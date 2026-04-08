Cuánto tarda en obtener el permiso de trabajo en EEUU en 2026: estos son los tiempos según cada caso

El tiempo de espera para el permiso de trabajo en Estados Unidos en 2026 supera los seis meses, afectando a múltiples categorías migratorias según USCIS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia federal de inmigración, informó que los tiempos de espera para tramitar el permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) en 2026 superan los seis meses para la mayoría de las categorías y pueden llegar hasta 20 meses en casos específicos, según datos oficiales. Esta situación afecta a inmigrantes de distintas nacionalidades y categorías migratorias, incluidas personas en proceso de ajuste de estatus, solicitantes de asilo y dependientes de visas temporales. El fenómeno se evidencia desde principios de 2025 y repercute en quienes buscan acceder al mercado laboral estadounidense.

De acuerdo con cifras publicadas por el propio USCIS y con base en informes institucionales, la demora se atribuye al volumen récord de solicitudes, la priorización de casos humanitarios y las nuevas reglas introducidas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Las autoridades federales recomiendan iniciar la renovación del documento hasta 180 días antes de su vencimiento para minimizar la interrupción en la autorización de empleo, y mantienen activa una herramienta oficial que permite consultar los tiempos de procesamiento de cada centro de servicio.

El permiso de trabajo es un requisito esencial para que personas extranjeras puedan emplearse legalmente en Estados Unidos en tanto resuelven su situación migratoria. En años previos, los plazos para obtener el EAD oscilaban entre dos y cinco meses, pero informes recientes de USCIS y declaraciones institucionales reflejan un aumento sostenido en los tiempos de espera. Cambios normativos, sobrecarga administrativa y ajustes en los mecanismos de seguridad fronteriza explican este nuevo panorama.

¿Cuánto tarda el permiso de trabajo en Estados Unidos en 2026?

El plazo para obtener el permiso de trabajo (EAD) depende de la categoría migratoria, el centro de procesamiento y la carga administrativa de USCIS. Según datos del propio organismo, quienes solicitan el EAD como parte de un ajuste de estatus enfrentan esperas de entre seis y 8.5 meses, mientras que otras categorías, como dependientes de visa J-2, experimentan plazos de tres a cinco meses en promedio. Para solicitudes que requieren revisión adicional por criterios de seguridad o documentación incompleta, el proceso puede extenderse hasta 20 meses.

La agencia federal explicó: “El tiempo estimado corresponde al 80% de los casos procesados durante los últimos seis meses en cada centro de servicio”. El reporte atribuye los retrasos a la cantidad sin precedentes de solicitudes recibidas durante 2025 y 2026, y a la reasignación de recursos internos para casos humanitarios prioritarios.

El aumento en los plazos del EAD se atribuye al volumen récord de solicitudes, nuevas reglas del Departamento de Seguridad Nacional y priorización de casos humanitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes se ven afectados por los retrasos en el EAD

Las personas solicitantes de asilo figuran entre los grupos más impactados por el aumento en los tiempos de espera, según reconoció USCIS en sus informes trimestrales. Desde 2025, la agencia federal dejó de aceptar nuevas solicitudes iniciales de EAD bajo la categoría c(8) por acumulación de expedientes y haber superado el límite legal de 180 días. El DHS propuso además un periodo mínimo de espera antes de tramitar el permiso para quienes buscan asilo: 365 días.

Quienes solicitan la renovación del EAD también experimentan demoras más significativas que en años anteriores. El periodo de validez del documento se redujo a 18 meses y, desde octubre de 2025, desapareció la extensión automática de 540 días eliminada en octubre de 2025 para renovaciones. Esto implica que si el permiso vence antes de recibir la nueva aprobación, la persona pierde autorización de empleo hasta obtener la tarjeta renovada.

Regulaciones oficiales y pasos para consultar los trámites

La regulación vigente del USCIS establece que los solicitantes pueden consultar el estado de su trámite y los tiempos promedio de procesamiento en la página oficial del organismo. El Formulario I-765 es el documento que se utiliza para solicitar el EAD y debe presentarse acompañado de la documentación de respaldo específica para cada categoría migratoria.

