere guerras”, afirma Mohamed Chahada, un egipcio en sus 50 años, entrevistado entre la multitud de fieles que salían de la Gran Mezquita.

Más de un millón de musulmanes inician peregrinación a La Meca en plena negociación de paz en Oriente Medio
Más de 1,5 millones de peregrinos han llegado a Arabia Saudí procedentes del extranjero para la próxima peregrinación del Hajj, según un funcionario saudí, superando el número de visitantes internacionales del año pasado a pesar de la guerra en Oriente Medio. (Foto de Zain JAAFAR / AFP)

Esta peregrinación, una de las mayores concentraciones religiosas del mundo, debe ser realizada por todo musulmán al menos una vez en la vida si cuenta con los medios para ello.

El hach consiste en una serie de ritos que se desarrollan a lo largo de varios días en el corazón de La Meca y sus alrededores.

Antes de llegar a la ciudad santa, los peregrinos deben entrar primero en un estado de pureza, llamado ihram, que exige una vestimenta y un comportamiento adecuados.

Más de un millón de musulmanes inician peregrinación a La Meca en plena negociación de paz en Oriente Medio
Fieles musulmanes abandonan el complejo de la Gran Mezquita tras ofrecer sus oraciones en la ciudad santa de La Meca el 24 de mayo de 2026, antes de la peregrinación anual del Hajj. (Foto de Zain JAAFAR / AFP)

Los hombres llevan una prenda blanca sin costuras que subraya la unidad entre los creyentes, independientemente de su condición social o de su nacionalidad.

Las mujeres, por su parte, visten túnicas holgadas, en su mayoría blancas, que solo dejan al descubierto el rostro y las manos.

El primer ritual consiste en dar siete vueltas alrededor de la Kaaba. Después, los peregrinos pasarán la noche en carpas con aire acondicionado en Mina antes de dirigirse el jueves al monte Arafat, una colina situada a unos veinte kilómetros de La Meca, donde el profeta Mahoma habría pronunciado su último sermón, marcando la etapa central del hach.

Más de un millón de musulmanes inician peregrinación a La Meca en plena negociación de paz en Oriente Medio
Musulmanes realizan la oración vespertina alrededor de la Kaaba, el santuario más sagrado del Islam, en el complejo de la Gran Mezquita el 24 de mayo de 2026, antes de la peregrinación anual del Hajj. (Foto de Zain JAAFAR / AFP)

Arabia Saudita, que alberga los santuarios más sagrados del islam en La Meca y Medina, genera cada año miles de millones de dólares gracias a esta peregrinación.

(con información de AFP)

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