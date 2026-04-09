Disneyland prohibirá este artículo esencial de uso diario en algunas de sus atracciones

Objetos personales sin asegurar, como teléfonos y botellas, representan un riesgo de seguridad en las principales atracciones del parque (Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, Archivo)

Un nuevo cambio en la política de acceso ha sorprendido a los visitantes habituales de Disneyland, al prohibirse en ciertas atracciones un artículo que muchos consideran esencial para pasar el día en los parques: las populares Stanley Cups, los vasos reutilizables de acero inoxidable. La medida responde a una problemática concreta que afecta tanto la experiencia del usuario como la operación interna de Disneyland. Este ajuste en las normas de acceso ha generado debate y lleva a los visitantes a replantear su lista de imprescindibles para un día en el parque.

La decisión de prohibir las Stanley Cups en determinadas atracciones de Disneyland surge tras una serie de incidentes en los que los visitantes dejaron caer accidentalmente estos vasos durante los recorridos. Los reportes indican que, al desprenderse de las manos de sus dueños, estos objetos pueden provocar situaciones complejas para el personal de operaciones, obligando a detener las atracciones y afectar la fluidez de las filas. Según el New York Post, los responsables de Disneyland han identificado que la caída de objetos voluminosos como las Stanley Cups representa un riesgo tanto para la seguridad como para la experiencia de los visitantes.

Este nuevo enfoque busca reducir los tiempos de detención de las atracciones y evitar accidentes que puedan derivar en lesiones o daños a la infraestructura. El hecho de que las Stanley Cups sean más grandes y pesadas que otras botellas reutilizables incrementa el riesgo de que, si caen durante un trayecto, provoquen paradas imprevistas o incluso pongan en peligro a quienes viajan en los vehículos de las atracciones. La popularidad de estos vasos, sumada a su diseño robusto, ha hecho que sean especialmente señalados en este tipo de incidentes.

Las consecuencias de portar objetos personales en las atracciones de Disneyland no se limitan únicamente a las Stanley Cups. Según cifras publicadas por Mickey Visit, los incidentes relacionados con objetos olvidados o caídos dentro de las atracciones eran responsables, en promedio, del 10 % de los retrasos en el funcionamiento de los juegos. Sin embargo, esa cifra ha crecido hasta el 13 %, indicando un aumento en la frecuencia de estos problemas. La relación directa entre la presencia de objetos no asegurados y la interrupción de los recorridos ha llevado a los responsables del parque a endurecer las normas y a buscar estrategias más eficaces para controlar la situación.

La dinámica interna de las atracciones también se ha visto afectada por el uso inadecuado de otros objetos personales, como los teléfonos inteligentes. En la popular Mickey & Minnie’s Runaway Railway, ubicada en Mickey’s Toontown, las instrucciones para el personal son detener el recorrido si se observa a un visitante con un dispositivo en la mano. Esta atracción utiliza un sistema sin rieles, y un teléfono caído puede activar sensores de seguridad que detienen la operación durante varias horas, con el consiguiente perjuicio para los visitantes y el personal. En juegos de alta velocidad, como Space Mountain, un objeto suelto puede convertirse en un proyectil peligroso para los demás.

Disneyland prohíbe las populares Stanley Cups en ciertas atracciones para evitar accidentes y retrasos operativos

La lista de objetos prohibidos en las atracciones y en el conjunto de los parques de Disney es extensa y busca ante todo garantizar la seguridad y el orden. De acuerdo con la web oficial de Disneyland, no solo las Stanley Cups quedan restringidas en ciertas circunstancias: tampoco se permite el ingreso de palos para selfies, silbatos, juguetes con apariencia de armas de fuego ni objetos de vidrio. Estas restricciones se implementan para evitar accidentes, confusiones o incidentes que comprometan la integridad física de los visitantes y la operación de las instalaciones.

Aunque los teléfonos inteligentes siguen siendo permitidos en la mayoría de las atracciones, los visitantes deben guardarlos de forma segura en bolsillos, mochilas o bolsos, y no utilizarlos durante los trayectos. La política es clara: cualquier objeto que no pueda asegurarse adecuadamente representa un riesgo, especialmente en las atracciones más modernas o aquellas que alcanzan altas velocidades.

Disneyland ha desarrollado varias opciones para facilitar el almacenamiento de objetos personales durante la visita. En algunas atracciones, los visitantes pueden dejar sus vasos o pertenencias en espacios designados ubicados en la estación de embarque, asegurando que los objetos estén disponibles al finalizar el recorrido. Para quienes requieren mayor comodidad o buscan evitar cualquier inconveniente, el parque pone a disposición taquillas de alquiler con un costo adicional, donde es posible resguardar objetos durante el día.

La lista de artículos prohibidos en Disneyland incluye palos para selfies, juguetes con forma de arma y recipientes de vidrio, además de las Stanley Cups (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Estas soluciones buscan reducir los incidentes y ofrecer alternativas prácticas a quienes desean disfrutar de todas las atracciones sin preocuparse por la seguridad de sus pertenencias. El sistema de almacenamiento se adapta a las distintas necesidades de los visitantes, permitiendo tanto la custodia temporal como opciones más prolongadas.

La preocupación por la hidratación no desaparece pese a las nuevas restricciones. Disneyland ofrece varias alternativas para que los visitantes puedan mantenerse hidratados a lo largo de su recorrido. Todos los restaurantes de comida rápida en Disneyland Resort, así como los parques temáticos, proporcionan vasos de agua helada gratuitos a quienes lo soliciten. Además, existen fuentes de agua y puntos para rellenar botellas distribuidos por todo el complejo, facilitando el acceso al agua en cualquier momento del día.

Para quienes desean seguir utilizando botellas reutilizables, una recomendación es optar por modelos más pequeños y compactos que puedan guardarse fácilmente en mochilas, bolsos o incluso en los bolsillos de la chaqueta. La clave es elegir recipientes que no representen un riesgo durante las atracciones, pero que permitan mantener el hábito de hidratarse sin incurrir en sanciones ni poner en peligro la experiencia propia ni la de otros visitantes.