Trump evalúa designar a JD Vance como negociador ante Irán cuando se inicien las conversaciones en Islamabad

Donald Trump y JD Vance durante una ceremonia oficial en el cementerio de Arlington, (Washington, Estados Unidos)

Donald Trump evalúa la posibilidad de designar a JD Vance como su principal negociador con Iran, cuando este viernes inicien en Pakistan las conversaciones para cerrar un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

La probable designación del vicepresidente de Estados Unidos como líder del equipo de negociación responde a los vínculos personales que exhibe con Asim Munir, el jefe del Ejército de Pakistan que fue clave para fijar en todo Medio Oriente una tregua de quince días.

De hecho, antes de hacer el anuncio formal del comienzo de la tregua, Trump mantuvo una conversación con el general Asim Munir, adonde le agradeció las gestiones con la Guardia Revolucionaria, que actualmente detentan el poder real en Irán.

Steve Witkoff -enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente- sugirió a Trump que Vance podría ser el negociador principal en Islamabad (capital de Pakistán), y es muy probable que el líder republicano acepte esa inesperada propuesta.

Además, Vance siempre planteó que Estados Unidos no debía involucrarse en conflictos globales y son conocidas sus diferencias geopolíticas con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Trump está inclinado en designar a Vance como jefe de una delegación de negociadores de Estados Unidos que incluiría también a Witkoff y Jared Kushner, yerno del Presidente.

General Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistán

Si finalmente JD Vance asume la responsabilidad política de negociar un acuerdo de paz con Irán, su trabajo será complicado e incierto.

Teherán propuso diez condiciones que serían difíciles de aceptar en la Casa Blanca:

EE. UU. debe comprometerse fundamentalmente a garantizar la no agresión. Continuación del control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz. Aceptación de que Irán puede enriquecer uranio para su programa nuclear. Eliminación de todas las sanciones primarias sobre Irán. Eliminación de todas las sanciones secundarias contra entidades extranjeras que hacen negocios con instituciones iraníes. Fin de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dirigidas contra Irán. Fin de todas las resoluciones del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre el programa nuclear de Irán. Pago de compensación a Irán por daños de guerra. Retirada de las fuerzas de combate de EE. UU. de la región. Cese al fuego en todos los frentes, incluyendo el conflicto de Israel con Hezbollah en el Líbano.

En este contexto, sorprendió que Trump apareciera avalando esa iniciativa iraní, que enfrenta su posición histórica ante el régimen chiíta.

“Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los puntos de controversia anteriores, pero un plazo de dos semanas permitirá finalizar y concretar el Acuerdo”, posteó el presidente de Estados Unidos en su red Truth Social.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

En el punto 3 de la propuesta iraní se sostiene que Teherán mantendra su programa nuclear, una iniciativa militar que la Casa Blanca siempre rechazó.

Durante meses, Estados Unidos e Irán negociaron respecto al uranio enriquecido en poder de los ayatollahs, y la ausencia de acuerdo desembocó en la guerra que atravesó a Medio Oriente en los últimos 48 días.

A su vez, en el punto 9 de su hoja de ruta, Teherán exige que Washington “retire” sus fuerzas de combate en la región. Un pedido que Estados Unidos debería rechazar, si privilegia su alianza militar, económica y política con Israel y los países más importantes de la Liga Árabe.

Y en los puntos 2 y 8 del proyecto del acuerdo, el régimen chiíta reclama el control unilateral del estrecho de Ormuz y sostiene que debe recibir una “compensación” por los daños sufridos durante la guerra.

En la Casa Blanca aseguraron a Infobae que “lo importante fue acordar la tregua”, y que “los detalles de la negociación” se ajustarán al iniciar las conversaciones en Islamabad.

El canciller iraní Abbas Araghchi estará a cargo de las negociaciones con Estados Unidos que serán mediadas por Pakistán

Cuando se aprestaba a anunciar la tregua acordada con Irán, el presidente de Estados Unidos mantuvo una comunicación con Benjamín Netanyahu. El premier israelí se alineó con Trump, pero desconfía de los procedimientos diplomáticos de Teherán.

Netanyahu rechaza la iniciativa de los 10 puntos presentadas por los ayatollahs, y Trump ya lo sabe.

Sin embargo, el primer ministro de Israel se comprometió a evitar los enfrentamientos bélicos en Irán durante los 15 días de la tregua.

Las negociaciones entre Washington y Teherán comienzan el viernes en Islamabad.