E USCIS ajusta recursos y procedimientos para mejorar los tiempos de respuesta, con prioridad en casos humanitarios y de alta urgencia. El DHS sumó que estas acciones buscan mantener un equilibrio entre la seguridad nacional y la prestación de servicios a inmigrantes y refugiados.

USCIS pone a disposición de los usuarios una herramienta digital para verificar los plazos estimados de procesamiento de acuerdo con la oficina responsable de cada trámite. La agencia recomienda presentar la renovación hasta 180 días antes del vencimiento para disminuir la posibilidad de interrupciones en la autorización laboral.

El procesamiento exprés, denominado premium processing, solo está habilitado para ciertas categorías, como estudiantes internacionales bajo visas F-1 en programas de OPT y STEM OPT. En estos casos, la resolución puede darse en un plazo de 15 días tras el pago de una tarifa adicional, según la información oficial.

Las personas que enfrenten demoras superiores al tiempo publicado pueden presentar una consulta formal ante USCIS. En situaciones excepcionales, la agencia evalúa pedidos de procesamiento acelerado por razones humanitarias, aunque la aceptación depende de la evaluación documental y no está garantizada.

Solicitantes de asilo, dependientes de visas y quienes tramitan ajustes de estatus se ven especialmente afectados por los retrasos en la autorización de empleo en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras y tendencias sobre el EAD en 2026

Las estadísticas de USCIS muestran que, a comienzos de 2026, más de 1,8 millones de solicitudes de permiso de trabajo permanecían activas en el sistema de procesamiento federal. El organismo atribuye ese volumen a un crecimiento en las peticiones de asilo, a la acumulación de renovaciones y a las nuevas políticas de control migratorio implementadas desde 2025.

El informe trimestral de la agencia federal de inmigración detalla: “El crecimiento sostenido de solicitudes y la reasignación de recursos internos afectan los tiempos de procesamiento de los documentos de autorización de empleo”. El ente indicó que los esfuerzos de automatización y digitalización de trámites buscan reducir los plazos a mediano plazo, aunque reconoció que la normalización de los tiempos dependerá del flujo de solicitudes recibidas y de la disponibilidad presupuestaria.

Prioridad de categorías y condiciones especiales

El USCIS otorga prioridad a solicitudes vinculadas a programas humanitarios, víctimas de violencia o trata y casos de interés nacional. Estos expedientes pueden recibir tratamiento preferencial, aunque no existe garantía de plazos acelerados para todos. Las categorías estándar, como ajuste de estatus, renovación de EAD y dependientes de visas temporales, se procesan según el orden de ingreso y la capacidad de cada centro de servicio.

Las autoridades federales insisten en que los solicitantes consulten periódicamente la información oficial y eviten intermediarios no autorizados, ya que el proceso solo puede acelerarse en circunstancias excepcionales debidamente documentadas. El USCIS enfatiza la importancia de mantener actualizada la información de contacto para recibir notificaciones y evitar demoras adicionales.

El USCIS recomienda iniciar la renovación del permiso de trabajo con hasta 180 días de anticipación para evitar interrupciones laborales ante las demoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativas y recomendaciones para solicitantes en 2026

Para lo que resta de 2026, USCIS espera que los tiempos de espera para el permiso de trabajo permanezcan en niveles altos frente a años previos. Las autoridades mantienen la recomendación de iniciar renovaciones con la máxima antelación posible y consultar la herramienta oficial para seguir el estado del trámite.

El Departamento de Seguridad Nacional revisa periódicamente la normativa y los recursos destinados al procesamiento de permisos laborales, con el propósito de ajustar las políticas conforme evolucione el contexto migratorio y presupuestario. Los solicitantes deben estar atentos a posibles cambios en los requisitos y en los plazos oficiales publicados por USCIS.