El accidente de un autobús escolar en Tennessee dejó 2 estudiantes fallecidos, varios heridos y movilizó a toda una comunidad

La colisión en la autopista 70 involucró al autobús escolar, un camión del Departamento de Transporte y un SUV, causando víctimas fatales y heridos (News Channel 9)

Un accidente conmocionó a la comunidad educativa de Tennessee cuando dos estudiantes de Kenwood Middle School murieron y otros varios resultaron heridos tras el choque de un autobús escolar.

El vehículo, que trasladaba a alumnos y docentes desde Clarksville hacia una competencia académica en Jackson el 27 de marzo, se vio involucrado en una colisión con un camión del Departamento de Transporte de Tennessee y un Chevrolet Trailblazer en la autopista 70, cerca de Cedar Grove, a unos 20 minutos de Jackson.

Este accidente generó muestras generalizadas de apoyo y duelo, e intensificó el debate sobre las condiciones de seguridad en el transporte escolar durante actividades extracurriculares.

Además, el siniestro requirió la intervención de 7 ambulancias aéreas para trasladar a los heridos a hospitales de la región, detalló la Patrulla de Carreteras de Tennessee a USA Today.

Ese dato ilustró la gravedad del incidente y la magnitud del dispositivo de emergencia desplegado. El autobús transportaba en total a 25 estudiantes y 5 miembros del personal de Kenwood Middle School, según fuentes oficiales.

Un total de 7 ambulancias aéreas intervinieron en el operativo de emergencia tras el grave accidente escolar cerca de Jackson, Tennessee, el 27 de marzo (WBBJ-TV via AP)

La causa del choque no había sido divulgada hasta el día siguiente, mientras las autoridades locales, estatales y federales profundizaban las investigaciones, de acuerdo con el portavoz de la Patrulla de Carreteras de Tennessee, teniente Bill Miller.

En el momento del accidente, los dos estudiantes murieron en el lugar y varios más fueron evacuados en estado crítico. El distrito escolar confirmó públicamente: “Nuestros corazones están destrozados por la trágica pérdida de dos vidas jóvenes. Continuamos orando por los estudiantes y empleados heridos y por todos los afectados por el accidente de hoy”.

Dos estudiantes de Kenwood Middle School fallecieron tras el accidente de autobús escolar en Tennessee durante un viaje a competencia académica (WSMV4)

Reacción social y acompañamiento a las víctimas

El accidente movilizó a toda la comunidad de Clarksville, donde se encuentra Kenwood Middle School. Al día siguiente, el ambiente fue de duelo tanto en Jackson —donde se inauguró el Toyota Hub City Grand Prix con un minuto de silencio— como en Clarksville, donde los vecinos improvisaron un memorial en la entrada de la escuela, dejando flores y cintas en los colores del colegio.

La tarde del 28 de marzo, cientos de personas asistieron a una vigilia organizada por líderes religiosos y autoridades locales frente al edificio escolar.

Las manifestaciones de apoyo se trasladaron a redes sociales y actos presenciales. Jean Luna-Vedder, directora del Sistema Escolar de Clarksville-Montgomery, pidió al personal y estudiantes vestir de negro y oro —colores institucionales— como señal de unidad el lunes posterior al accidente. Luna-Vedder recorrió hospitales la noche del 27 de marzo para acompañar a los afectados, detalló el USA Today.

La comunidad de Clarksville se movilizó con una vigilia y memorial para honrar a las víctimas y apoyar a las familias afectadas por el accidente escolar (WSMV4)

Impacto emocional, medidas de contención y prevención

Karen Miller, directora de Kenwood Middle School, expresó en un comunicado: “Nuestra comunidad escolar vivió una tragedia inimaginable esta mañana. Mientras procesamos esta pérdida juntos, sepan que el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

Los equipos de orientación psicológica fueron activados y permanecerán disponibles “todo el tiempo que sea necesario” para estudiantes y familias, enfatizó la responsable académica.

Para asegurar una respuesta sensible, Miller pidió a los padres decidir cómo comunicar la noticia a los menores en sus hogares, anticipando que “muchos niños podrían tener dificultades al enfrentar el duelo o la incertidumbre tras conocer la pérdida”.

La tragedia impulsó a las autoridades a solicitar prudencia ante eventuales especulaciones. El alcalde de Clarksville, Joe Pitts, remarcó el 28 de marzo que la prioridad es el acompañamiento social y no la búsqueda de culpables: “Cuiden de no señalar o especular; eso no sirve de nada. Mostremos nuestro amor y apoyo a los alumnos y sus familias”.

Pitts subrayó también el esfuerzo y talento de los estudiantes que viajaban a la competencia, y advirtió que aunque los heridos sanarán físicamente, el impacto emocional puede persistir durante años.

El propio gobernador de Tennessee, Bill Lee, pidió oraciones por las víctimas y agradeció la labor de los equipos de emergencia a través de un mensaje público en sus redes sociales. Mientras tanto, la investigación oficial sigue en marcha, y los datos completos sobre las identidades de los fallecidos y el origen del incidente permanecen bajo reserva.

El sistema escolar de Clarksville-Montgomery activó equipos de apoyo psicológico y recursos para estudiantes, familias y personal tras la tragedia (Google Maps)

Homenajes durante la competencia y respuesta de la comunidad educativa

La conmoción se hizo presente en la competencia Grand Prix, donde los equipos participantes colocaron los números “52” y “72” —correspondientes a los vehículos de Kenwood Middle School— en los carros de carreras en homenaje a las víctimas, informó USA Today. También se recolectaron mensajes y condolencias escritos por la comunidad, como testimonio de solidaridad.

Drew Sparks, director ejecutivo de Greenpower USA, organización anfitriona de la competencia, afirmó: “He conversado con el profesor de esa escuela durante las últimas horas y es simplemente desgarrador”.

Este bloque comunitario entre docentes y vecinos del lugar responde de forma directa a las incógnitas que surgen sobre lo ocurrido. Mientras que la investigación oficial intenta determinar la causa del siniestro.