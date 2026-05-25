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Así se filmó la última escena de Nate Jacobs en ‘Euphoria’: “No podían mover mis brazos”

El actor compartió detalles sobre su escena final, incluyendo cómo fue pasar tiempo en un ataúd real rodeado de serpientes

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Jacob Elordi - Euphoria episodio 7
Jacob Elordi describe su experiencia filmando la muerte de Nate Jacobs en "Euphoria" como tranquila y sorprendentemente agradable (HBO)

Jacob Elordi rompió el silencio sobre la muerte de su personaje Nate Jacobs en Euphoria y describió la experiencia de rodar la escena como “realmente agradable” y “bastante tranquila”, a pesar de haber pasado tiempo encerrado en un ataúd junto a serpientes reales.

El actor habló sobre el desenlace de su personaje en un segmento que se emitió tras el episodio del domingo 24 de mayo, en el que Nate muere luego de ser mordido por una serpiente de cascabel mientras permanece enterrado vivo por prestamistas que le exigen a su esposa Cassie —interpretada por Sydney Sweeney— un millón de dólares para liberarlo.

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Fue una forma genial de morir. Nate fue alguien que cometió tantos errores e hizo tantas elecciones oscuras”, dijo Elordi en un segmento del detrás de cámaras. “Es bueno ver que todo llega a lo que ha llegado”.

Asimismo, relató que debió filmar dentro de un ataúd en el que apenas cabía: “Mis hombros tocaban los lados y no podían mover mis brazos. Luego taladrarían la tapa y se oscurecía. Fue realmente agradable, en realidad. Fue bastante tranquilo ahí dentro”.

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Jacob Elordi - Euphoria episodio 7
El equipo de producción garantizó la seguridad de Elordi durante la filmación al asegurar el suministro de oxígeno dentro del ataúd (HBO)

El equipo de especialistas, por su parte, destacó la importancia de garantizar el suministro de oxígeno al actor y lo elogió por aceptar pasar el “mínimo de tiempo en el ataúd”.

Pero quizás el detalle más llamativo del rodaje fue la presencia de serpientes reales en el set.

Según reveló Elordi, el creador de la serie, Sam Levinson, “quería filmarlo con una serpiente real”, por lo que tanto una serpiente de cascabel como una boa constrictora estuvieron presentes durante la filmación.

“Las serpientes sonaban, lo que fue realmente alarmante cuando estás encerrado en una caja”, dijo al medio estadounidense. “Tenían una boa constrictora a la que le pusieron un cascabel falso en la cola”.

Jacob Elordi - Euphoria episodio 7
La muerte de Nate Jacobs ocurre en el séptimo episodio de la tercera temporada de "Euphoria", titulado "Rain or Shine" (HBO)

Lejos de resultar una experiencia aterradora, Elordi describió al animal con afecto: “Era muy lindo. Era muy cariñoso. Así que simplemente se acurrucó junto a mí y fue agradable. Pero estaba muy dormido. Era una serpiente dormilona. Tuve que empujarlo un poco para que subiera. Y eso fue todo”.

Al cierre del segmento, reflexionó sobre lo que significó interpretar a Nate Jacobs desde el estreno de la serie en 2019.

“Es algo agridulce”, admitió. “Esta serie es una parte enorme —no solo de mi carrera— sino de mi vida. Ha sido increíble y estoy muy orgulloso de ser parte de esto".

La muerte del personaje llega en el séptimo episodio de la tercera temporada, titulado “Rain or Shine”, cuando Cassie logra reunir la ayuda necesaria para rescatar a su marido, pero llega demasiado tarde: la serpiente ya lo había mordido.

Jacob Elordi - Euphoria episodio 7
El use de serpientes reales, incluyendo una cascabel y una boa constrictora, marcó una de las escenas más impactantes del rodaje (Instagram/@euphoria)

El desenlace abre un nuevo escenario emocional para el personaje de Sydney Sweeney, quien pasa de esposa insatisfecha a viuda en los primeros meses de su matrimonio.

Jacob Elordi ya había adelantado, en diciembre de 2025, que la nueva temporada traería cambios para su personaje. “Acabo de terminar de filmar una nueva temporada recientemente, y es algo completamente diferente”, dijo en una entrevista con Variety para su segmento Actors on Actors. “Realmente creo que [será más amable]”.

Sin embargo, el intérprete australiano también dejó lugar a la incertidumbre: “Si funciona o no, no lo sé. Existe la posibilidad de que lo que he hecho no sea bueno”.

Euphoria se emite por HBO Max y está protagonizada por Zendaya en el papel de Rue Bennett. La tercera temporada, que se perfila como la última de la serie, se encuentra en su recta final.

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