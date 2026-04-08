Una turista estadounidense desaparece en las Bahamas y su esposo queda bajo sospecha por contradicciones en su relato

La desaparición de Lynette Hooker en las Bahamas se produce tras amenazas previas de su esposo, Brian Hooker, según denuncia familiar (@ the_sailing_hookers / Instagram)

La desaparición de Lynette Hooker, ciudadana estadounidense de 55 años en las Bahamas, despertó sospechas en su familia tras conocerse amenazas previas de su esposo, Brian Hooker, de 58 años. Karli Aylesworth, hija de Lynette, señaló a medios nacionales que existían antecedentes de violencia, un dato relevante ante la falta de avances en la búsqueda y la ausencia de investigación penal.

La familia de Lynette difundió una nota de voz en la que, según Karli, Brian manifestó en el pasado que “podía tirarla por la borda”, una frase cuyo significado resulta relevante tras la desaparición en altamar. En declaraciones a la cadena estadounidense Fox News, Aylesworth afirmó: “Creo que algo pudo haberle sucedido”, dejando claro su temor y cuestionando la versión oficial.

Según reportes de la policía local de las Bahamas, Lynette desapareció la noche del sábado tras caer de una lancha neumática mientras intentaba regresar al yate familiar Soulmate junto a Brian.

El incidente ocurrió poco después de que la pareja partiera de Hope Town rumbo a Elbow Cay al atardecer. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad locales no han presentado cargos contra Brian ni iniciado una causa penal, tal como confirmaron fuentes oficiales a medios estadounidenses de referencia.

Las declaraciones de Karli Aylesworth han puesto en duda la narrativa presentada por Brian Hooker. De acuerdo con su testimonio a la cadena estadounidense CBS News, su madre tenía amplia experiencia a bordo y rara vez perdía el equilibrio.

Aylesworth también recalcó que Brian siempre estaba al volante, lo que consideró incoherente, ya que según sostiene, “las llaves del bote estaban en poder de Lynette al momento de la caída”, un detalle que no encajaría con lo reportado por Brian.

La reconstrucción oficial del episodio indica que, tras el incidente, Brian remó en la lancha hasta Marsh Harbour, arribando después de las 04:00.

En ese momento, notificó la desaparición de Lynette a las autoridades y contactó a la familia, informando que el equipo de rescate había localizado “el dispositivo de flotación que le lancé a mamá cuando se cayó por la borda”. Esta versión fue recogida por la cadena estadounidense CNN.

En su declaración ante las autoridades bahameñas, Brian sostuvo que la última vez que vio a Lynette fue mientras nadaba hacia la orilla, un punto que la familia pone en duda debido a las condiciones del mar y a la experiencia de Lynette en navegación.

La hija de Lynette manifestó que, a medida que pasan las horas sin novedades, disminuyen las posibilidades de hallar a su madre con vida. “Cuanto más tiempo pasa, menos creo que vaya a volver con vida. No creo que se pueda sobrevivir tanto tiempo, pero espero que tal vez esté en alguna pequeña isla”, expresó a CNN.

La cronología del incidente y la reacción de las autoridades

El dispositivo de flotación lanzado a Lynette fue localizado lejos del supuesto punto de caída, lo que incrementa las dudas sobre la cronología presentada (@thesailinghookers / TikTok)

El episodio ocurrió la noche del sábado, cuando Lynette y Brian Hooker partieron desde Hope Town hacia Elbow Cay en una pequeña lancha neumática. Según el reporte de la policía local de las Bahamas, Lynette cayó al agua durante el trayecto y fue arrastrada por la corriente sin que su esposo lograra rescatarla. Brian, al no poder recuperarla, remó hasta Marsh Harbour para pedir ayuda.

La policía local, en declaraciones a medios bahameños, confirmó que hasta el momento no existen elementos suficientes para abrir una investigación criminal contra Brian Hooker.

Las tareas de búsqueda se han centrado en la zona donde desapareció Lynette, con la colaboración de unidades marítimas y aéreas, aunque sin resultados positivos hasta el cierre de este reporte.

Fuentes oficiales también detallaron que la familia Hooker no tenía antecedentes previos en el país y que la embarcación Soulmate estaba registrada de manera regular para actividades recreativas y turísticas, lo que disminuye la probabilidad de una infracción administrativa.

Dudas e inconsistencias en la versión de los hechos

Las tareas de búsqueda en aguas de Elbow Cay y Hope Town continúan mientras la familia reclama respuestas transparentes y acción oficial efectiva sobre el caso (NBC News)

Las declaraciones de Karli Aylesworth han resaltado varias inconsistencias en el relato presentado por Brian Hooker. Una de las principales dudas se relaciona con el hecho de que Lynette, con experiencia en navegación y responsable de las llaves de la lancha en ese momento, haya perdido el equilibrio y caído por la borda.

Además, la hija señaló que Brian acostumbraba operar la embarcación, lo que plantea interrogantes sobre quién tenía el control en el momento del incidente.

El testimonio familiar, respaldado por documentos de la investigación, pone en duda la cronología del incidente, el tiempo que Brian tardó en pedir ayuda y el paradero exacto de los objetos recuperados tras la desaparición.

La familia también cuestionó por qué el dispositivo de flotación fue hallado lejos del punto donde supuestamente cayó Lynette.

La situación se complica ante la ausencia de cargos formales y la falta de una investigación penal, lo que ha generado preocupación entre los familiares y ha motivado pedidos de intervención a las autoridades estadounidenses en el extranjero.

Las redes sociales y la exposición pública del caso

Lynette y Brian Hooker compartían en redes sociales sus viajes y experiencias bajo el seudónimo The Sailing Hookers. Horas antes de la desaparición, la pareja publicó una fotografía de una lancha amarrada con el mensaje: “¿No vas a ir a ningún lado por un tiempo?”.

Esta publicación y el historial digital —que incluye rutinas náuticas y registros de sus rutas y actividades previas— resultan relevantes para la policía local de las Bahamas y los medios estadounidenses, ya que pueden aportar información adicional para reconstruir los hechos y establecer eventuales patrones de conducta.

La amplia cobertura mediática del caso, impulsada por la participación de medios internacionales y la viralización en redes, ha generado demandas públicas para que las autoridades de las Bahamas proporcionen información transparente y esclarezcan los hechos específicamente en relación con la desaparición de Lynette Hooker.

Las tareas de búsqueda continúan en aguas cercanas a Elbow Cay y Hope Town, con la ayuda de voluntarios locales, mientras la familia de Lynette Hooker exige respuestas claras y una revisión exhaustiva de la actuación oficial.