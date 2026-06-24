Las elecciones primarias demócratas en Nueva York reconfiguran el mapa político

Las primarias demócratas en Nueva York modificaron el panorama político con victorias progresistas y derrotas del establishment (REUTERS/Eduardo Munoz)

La jornada de primarias demócratas en Nueva York dejó como saldo una serie de victorias que modificaron el panorama político local y nacional. El protagonismo de nuevas figuras, el respaldo a candidatos de sectores progresistas y la derrota de varios representantes del establishment marcaron la agenda de la noche electoral.

Los resultados reflejaron cambios en las preferencias del electorado y pusieron en relieve temas de alcance nacional, como la política hacia Israel y la influencia de grandes donantes, según analizaron medios locales como The New York Times y New Yorker.

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Ascenso de Zohran Mamdani como figura central en la política demócrata neoyorquina

El alcalde Zohran Mamdani se posicionó como un actor clave tras el éxito de los candidatos que impulsó en las primarias demócratas. Su intervención directa en la selección y promoción de postulantes evidenció su capacidad para movilizar bases y desafiar a referentes tradicionales del partido.

Mamdani realizó recorridas de campaña, protagonizó anuncios y organizó eventos de recaudación, consolidando una red de apoyo que trascendió sus zonas de influencia habituales, de acuerdo con las coberturas de The New York Times y NPR.

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Zohran Mamdani consolidó su influencia en la política demócrata de Nueva York al impulsar candidatos que ganaron en distritos clave y en elecciones legislativas estatales (REUTERS/Eduardo Munoz)

El respaldo de Mamdani alcanzó a tres distritos clave, donde sus candidatos lograron imponerse frente a rivales que contaban con el apoyo de figuras establecidas, como la congresista saliente Nydia Velázquez y la gobernadora Kathy Hochul.

En la misma noche, cinco candidatos de su entorno también triunfaron en elecciones legislativas estatales, reforzando la imagen de un liderazgo en expansión.

La magnitud de estos resultados, resaltada por NPR y Fox NY, mostró una demanda de cambio entre los votantes y situó a Mamdani como referente de un sector que busca nuevas respuestas a los desafíos urbanos.

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En el bloque de poder demócrata de la ciudad, la influencia de Mamdani se consolidó con la derrota de candidatos afines al liderazgo de figuras como Hakeem Jeffries, uno de los principales referentes nacionales del partido, según lo informado por The New York Times.

Resultados clave de las primarias demócratas en distritos de Nueva York

Las urnas en Nueva York arrojaron triunfos para la corriente progresista en varios distritos. En el distrito 7, Claire Valdez, respaldada por Mamdani y miembro de la Asamblea estatal, venció a Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn, quien contaba con el apoyo de la representante saliente Nydia Velázquez.

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Este distrito, apodado “Commie Corridor” por su perfil progresista, vio así consolidada la presencia de los Democratic Socialists of America, según detalló New Yorker.

Claire Valdez ganó en el distrito 7 con apoyo de Zohran Mamdani y reforzó la presencia de los Democratic Socialists of America (REUTERS/Eduardo Munoz)

En el distrito 10, Brad Lander, ex contralor de la ciudad, desplazó al congresista Dan Goldman en una disputa donde la política hacia Israel y el financiamiento de campaña estuvieron en el centro del debate, como reportó The New York Times.

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El distrito 13 registró una de las sorpresas de la noche con la victoria de Darializa Avila Chevalier, activista y candidata sin experiencia previa en cargos públicos, sobre el congresista Adriano Espaillat.

Avila Chevalier, también respaldada por Mamdani, logró imponerse en una contienda que evidenció la fragmentación interna del partido en torno a temas internacionales y de justicia social, informó New Yorker.

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Otras carreras relevantes incluyeron la elección de Micah Lasher en el distrito 12, donde compitió contra postulantes de alto perfil como Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy. Lasher fue apoyado por el establishment, mientras que Mamdani no intervino en esa primaria.

Brad Lander venció a Dan Goldman en el distrito 10 en una primaria atravesada por el debate sobre Israel y el financiamiento de campaña (REUTERS/Eduardo Munoz)

Rol y perfil de los candidatos respaldados por Mamdani

Los tres candidatos principales promovidos por Mamdani comparten una agenda progresista y una vinculación con los Democratic Socialists of America, según las descripciones de The New York Times, NPR y New Yorker.

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Claire Valdez es legisladora estatal y aboga por reformas en salud y migración. Brad Lander, con experiencia previa en la administración local, centró su campaña en políticas sociales y críticas a la política exterior estadounidense, especialmente en relación a Israel.

Darializa Avila Chevalier, organizadora comunitaria y estudiante de doctorado, se presentó como una alternativa a las figuras tradicionales, impulsando propuestas de abolición del sistema penitenciario y atención a temas de derechos civiles. Su candidatura fue objeto de atención mediática por su posición respecto a Israel y sus declaraciones en redes sociales.

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La victoria de estos perfiles, de acuerdo con NPR y Fox NY, fue interpretada como señal de apertura del electorado a nuevas voces, incluso en distritos con trayectorias políticas arraigadas.

Los candidatos respaldados por Zohran Mamdani compartieron una agenda progresista con propuestas sobre salud, migración, derechos civiles y políticas sociales (REUTERS/Eduardo Munoz)

Influencia de temas nacionales: Israel, gasto de super PACs y divisiones internas del partido

El debate sobre la política hacia Israel se instaló como uno de los ejes de campaña en varios distritos.

Tanto Lander como Avila Chevalier manifestaron posiciones críticas hacia el gobierno israelí y el apoyo económico estadounidense, mientras que sus contrincantes defendieron el derecho de Israel a existir. Estas diferencias fueron subrayadas por diversas coberturas como las de The New York Times y New Yorker.

El gasto de los comités de acción política —super PAC— también alcanzó cifras récord, con más de USD 50 millones invertidos en la promoción de candidaturas y campañas negativas. Destacó el caso de la primaria para reemplazar a Jerrold Nadler, donde la intervención de exalcaldes y empresas tecnológicas marcó un récord de financiamiento, remarcó el diario The New York Times.

Las divisiones internas del Partido Demócrata se evidenciaron a partir de los respaldos cruzados de figuras como Hakeem Jeffries y Kathy Hochul a los candidatos derrotados por el ala progresista. De acuerdo con NPR, el resultado de las primarias anticipa una mayor presión de los sectores de izquierda sobre la dirigencia nacional y sobre temas como la política fiscal y social.

Micah Lasher, ganador de las primarias demócratas por el 12º distrito electoral de Nueva York, celebra su victoria junto a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y sus seguidores en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Shannon Stapleton)

Impacto en la política estatal y proyecciones a futuro para la izquierda demócrata

Las victorias de los candidatos apoyados por Mamdani otorgan una base parlamentaria ampliada a la corriente progresista. Según The New York Times y NPR, este bloque buscará impulsar reformas en materia tributaria, de salud y en políticas sociales, con la expectativa de influir en la agenda de la gobernadora Hochul y la legislatura estatal.

El liderazgo de Mamdani y sus aliados, sumado a la presencia pública de organizaciones como los Democratic Socialists of America, anticipa un escenario de mayor confrontación y negociación en torno a la distribución de recursos y la definición de prioridades legislativas.

Diversas coberturas coincidieron en que los resultados de las primarias consolidan una plataforma para la izquierda demócrata de cara a los próximos ciclos electorales, al extender su margen de acción y sus posibilidades de crecimiento en la política estatal y nacional.