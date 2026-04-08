Nueva York crea el cargo de responsable para pequeñas empresas con el objetivo de salvar los comercios de barrio

El Ayuntamiento de Nueva York crea el cargo de responsable de las pequeñas empresas para aliviar la carga administrativa y financiera de los comercios locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York ha dado un paso inédito al crear el cargo de responsable de las pequeñas empresas, con el objetivo de aliviar la carga administrativa y financiera que enfrentan los comercios menores en los cinco distritos. Delia Awusi fue designada para ocupar esta nueva posición, dirigida a respaldar de manera directa a los miles de negocios familiares que sostienen la economía local y constituyen el tejido comercial de la ciudad.

Esta función central será servir de interlocutora entre los pequeños empresarios y el gobierno municipal, facilitando la gestión de trámites y permisos y el acceso a políticas que favorezcan su sostenibilidad.

La creación de este cargo responde a una demanda persistente de los comerciantes y a una campaña liderada por Zohran Mamdani, quien firmó en enero la Orden Ejecutiva 11 para reducir las cargas regulatorias y económicas sobre los negocios de menor escala.

De acuerdo con el diario The New York Times, el impulso de Mamdani derivó en una serie de medidas para transformar la relación entre las autoridades y las pequeñas empresas, reconociendo que la mayoría de estos comercios enfrenta dificultades para cumplir con los requisitos municipales.

La ciudad concentra más de 230.000 pequeños comercios, según datos del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS, por sus siglas en inglés), lo que representa cerca del 98% del total de empresas registradas.

Estos establecimientos generan aproximadamente USD 1,2 billones en ingresos anuales y emplean a más de 2 millones de personas, cifras reportadas por el portal de estadísticas alemán Statista y el propio SBS.

Como parte de la nueva estrategia, Awusi se suma a la estructura del SBS, organismo dirigido por Kenny Minaya, que dispone de un presupuesto cercano a USD 140 millones y una plantilla de alrededor de 300 empleados.

La designación fortalece la capacidad institucional para atender necesidades específicas de los propietarios de bodegas, cafeterías, salones de belleza, guarderías y comercios de barrio, quienes suelen carecer de equipos legales o administrativos especializados para navegar el complejo sistema municipal.

La función del responsable será simplificar los procesos para la obtención de permisos y licencias, orientar a los empresarios sobre inspecciones y regulaciones, y revisar la estructura de multas que imponen organismos como el Departamento de Bomberos de Nueva York y el Departamento de Transporte, ambos organismos municipales.

Según detalló The New York Times, la meta planteada por Mamdani consiste en reducir en un 50% las multas y tasas municipales aplicadas a las pequeñas empresas, un objetivo de especial relevancia en una ciudad donde la burocracia se percibe como una barrera para el desarrollo comercial.

La creación del cargo responde a una problemática prolongada. Un informe del Centro para la Innovación de la Ciudad de Nueva York (el think tank de políticas urbanas Nueva York Center for Innovation), publicado en 2023, identificó que cerca del 70% de los pequeños comercios consideraba excesiva la carga de trámites y multas, lo que les impedía invertir en expansión o innovación.

El mismo estudio reveló que las multas por infracciones administrativas menores podían superar los USD 2.000 por incidente, montos significativos en comparación con los ingresos anuales —entre USD 1 y 2 millones— de la mayoría de los comercios afectados.

El nombramiento de Awusi implica un cambio institucional que busca canalizar políticas públicas adaptadas a los desafíos de los comerciantes de barrio. En su experiencia previa, Awusi ha asesorado de forma directa a negocios familiares en sectores como la gastronomía y los servicios personales.

Las autoridades han aclarado que la misión de Awusi no se limita a la simplificación administrativa, sino que también deberá proponer ajustes normativos y coordinar la implementación de nuevas medidas para que las políticas públicas sean efectivas en el terreno.

Una de sus tareas inmediatas será la elaboración de un informe diagnóstico sobre los principales obstáculos regulatorios que enfrentan los pequeños comerciantes, con el propósito de diseñar una hoja de ruta para la reducción de costos y tiempos en la obtención de permisos.

Nueva estructura de representación para los comercios de barrio

Más de 230.000 pequeños comercios representan el 98% de las empresas registradas y generan USD 1,2 billones anuales en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La figura del responsable tiene como objetivo dar representación institucional a los dueños de pequeñas empresas, que históricamente han carecido de voz directa ante el Ayuntamiento. Mamdani señaló que el propósito es desplazar el foco tradicional de las grandes corporaciones y priorizar a los negocios que sostienen la vida cotidiana de los barrios.

Para ello, el SBS ha abierto canales de consulta directa con asociaciones de comerciantes y cámaras sectoriales para recoger propuestas y experiencias de base.

El propio Minaya, director del SBS, destacó que el nuevo modelo facilitará la identificación de «zonas grises» en la normativa municipal y permitirá agilizar los procesos de regularización.

Además, se prevé la creación de una ventanilla única digital y la organización de talleres de capacitación sobre cumplimiento normativo, con el objetivo de reducir las sanciones por errores administrativos.

Antecedentes y contexto de la política municipal

La digitalización de trámites y los talleres de capacitación forman parte del plan para disminuir sanciones administrativas a los comercios de barrio (REUTERS/Aleksandra Michalska)

La intervención municipal a favor de los pequeños comercios se enmarca en un contexto de recuperación tras la pandemia de COVID-19, periodo en el que miles de negocios familiares se vieron obligados a cerrar por la caída del consumo y la falta de apoyo financiero.

Según información de la revista económica Forbes, entre 2020 y 2022 la ciudad perdió más de 30.000 comercios de menos de diez empleados, lo que motivó reclamos de simplificación regulatoria y reducción de cargas impositivas.

Desde la administración local se reconoce que la reactivación del sector depende de la capacidad de los comercios de sobrevivir a una burocracia percibida como hostil. El apoyo institucional a través de la figura del responsable y la estrategia actual del SBS buscan revertir la tendencia de cierre de negocios y preservar la diversidad comercial que caracteriza a Nueva York.